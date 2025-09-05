English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Teachers Transfers: ఉపాధ్యాయులకు బిగ్ అలర్ట్..నేటి నుంచి టీచర్ల బదిలీల ప్రక్రియ ప్రారంభం.. పూర్తి వివరాలివే..!!

Teachers Transfer Application: ఉపాధ్యాయులకు బిగ్ అలర్ట్. అంతర్ జిల్లాల బదిలీ సౌకర్యాన్ని ప్రారంభించాలని బీహార్ ముఖ్యమంత్రి నితీష్ కుమార్ విద్యాశాఖను ఆదేశించారు. సీఎం ఆదేశాలతో ఆ శాఖ ప్రత్యేక పోర్టల్ ను సిద్ధం చేసింది. నేటి నుంచి టీచర్ల బదిలీల ప్రక్రియ ప్రారంభం అవుతుంది. ఈ పోర్టల్ ద్వారా ఉపాధ్యాయులు తమకు ఇష్టమైన మూడు జిల్లాలను ఎంపిక చేసుకోవచ్చు. తర్వాతి దశలో జిల్లా కేటాయింపు ప్రక్రియ సెప్టెంబర్ 14 నుండి 18 మధ్య జరుగుతుంది. 

Teachers Transfer Application: బీహార్ ప్రభుత్వం తన రాష్ట్ర ఉపాధ్యాయుల కోసం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఉపాధ్యాయుల బదిలీ ప్రక్రియను మరింత పారదర్శకంగా, సులభతరంగా చేసేందుకు ప్రత్యేక పోర్టల్ ను ప్రారంభించనుంది. ముఖ్యమంత్రి నితీష్ కుమార్ ఆదేశాల మేరకు విద్యా శాఖ ఈ చర్యను చేపట్టింది. ముఖ్యంగా అంతర్-జిల్లా బదిలీలకు ఇది పెద్ద సహకారం అందించనుంది. సెప్టెంబర్ 5 నుండి ఉపాధ్యాయులు ఈ పోర్టల్ ద్వారా బదిలీకి దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.

ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో సుమారు 5.97 లక్షల మంది ఉపాధ్యాయులు విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. వీరిలో ఇప్పటివరకు దాదాపు 1.90 లక్షల మంది బదిలీ కోసం ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేశారు. గత దశల్లో 98 వేల మంది ఉపాధ్యాయులు స్వచ్ఛంద బదిలీలు పొందగా, మరో 32 వేల మంది పరస్పర బదిలీ ద్వారా కొత్త చోట్లకు ట్రాన్స్ ఫర్ అయ్యారు. అయినప్పటికీ ఇంకా పెద్ద సంఖ్యలో ఉపాధ్యాయులు బదిలీ కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు.

ఈసారి ప్రారంభిస్తున్న పోర్టల్ ద్వారా ఉపాధ్యాయులు తమకు ఇష్టమైన మూడు జిల్లాలను ఎంపిక చేసుకోవచ్చు. తర్వాతి దశలో, జిల్లా కేటాయింపు ప్రక్రియ సెప్టెంబర్ 14 నుండి 18 మధ్య జరుగుతుంది. ఈ కేటాయింపు రాష్ట్ర స్థాయి నుండి జరిగే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, సంబంధిత జిల్లాలో ఏ పాఠశాలలో నియామకం ఇవ్వాలి అన్నది జిల్లా అధికారి నేతృత్వంలోని కమిటీ నిర్ణయిస్తుంది. కమిటీ నిర్ణయంలో విద్యార్థి-ఉపాధ్యాయ నిష్పత్తి, అలాగే పాఠశాలల్లో ఖాళీలు వంటి అంశాలు ప్రధానంగా పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు. అయితే, ఇప్పటికే పరస్పర బదిలీ ద్వారా లబ్ధి పొందిన ఉపాధ్యాయులకు ఈ సౌకర్యం ఉండదు.

ఈ బదిలీకి సంబంధించిన దరఖాస్తు ప్రక్రియ సెప్టెంబర్ 5 నుండి సెప్టెంబర్ 13 వరకు కొనసాగుతుంది. ఈ సమయంలో ఉపాధ్యాయులు పోర్టల్‌లో అవసరమైన వివరాలు నమోదు చేసి తమ ఎంపికలను సమర్పించాలి. అనంతరం కేటాయింపులు జరిగాక, జిల్లాల్లో ఖాళీగా ఉన్న పోస్టుల ఆధారంగా ఉపాధ్యాయులను పాఠశాలలకు ట్రాన్స్ ఫర్ చేస్తారు  

ఇప్పటివరకు బదిలీ ప్రక్రియలో ఆలస్యాలు, పారదర్శకత లోపం, ఇష్టపడిన ప్రాంతాల్లో అవకాశం రాకపోవడం వంటి సమస్యలు తరచుగా వినిపించేవి. ఈ సమస్యలను పరిష్కరించేందుకు ప్రభుత్వం డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫారమ్ ను వినియోగించడం ఒక పెద్ద ముందడుగు అని చెప్పుకోవచ్చు. ఇది ఉపాధ్యాయులకు సౌలభ్యం కలిగించడమే కాకుండా, పాఠశాలల్లో సరైన విధంగా మానవ వనరుల వినియోగం జరగడానికి దోహదపడుతుంది.

