/తెలంగాణ PRCపై ఉద్యోగులు గంపెడాశలు.. ఈసారైనా ప్రభుత్వం కరుణిస్తుందా?

Telangana Salary Revision: ప్రభుత్వ ఉద్యోగికి నెలనెలా వచ్చే వేతనం కేవలం ఒక అంకె మాత్రమే కాదు.. అతని కుటుంబ ఆర్థిక భద్రతకు, సమాజంలో గౌరవప్రదమైన జీవన ప్రమాణాలకు అది ఒక భరోసా. అందుకే దేశంలో ఎక్కడ వేతన సవరణ ప్రక్రియ మొదలైనా అది కేవలం ఉద్యోగ వర్గాలకే పరిమితం కాకుండా తీవ్ర ఆర్థిక, సామాజిక ప్రాధాన్యతను సంతరించుకుంటుంది. ప్రస్తుతం తెలంగాణలో లక్షలాది మంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులు, పెన్షనర్లు ఆశగా ఎదురుచూస్తున్న రెండో వేతన సవరణ కమిషన్ ప్రస్థానం, దాని వెనుక ఉన్న సవాళ్లు, ఉద్యోగుల అసంతృప్తి గురించి తెలుసుకుందాం.
మారుతున్న కాలం, నిరంతరం పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణం, ఆకాశాన్నంటుతున్న నిత్యావసరాల ధరలను తట్టుకునేలా ఉద్యోగుల జీవన ప్రమాణాలను కాపాడటమే పీఆర్సీ ప్రాథమిక లక్ష్యం. కేంద్రంలో ప్రతి పదేళ్లకు ఒకసారి పే కమిషన్లు ఏర్పాటు చేస్తుంటే.. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మాత్రం ప్రతి ఐదేళ్లకు ఒకసారి వేతన సవరణ కమిషన్ను నియమించడం సాంప్రదాయంగా వస్తోంది. స్వతంత్ర తెలంగాణ ఆకాంక్షలు ప్రతిబింబించేలా ఏర్పాటైన రెండో వేతన సవరణ కమిషన్ను అక్టోబర్ 2, 2023న అధికారికంగా నియమించారు. షెడ్యూల్ ప్రకారం జూలై 1, 2023 నుండి ఈ నూతన వేతనాలు అమలులోకి రావాల్సి ఉంది. కమిషన్ ఏర్పాటైన సమయంలో ఉద్యోగులకు ఊరటగా 5 శాతం మధ్యంతర ఉపశమనాన్ని కూడా ప్రకటించారు. అయితే, ఇటీవల ఈ కమిషన్ నివేదిక సమర్పణ గడువును ప్రభుత్వం మరో 6 నెలల పాటు పొడిగిస్తూ, సెప్టెంబర్ 30, 2026 వరకు సమయం ఇవ్వడంతో ఉద్యోగ వర్గాల్లో తీవ్ర నిరాశ వ్యక్తమవుతోంది.
