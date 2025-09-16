Teachers Retirement Age Hike: గవర్నమెంట్ టీచర్లకు గుడ్ న్యూస్.. రిటైర్మెంట్ వయస్సు పెంచుతూ నోటిఫికేషన్ జారీ చేసిన ప్రభుత్వం..!!

Teachers Retirement Age Hike: హిమాచల్ ప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఉపాధ్యాయులకు సంబంధించిన ఒక ముఖ్యమైన నిర్ణయం తాజాగా ప్రకటించింది. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో పనిచేస్తున్న ఉపాధ్యాయుల పదవీ విరమణ వయస్సును ఏడాది పాటు పొడిగించాలని నిర్ణయించారు. ఈ మార్పు సాధారణ పరిపాలనా ప్రక్రియ మాత్రమే కాదు, ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులకు రెండింటికీ ప్రయోజనకరంగా ఉండేలా తీసుకున్న నిర్ణయం ఇది. విద్యా సంవత్సరం మధ్యలో ఉపాధ్యాయులు పదవీ విరమణ చేస్తే తరగతులలో ఖాళీలు ఏర్పడి, విద్యార్థుల అభ్యాసం అంతరాయం ఏర్పాడుతుంది. ఈ సమస్యను అధిగమించడానికే ఈ కొత్త విధానం తీసుకొచ్చారు.
కొత్త నిబంధన ప్రకారం, 2025 ఆగస్టు 27 తర్వాత పదవీ విరమణకు చేరుకున్న ఉపాధ్యాయులు ఇకపై విద్యా సంవత్సరం ముగిసే వరకు తమ సేవలను కొనసాగించవచ్చు. అంటే, అకస్మాత్తుగా సెషన్ మధ్యలో కొత్త బోధకుడు రావడం లేదా తరగతులు ఖాళీగా ఉండే పరిస్థితి ఎదురుకాదు. విద్యార్థులకు ఇది నిరంతర మార్గదర్శకత్వాన్ని కల్పిస్తే, పాఠశాలలకూ పరిపాలనా పరంగా సౌలభ్యం కలుగుతుంది.
ఈ విధానం వల్ల విద్యార్థులు ఏడాది పొడవునా అనుభవజ్ఞులైన ఉపాధ్యాయుల సహకారం పొందగలరు. గతంలో సెషన్ మధ్యలో ఉపాధ్యాయులు పదవీ విరమణ చేయడం వల్ల విద్యార్థులకు కొత్త బోధకులతో అలవాటు పడటం కష్టమయ్యేది. ఇప్పుడు ఆ సమస్య తొలగిపోనుంది. మరోవైపు, ఉపాధ్యాయులకు కూడా ఇది లాభదాయకంగా మారనుంది. ఎందుకంటే వారు సాధారణ జీతం పొందుతూనే, పెన్షన్, ఇతర ఆర్థిక ప్రోత్సాహకాలు కూడా పొందగలరు. ఈ విధానం ఉపాధ్యాయులను ఆర్థిక ఒత్తిడి లేకుండా విద్యార్థులకు పూర్తి అంకితభావంతో సేవలందించేందుకు ప్రోత్సహిస్తుంది.
Also Read: Mega DSC Final List: బిగ్ అలర్ట్.. మెగా డీఎస్సీ -2025 ఫైనల్ లిస్ట్ రిలీజ్.. డైరెక్ట్గా చెక్ చేసుకోండిలా..!!
అయితే ఒక ఉపాధ్యాయుడు కొత్త వయోపరిమితి వరకు పనిచేయక ముందే పదవీ విరమణ కోరుకుంటే, దానికి కూడా స్పష్టమైన విధానం ఉంది. ముందుగా అధికారిక దరఖాస్తు సమర్పించి, సంబంధిత శాఖ ఆమోదం పొందాలి. ఆమోదం లభించిన తర్వాత ఏడు రోజుల్లోపు పదవీ విరమణ నోటీసు జారీ అవుతుంది. ఇది పారదర్శకతను నిర్ధారించడంతో పాటు పరిపాలనలో ఆలస్యాలు రాకుండా చేస్తుంది.
ప్రభుత్వం అమలు తేదీలను కూడా విభాగాల వారీగా నిర్ణయించింది. పాఠశాల విద్య, వైద్య విద్య విభాగాల వారికి 2026 మార్చి 31 వరకు, ఉన్నత విద్యాసంస్థల ఉపాధ్యాయులకు 2026 మే 31 వరకు, పారిశ్రామిక శిక్షణ సంస్థల వారికి 2026 జూలై 31 వరకు పొడిగింపు అమల్లో ఉంటుంది. అలాగే పాలిటెక్నిక్, ఇంజనీరింగ్, ఫార్మసీ కళాశాలల్లో పనిచేసే వారికి 2026 జూన్ 30 వరకు, ఆయుష్ విద్యా విభాగ ఉపాధ్యాయులకు 2026 ఏప్రిల్ 30 వరకు పొడిగింపు వర్తిస్తుంది.
మొత్తం మీద, ఈ కొత్త పదవీ విరమణ విధానం విద్యార్థులకు నిరంతర బోధన అందించడంలో, ఉపాధ్యాయులకు ఆర్థిక భరోసా కల్పించడంలో సహాయకారిగా నిలుస్తుంది. ప్రభుత్వ నిర్ణయం విద్యా వ్యవస్థలో స్థిరత్వం తీసుకురావడంతో పాటు, తరగతుల నాణ్యతను పెంచుతుందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు.
Also Read: Airtel: ఎయిర్టెల్ కస్టమర్లకు ఫెస్టివల్ బంపర్ ఆఫర్.. ఈ ప్లాన్తో ఓటీటీ, గూగుల్ వన్ స్టోరేజీ, ఏఐ, కాలింగ్.. డేటా ఫ్యాక్ ఫ్రీ..!!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.