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Deo రాదు.. పరిస్థితి మారదు.. కారిడార్లలో ఉపాధ్యాయుల సర్వీస్ ఫైళ్లు.. సంగారెడ్డి కలెక్టరేట్‌లో విద్యాశాఖ దారుణ పరిస్థితి..!!

Teachers service files:  ఏళ్ల తరబడి భద్రంగా ఉంచిన కీలక ఫైళ్లు, ఉపాధ్యాయుల సర్వీస్ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన ఫైళ్లు, ఆఫీస్ వ్యవహారాల దస్త్రాలు ఎక్కడ పెట్టాలో తెలియక సిబ్బంది.. కార్యాలయం కారిడార్ లోనే ఉంచేశారు. దీంతో కీలక ఫైళ్లు ఉంటాయా.. మాయమౌతాయా అన్న ఆందోళన ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయుల్లో నెలకొంది.

Written ByBhoomi
Published: Jul 09, 2026, 11:02 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 11:02 AM IST
Deo రాదు.. పరిస్థితి మారదు.. కారిడార్లలో ఉపాధ్యాయుల సర్వీస్ ఫైళ్లు.. సంగారెడ్డి కలెక్టరేట్‌లో విద్యాశాఖ దారుణ పరిస్థితి..!!
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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