పీఆర్సీల చరిత్రను గమనిస్తే కమిషన్లు శాస్త్రీయంగా లెక్కలు కట్టి సిఫార్సు చేసే ఫిట్మెంట్ శాతానికి, ప్రభుత్వం చివరకు ప్రకటించే శాతానికి ఎప్పుడూ భారీ వ్యత్యాసం ఉంటోంది. ఉదాహరణకు, మొదటి తెలంగాణ పీఆర్సీ కమిషన్ కేవలం 7.5 శాతం ఫిట్మెంట్ ఇవ్వాలని సిఫార్సు చేస్తే, ఉద్యోగుల నుంచి వచ్చిన విజ్ఞప్తులు, ఆందోళనల దృష్ట్యా ప్రభుత్వం ఏకంగా 30 శాతానికి పెంచి ప్రకటించింది. ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్న రెండో పీఆర్సీలో కూడా ద్రవ్యోల్బణం, పెరిగిన జీవన వ్యయాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని కనీసం 45 శాతం నుండి 50 శాతం వరకు ఫిట్మెంట్ ఇవ్వాలని ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులు, విశ్రాంత ఉద్యోగులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. దీనిపై ప్రభుత్వం, కమిషన్ ఏ మేరకు సానుకూలంగా స్పందిస్తాయోనన్న ఉత్కంఠ నెలకొంది.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉద్యోగుల వేతన రక్షణకు 1978 నాటి కృష్ణస్వామి కమిషన్ ప్రవేశపెట్టిన మాస్టర్ స్కేల్ ఒక అద్భుతమైన కవచంగా నిలిచింది. కింది స్థాయి ఉద్యోగి నుండి ఉన్నతాధికారి వరకు అందరికీ ఒకే గొలుసుకట్టు పరిధిలోకి తీసుకురావడం వల్ల కెరీర్ చివర్లో వచ్చే స్టాగ్నేషన్ సమస్య పూర్తిగా తొలగిపోతుంది. రాబోయే రెండో పీఆర్సీలో కూడా ఈ మాస్టర్ స్కేల్ పరిమితులను మరింత శాస్త్రీయంగా విస్తరించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. వాస్తవానికి ఈ రెండో పీఆర్సీ నివేదిక 2024లోనే సమర్పించాల్సి ఉంది. కానీ నిరంతరాయంగా గడువు పొడిగిస్తూ పోతుండటంతో ఉద్యోగ సంఘాల్లో తీవ్ర నైరాశ్యం కనిపిస్తోంది. గడువు వాయిదాల కారణంగా పెండింగ్ డీఏల బకాయిలు పేరుకుపోవడంతో పెన్షనర్లు తీవ్ర ఆందోళన చెందుతున్నారు.
మరోవైపు, మొదటి పీఆర్సీలో కేంద్ర ప్రభుత్వ విధానాన్ని అనుకరిస్తూ హెచ్.ఆర్.ఏ రేట్లను తగ్గించడం వల్ల ఉద్యోగులు భారీగా నష్టపోయారు. ఈ రెండో పీఆర్సీలోనైనా పాత హెచ్.ఆర్.ఏ స్లాబులను పునరుద్ధరించాలని, ఇతర అలవెన్సులను గణనీయంగా పెంచాలని డిమాండ్లు బలంగా వినిపిస్తున్నాయి. సమగ్రంగా పరిశీలిస్తే.. పీఆర్సీ అనేది కేవలం జీతాలు పెంచే కసరత్తు మాత్రమే కాదు. ఇది ఒకవైపు రాష్ట్ర ఆర్థిక స్థితిగతులను, మరోవైపు ప్రభుత్వ యంత్రాంగం పనితీరును బ్యాలెన్స్ చేసే ఒక ఆర్థిక త్రాసు. గతంలో ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో రాజకీయ వ్యత్యాసాల మధ్య సాగిన వేతన పోరాటాలు, స్వరాష్ట్రంలో ఆత్మగౌరవ ప్రతీకలుగా మారాయి.
పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణాన్ని తట్టుకునేలా న్యాయబద్ధమైన ఫిట్మెంట్, పెరిగిన హెచ్ఆర్ఏ, పెండింగ్ డీఏల విడుదలపై ప్రభుత్వం త్వరితగతిన సానుకూల నిర్ణయం తీసుకోవాలి. కాలయాపన చేయకుండా ఈ కమిషన్ నివేదికను సత్వరమే సేకరించి, సకాలంలో అమలు చేసినప్పుడే ఉద్యోగుల్లో నిజమైన ఉత్సాహం నిండుతుంది. తద్వారా రాష్ట్ర పునర్నిర్మాణ సాధనలో ఉద్యోగ యంత్రాంగం మరింత పునరంకిత భావంతో సేవలందించేందుకు మార్గం సుగమమవుతుంది.
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