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తెలంగాణ PRCపై ఉద్యోగులు గంపెడాశలు.. ఈసారైనా ప్రభుత్వం కరుణిస్తుందా?

Telangana Salary Revision: మారుతున్న కాలం, నిరంతరం పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణం, ఆకాశాన్నంటుతున్న నిత్యావసరాల ధరలను తట్టుకునేలా ఉద్యోగుల జీవన ప్రమాణాలను కాపాడటమే పీఆర్సీ   ప్రాథమిక లక్ష్యం. కేంద్రంలో ప్రతి పదేళ్లకు ఒకసారి పే కమిషన్లు ఏర్పాటు చేస్తుంటే..  తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మాత్రం ప్రతి ఐదేళ్లకు ఒకసారి వేతన సవరణ కమిషన్‌ను నియమించడం సాంప్రదాయంగా వస్తోంది.

Written ByBhoomi
Published: Jul 15, 2026, 07:38 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 07:38 PM IST
తెలంగాణ PRCపై ఉద్యోగులు గంపెడాశలు.. ఈసారైనా ప్రభుత్వం కరుణిస్తుందా?
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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తెలంగాణ PRCపై ఉద్యోగులు గంపెడాశలు.. ఈసారైనా ప్రభుత్వం కరుణిస్తుందా?
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