EV Subsidy: తెలంగాణ ఉద్యోగులకు బంపర్ ఆఫర్.. కొత్త EV కొంటే రూ.4 లక్షల వరకు ఆదా చేసుకునే గోల్డెన్ ఛాన్స్..!!

Telangana government EV subsidy for employees: పర్యావరణ పరిరక్షణలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం మరో విప్లవాత్మక అడుగు వేసింది. రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల వైపు మొగ్గు చూపేలా దేశంలోనే మొట్ట మొదటిసారిగా 20 శాతం ప్రత్యేక రాయితీని ప్రకటించింది. రవాణా శాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ ఈ చారిత్రాత్మక నిర్ణయాన్ని వెల్లడించారు.
సబ్సిడీ కాదు.. అంతకంటే ఎక్కువే:
సాధారణంగా ప్రభుత్వం ఇచ్చే సబ్సిడీల కంటే ఇది భిన్నమైనది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్వయంగా వాహన తయారీ సంస్థలతో చర్చలు జరిపి, నేరుగా వాహనం ధరలోనే 20 శాతం తగ్గింపు వచ్చేలా ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. దీనివల్ల ఉద్యోగులు తాము కొనుగోలు చేసే ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలపై ఏకంగా రూ. 4 లక్షల వరకు ఆదా చేసుకునే అవకాశం కలిగింది.
ఏయే కంపెనీలు ఈ ఆఫర్ ఇస్తున్నాయి:
ఈ భారీ తగ్గింపును అందించేందుకు ప్రభుత్వం ఇప్పటికే ప్రముఖ కంపెనీలతో చర్చలు జరిపింది:
-మహీంద్రా ఎలక్ట్రిక్
-ఓలా ఎలక్ట్రిక్
-ఏథర్ ఎనర్జీ
-గ్రావ్టన్ మోటార్స్
సహా మరికొన్ని సంస్థలు ఈ పథకంలో భాగస్వాములుగా ఉన్నాయి.
రెట్టింపు ప్రయోజనాలు.. ట్యాక్స్ లేదు.. ఫీజు లేదు:
తెలంగాణ ప్రభుత్వం 2024 ఆరంభంలోనే ఈవీలపై 100శాతం రోడ్డు టాక్స్..100శాతం రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు మినహాయింపు ఇచ్చింది. ఇప్పుడు దానికి అదనంగా ఈ 20శాతం కంపెనీ డిస్కౌంట్ తోడవడంతో, ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు సామాన్య ధరలకే అందుబాటులోకి రానున్నాయి.
ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి మాస్టర్ ప్లాన్:
రాష్ట్రంలో కాలుష్యాన్ని తగ్గించడంలో ప్రభుత్వ యంత్రాంగమే ముందుండాలని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి భావిస్తున్నారు. అందుకే ఇకపై అన్ని ప్రభుత్వ శాఖలు కేవలం ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలను మాత్రమే కొనుగోలు చేయాలని ఆయన ఖచ్చితమైన ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
చార్జింగ్ టెన్షన్ ఇక లేదు:
వాహనాలు కొంటే సరిపోదు.. చార్జింగ్ సదుపాయం కూడా ఉండాలి కదా. అందుకే ప్రభుత్వం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా చార్జింగ్ నెట్వర్క్ను విస్తరిస్తోంది. సచివాలయం నుంచి జిల్లా, డివిజన్ స్థాయి కార్యాలయాల వరకు చార్జింగ్ స్టేషన్లు. నగరాల్లోని ప్రధాన పబ్లిక్ పార్కింగ్ ఏరియాల్లో చార్జింగ్ పాయింట్లను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వ నిర్ణయం దేశంలోని ఇతర రాష్ట్రాలకు ఆదర్శంగా నిలవబోతోంది. ఈ ఆఫర్ ద్వారా ఉద్యోగులకు ఆర్థిక వెసులుబాటు కలగడమే కాకుండా, రాష్ట్రాన్ని కాలుష్య రహితంగా మార్చే ప్రక్రియలో వారు భాగస్వాములు కాబోతున్నారు.
