Bhubharati Portal Telangana: భూమి లావాదేవీల ప్రక్రియను సులభతరం చేస్తూ, తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన ఒక విప్లవాత్మక ఆన్లైన్ వేదిక భూ భారతి పోర్టల్. ఈ పోర్టల్ ద్వారా పౌరులు తమ ఆస్తులకు సంబంధించిన రిజిస్ట్రేషన్, మ్యుటేషన్ వంటి అనేక సేవలను ఇంటి వద్ద నుండే పొందవచ్చు. భూభారతి పోర్టల్ లో సేల్ డీడ్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకుందాం.
భూభారతి పోర్టల్ లో రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియ:
భూభారతి పోర్టల్లో సేల్ డీడ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఎలా చేసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. అయితే, మీరు సొంతంగా ప్రయత్నించకుండా, కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే ఈ వీడియో చూడాలని సలహా ఇవ్వబడింది. ఈ ప్రక్రియలో అవసరమైన డాక్యుమెంట్లు, ఖర్చు విధానం గురించి తెలుసుకోవడానికి మాత్రమే ఇది ఉపయోగపడుతుంది. పూర్తి నాలెడ్జ్ లేకపోతే మీసేవ కేంద్రానికి వెళ్లడం మంచిది. మొబైల్లో ఈ ప్రక్రియ చేయడం అంత సురక్షితం కాదు.
రిజిస్ట్రేషన్ కోసం దశల వారీగా విధానం:
ముందుగా, భూభారతి పోర్టల్ ఓపెన్ చేసి, లాగిన్ ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయండి. ఇప్పటికే అకౌంట్ ఉన్నవారు తమ మొబైల్ నంబర్, పాస్వర్డ్ క్యాప్చా కోడ్ ఎంటర్ చేసి లాగిన్ అవ్వాలి. కొత్తవారు సైన్ అప్ ఆప్షన్ ద్వారా పేరు, ఫోన్ నంబర్ వివరాలు ఇచ్చి రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి. లాగిన్ అయిన తర్వాత, డాష్బోర్డ్లో ఉన్న రిజిస్ట్రేషన్ ఆప్షన్ను ఎంచుకోండి. అక్కడ కనిపించే అనేక డీడ్లలో, సేల్ గిఫ్ట్ (Sale Gift) అనే ఆప్షన్పై క్లిక్ చేసి, ప్రొసీడ్ చేయాలి.
విక్రయదారుడు కొనుగోలుదారు వివరాలు:
తరువాతి స్టెప్ లో, నేచర్ ఆఫ్ డీడ్ (Nature of Deed)ను సేల్ అని, నేచర్ ఆఫ్ సబ్ డీడ్ (Nature of Sub-Deed)ను సేల్ డీడ్ అని ఎంచుకోండి. పిపిపి (PPP) నెంబర్ ఉంటే 'ఎస్' అని, లేకపోతే 'నో' అని ఎంటర్ చేయాలి. మీ ప్రాపర్టీ వివరాలు కనిపించిన తర్వాత, రిజిస్టర్ చేయాలనుకున్న దానిని ఎంచుకుని, ఫోర్ బౌండరీ డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేయాలి. ఆ తర్వాత విక్రయదారుడు (Seller) కొనుగోలుదారుడు (Buyer), వ్యక్తిగత వివరాలు, ఆధార్ నంబర్, పాన్ నంబర్, కమ్యూనికేషన్ డీటెయిల్స్ వంటివి ఎంటర్ చేయాలి. కుటుంబ సభ్యుల వివరాలను కూడా జతచేయాలి.
చెల్లింపు స్లాట్ బుకింగ్:
అవసరమైన అన్ని వివరాలు నింపిన తర్వాత, చెల్లింపు ప్రక్రియకు వెళ్లవచ్చు. ప్రొసీడ్ ఫర్ పేమెంట్ ఆప్షన్పై క్లిక్ చేసి, చెల్లించేవారిని ఎంచుకోవాలి (సాధారణంగా కొనుగోలుదారుడు చెల్లిస్తారు). మొత్తం ఎంత చెల్లించాలో అక్కడ చూపించబడుతుంది. పేమెంట్ పూర్తయిన తర్వాత, డాష్బోర్డ్కి వెళ్లి, జనరేట్ డాక్యుమెంట్ ఆప్షన్పై క్లిక్ చేసి, అన్ని పత్రాలను డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. అన్ని డాక్యుమెంట్లు సరిగా ఉన్నాయని నిర్ధారించుకున్న తర్వాత, కన్ఫర్మ్ డాక్యుమెంట్ అని క్లిక్ చేయాలి.
అపాయింట్మెంట్ బుకింగ్:
చివరగా, ప్రొసీడ్ ఫర్ స్లాట్ బుకింగ్ ఆప్షన్పై క్లిక్ చేయాలి. అందుబాటులో ఉన్న తేదీ సమయాన్ని ఎంచుకుని, స్లాట్ను బుక్ చేసుకోవాలి. బుక్ చేసుకున్న తర్వాత, అప్లికేషన్ ట్రాన్సాక్షన్ నెంబర్లతో కూడిన స్లాట్ రిసిప్ట్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. మీరు ఎంచుకున్న తేదీని తప్పకుండా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఎందుకంటే స్లాట్ మిస్ అయితే డబ్బులు రీఫండ్ అయ్యే అవకాశం తక్కువగా ఉంటుంది. అయితే, ఈ ప్రక్రియలో తప్పులు జరగకుండా ఉండాలంటే, పూర్తి అవగాహనతో లేదా నిపుణుల సలహాతో ముందుకు వెళ్లడం చాలా అవసరం.
