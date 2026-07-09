Sangareddy Collectorate: సంగారెడ్డి విద్యాశాఖలో పరిస్థితి ఎక్కడ వేసిన గొంగడి.. అక్కడే అన్నట్లుగా తయారైంది. ఒకవైపు డీఈఓ కార్యాలయాన్ని పూర్తిగా కలెక్టరేట్ లోకి తరలించడం.. అదే సమయంలో 15 రోజులుగా డీఈఓ సెలవులో ఉండటంతో.. ఫైళ్లన్ని పెండింగ్ లో పడిపోయాయి. ముఖ్యంగా ఆర్థిక వ్యవహారాలకు సంబంధించిన ఫైళ్లు అస్సలు కదలడం లేదు. చెక్ పవర్ డీఈఓ కే ఉండటంతో ఎఫ్ఓసీ బాధ్యతలను అడిషనల్ డైరెక్టర్ శంకర్ కు అప్పగించినా.. ఆయన విధులు మొక్కుబడిగానే సాగుతున్నాయి. దీంతో ఏం చేయాలో పాలుపోక ఇటు ఉద్యోగులు, అటు ఉపాధ్యాయులు తలలు పట్టుకుంటున్నారు.
జాయిన్ అయిన పక్షం రోజులకే సెలవులో డీఈఓ:
సంగారెడ్డి జిల్లా విద్యాధికారిగా రోహిణి జూన్ 3న బాధ్యతలు స్వీకరించారు. ఆమె విధుల్లో చేరిన 20 రోజులకే లాంగ్ లీవ్ పెట్టేశారు. మొదట 15 రోజులు సెలవులో ఉన్నారని కార్యాలయ ఉద్యోగులు చెబుతున్నా.. సంగారెడ్డిలో పనిచేసేందుకు ఆమె సుముఖంగా లేనట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. ఆమె సెలవును మరికొన్ని రోజులు పొడిగించుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నట్లు ఉద్యోగుల్లో చర్చ జరుగుతోంది. ఆర్సీవో గా ప్రమోషన్ వస్తుందన్న ఆలోచనతోనే కొన్ని రోజులు సెలవును పెంచుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నట్లు టాక్. అయితే డీఈఓగా పనిచేసిన 20 రోజుల్లోనూ పాత కార్యాలయం వైపు వెళ్లేందుకు కూడా ఆసక్తి చూపలేదని చర్చ జరుగుతోంది.
సంగారెడ్డి మున్సిపల్ కార్యాలయం పక్కనే ఉన్న డీఈఓ ఆఫీస్ భవనం పాతబడిపోవడంతో అందులో అడుగుపెట్టేందుకు కూడా రోహిణి సముఖత వ్యక్తం చేయలేదని టాక్. గతంలో హైదరాబాద్ లో పనిచేసిన డీఈఓ సంగారెడ్డి కార్యాలయం చూడగానే ఇదేం ఆఫీస్.. కూలే స్థితిలో ఉన్న ఈ భవనంలో ఎలా ఉంటున్నారని పలువురు ఉద్యోగులతో మాట్లాడినట్లు తెలుస్తోంది. పాత భవనంలో ఉండేందుకు ఇష్టం లేకే సంగారెడ్డి కలెక్టరేట్ లో ఉన్న సమగ్ర శిక్ష అభియాన్ కార్యాలయం వేదికగానే ఫైళ్లు క్లియర్ చేసినట్లు సిబ్బంది చెబుతున్నారు.
కీలక ఫైళ్లన్నీ కారిడార్ లోనే:
మున్సిపల్ ఆఫీస్ పక్కన ఉన్న విద్యాశాఖ కార్యాలయాన్ని సంగారెడ్డి కలెక్టరేట్ లోకి తరలించాలని ఇటీవల జిల్లా కలెక్టర్ ప్రతీక్ జైన్ ఆదేశించారు. ఈ నేపథ్యంలో సెకండ్ ఫ్లోర్ లోని సమగ్ర శిక్షా అభియాన్ కార్యాలయంలోకి డీఈవో కార్యాలయానికి తరలించారు. అయితే ఏళ్ల తరబడి భద్రంగా ఉంచిన కీలక ఫైళ్లు, ఉపాధ్యాయుల సర్వీస్ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన ఫైళ్లు, ఆఫీస్ వ్యవహారాల దస్త్రాలు ఎక్కడ పెట్టాలో తెలియక సిబ్బంది.. కార్యాలయం కారిడార్ లోనే ఉంచేశారు. దీంతో కీలక ఫైళ్లు ఉంటాయా.. మాయమౌతాయా అన్న ఆందోళన ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయుల్లో నెలకొంది. కార్యాలయానికి అవసరమైన స్థలం లేకపోవడంతోనే కారిడార్ లో మూటలు కట్టి.. ఫైళ్లు పెట్టామని సిబ్బంది చెబుతున్నప్పటికీ.. ఎలాంటి భద్రత లేకుండా పడి ఉంటే వాటిని పట్టించుకునే నాథుడు లేరని పలువురు వాపోతున్నారు. ఉన్నతాధికారుల పర్యవేక్షణ లోపం కారణంగా ఉద్యోగులకు ఇబ్బందులు తప్పడం లేదన్న ఆందోళన పలువురిలో కనిపిస్తోంది.
ఫైళ్లు పెడింగ్ లో.. ఉపాధ్యాయులు ఆందోళనలో..:
డీఈఓ సంతకం చేస్తే గానీ ముందుకు సాగని ఫైళ్లు గత పక్షం రోజులుగా పెండింగ్ లో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఆర్థిక వ్యవహారాలతో ముడిపడిన ఫైళ్లు, మెడికల్ రీయింబర్స్ మెంట్ బిల్స్ వంటివి పెండింగ్ లో ఉన్నాయి. ఇక ఉపాధ్యాయుల సర్దుబాటు కూడా జరగకపోవడంతో కొన్ని స్కూళ్లలో విద్యార్థులకు తిప్పలు తప్పడం లేదు. డీఈఓ పర్యవేక్షణ లేకపోవడంతో ప్రైవేట్ స్కూళ్లు కూడా ఇష్టారాజ్యంగా వ్యవహరిస్తున్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. సెలవు పెట్టాలనుకున్న డీఈఓ ఇక్కడికి రాకపోయినా బాగుండేదిగా అని పలువురు అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇప్పటికైనా ఉన్నతాధికారులు స్పందించి విద్యాశాఖ సమస్యలు పరిష్కరించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
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