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Telangana Folk Song: YouTubeను షేక్ చేస్తున్న తెలంగాణ Folk Song.. ప్రతి పెళ్లిలోనూ ఈ డిజె పాటే హైలైట్.. ఎంత క్రేజ్ అంటే..!!

Telangana Folk Song: తెలంగాణ బీట్ తో ఈ పాట మొదలవుతుంది. ఆ బీట్ లో ఎంగేజ్ మెంట్, తర్వాత పెళ్లికి సంబంధించి ఒక్కో ఘట్టాన్ని ఎంతో అద్బుతంగా చూపించారు. అటో డజను.. ఇటో డజను గాజులు తొడుగుతుండగా అనే లిరిక్స్ నిజంగా ప్రతి అక్క చెల్లెమ్మ గుండెలకు అతుక్కుపోయింది. నుదిటికి పెళ్లి బాసింగాలే.. అనే లైన్ ప్రతిఒక్కరి పెళ్లి రోజులు గుర్తుకు తెస్తుంది.

Written ByBhoomi
Published: Jun 28, 2026, 10:21 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 10:21 AM IST
Telangana Folk Song: YouTubeను షేక్ చేస్తున్న తెలంగాణ Folk Song.. ప్రతి పెళ్లిలోనూ ఈ డిజె పాటే హైలైట్.. ఎంత క్రేజ్ అంటే..!!
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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YouTubeను షేక్ చేస్తున్న తెలంగాణ Folk Song.. ప్రతి పెళ్లిలోనూ ఈ డిజె పాటే హైలైట్..
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