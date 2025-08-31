English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Teachers Retirement Age Hike: ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుల రిటైర్మెంట్ వయస్సు పెంపు.. నోటిఫికేషన్ జారీ చేసిన విద్యాశాఖ..!!

Teachers Retirement Age Hike:  విద్యా శాఖలో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులకు భారీ గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది హిమాచల్ ప్రదేశ్ ప్రభుత్వం. విద్య, సాంకేతిక విద్య, వైద్య విద్య విభాగాలలో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగుల పదవీ విరమణ వయస్సును ఒక సంవత్సరం పెంచాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ప్రభుత్వ ఈ నిర్ణయంతో ఇప్పుడు విద్యా శాఖ ఉద్యోగులు మరో 1 సంవత్సరం పాటు పని చేయగలరు.

Written by - Bhoomi | Last Updated : Aug 31, 2025, 09:24 AM IST

Trending Photos

8th Pay Commission 2026: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బిగ్‌ షాక్..! కొన్ని అలవెన్స్‌లు రద్దు..?
7
8th Pay Commission
8th Pay Commission 2026: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బిగ్‌ షాక్..! కొన్ని అలవెన్స్‌లు రద్దు..?
CMF Phone 2 Pro Price: త్వరలోనే CMF ఫోన్ 2 ప్రో లాంచ్‌.. అబ్బబ్బ డిజైన్‌తో పిచ్చెక్కిస్తోంది!
6
Cmf By Nothing
CMF Phone 2 Pro Price: త్వరలోనే CMF ఫోన్ 2 ప్రో లాంచ్‌.. అబ్బబ్బ డిజైన్‌తో పిచ్చెక్కిస్తోంది!
Govt Employees: కేబినెట్‌ సబ్‌ కమిటీ భేటీ.. సెప్టెంబర్ 2న తెలంగాణ ఉద్యోగులకు భారీ గిఫ్ట్‌!
6
Dearness allowance
Govt Employees: కేబినెట్‌ సబ్‌ కమిటీ భేటీ.. సెప్టెంబర్ 2న తెలంగాణ ఉద్యోగులకు భారీ గిఫ్ట్‌!
Tirumala Temple: శ్రీవారి భక్తులకు భారీ శుభవార్త.. తిరుమలలో అనూహ్యంగా తగ్గిన భక్తుల రద్దీ.. అసలు కారణం ఏంటంటే..?
6
Tirumala News
Tirumala Temple: శ్రీవారి భక్తులకు భారీ శుభవార్త.. తిరుమలలో అనూహ్యంగా తగ్గిన భక్తుల రద్దీ.. అసలు కారణం ఏంటంటే..?
Teachers Retirement Age Hike: ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుల రిటైర్మెంట్ వయస్సు పెంపు.. నోటిఫికేషన్ జారీ చేసిన విద్యాశాఖ..!!

Teachers Retirement Age Hike:  విద్యా శాఖలో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులకు భారీ గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది హిమాచల్ ప్రదేశ్ ప్రభుత్వం. విద్య, సాంకేతిక విద్య, వైద్య విద్య విభాగాలలో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగుల పదవీ విరమణ వయస్సును ఒక సంవత్సరం పెంచాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ప్రభుత్వ ఈ నిర్ణయంతో ఇప్పుడు విద్యా శాఖ ఉద్యోగులు మరో 1 సంవత్సరం పాటు పని చేయగలరు. ముఖ్యమంత్రి సుఖ్వీందర్ సింగ్ సుఖు ఆగస్టు 15న దీనిని ప్రకటించారు. అయితే ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించి నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది విద్యాశాఖ.  ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ   నిర్ణయంతో  పాఠశాల విద్య, ఉన్నత విద్య, సాంకేతిక విద్య, ఆయుష్ విద్య,  వైద్య విద్యతో సహా వివిధ విద్యా విభాగాలలో పనిచేస్తున్న ఉపాధ్యాయులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది.

Add Zee News as a Preferred Source

ఆర్థిక శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి దేవేష్ కుమార్ జారీ చేసిన నోటిఫికేషన్‌లో, విద్యా సంవత్సరం సమయంలో సాధారణ పదవీ విరమణ వయస్సు చేరుకున్న ఉపాధ్యాయులు ఇప్పుడు సెషన్ ముగిసే వరకు తమ సేవను కొనసాగించడానికి అనుమతించినట్లు స్పష్టం చేశారు. ఈ నిర్ణయంతో సంస్థలు సెషన్ మధ్యలో ఉపాధ్యాయుల కొరతను ఎదుర్కోవాల్సిన అవసరం ఉండదని తెలిపారు. అదే సమయంలో, ఇది విద్యార్థుల విద్య, విద్యా ప్రణాళికకు అంతరాయం కలిగించదన్నారు. 2025 ఆగస్టు 27 నుంచి  వారి సంబంధిత విద్యా సంవత్సరం ముగిసే ముందు నెల చివరి రోజు మధ్య పదవీ విరమణ నోటిఫికేషన్ తేదీ ఉన్న ఉపాధ్యాయులు తిరిగి ఉద్యోగం పొందుతారు.

Also Read:  Dmart VS LuLu Mall: డీమార్ట్‌లో కంటే లులూ మాల్‌లో వస్తువులు చీపా? నిజమేంటి?

ఈ కాలంలో ఈ ఉపాధ్యాయులకు స్థిర వేతనం లభిస్తుంది. ఇది వారి చివరి జీతం, వారు పొందిన పూర్తి పెన్షన్ మధ్య వ్యత్యాసంగా లెక్కిస్తారు. గ్రాట్యుటీ, లీవ్ ఎన్‌క్యాష్‌మెంట్, తుది GPF, పెన్షన్ కమ్యుటేషన్ వంటి అన్ని పదవీ విరమణ ప్రయోజనాలు సెషన్ వారీగా తిరిగి ఉద్యోగ వ్యవధి పూర్తయిన తర్వాత చెల్లిస్తారు. అయితే, పదవీ విరమణ తేదీ నుండి సాధారణ నెలవారీ పెన్షన్ ప్రారంభమవుతుంది.

అదే సమయంలో తిరిగి ఉద్యోగంలో చేరకూడదనుకునే ఉపాధ్యాయులు తమ పదవీ విరమణ తేదీకి 60 రోజుల ముందు అధికారికంగా తెలియజేయాలి. ఈ అభ్యర్థన కోసం, నిర్ణీత ఫార్మాట్‌లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. నోటిఫికేషన్ తేదీ నుండి 60 రోజులలోపు పదవీ విరమణ చేయబోయే ఉపాధ్యాయులు తమ పదవీ విరమణకు ముందు ఎప్పుడైనా ఈ ఎంపికను ఉపయోగించుకోవచ్చు.

Also Read: Govt Scheme: రైతులకు రేవంత్ సర్కార్ గోల్డెన్ ఛాన్స్.. 50శాతం సబ్సిడీతో రైతన్న జీవితాల్లో భరోసా..!!  

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author
Teachers Retirement Age HikeHimachal PradeshEducation Departmentnotification for teacher retirement age hikeretirement age hike

Trending News