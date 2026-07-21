/డీఎస్సీ 2008 కాంట్రాక్ట్ టీచర్లకు ఊరట.. మరో ఏడాది సర్వీస్ పొడిగిస్తూ ప్రభుత్వం జీవో..రూ. 21.99కోట్ల నిధులు విడుదల..!!

Contract Teachers: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో డీఎస్సీ 2008 సెకండరీ గ్రేడ్ కాంట్రాక్టు టీచర్లుగా పనిచేస్తున్న 1,181 మందికి రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. వారి సర్వీసులను మరో ఏడాది కాలం పాటు పొడిగిస్తూ పాఠశాల విద్యాశాఖ డైరెక్టర్ నవీన్ నికోలస్ తాజాగా ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. ఈ పొడిగింపు ఈ సంవత్సరం ఏప్రిల్ 1 నుంచి 2007 మార్చి 31 వరకు అమల్లో ఉంటుందని తెలిపారు.
కాంట్రాక్టు ఉపాధ్యాయుల వేతనాల కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూ. 21.99కోట్ల బడ్జెట్ ను కూడా విడుదల చేసినట్లు పేర్కొన్నారు. ఉపాధ్యాయులకు నెలకు రూ. 31, 040 చొప్పున గౌరవ వేతనం కూడా చెల్లించనున్నారు. ఈ పొడిగింపునకు సంబంధించి పాఠశాల విద్యాశాఖ కొన్ని ముఖ్యమైన కండీషన్స్ పెట్టింది. అభ్యర్థుల్లో కొత్తగా ఒప్పంద పత్రాలు రాసుకోవాలని విద్యాశాఖ నిర్ణయించింది. వేతనాలు ఐఎఫ్ఎంఐఎస్, డీబీటీ ద్వారానే చెల్లించాలని.. రిటైర్డ్ ఉద్యోగులను విధుల్లోకి తీసుకోకూడదని స్పష్టం చేశారు. ఖాళీల్లో కొత్త నియామకాలు చేపట్టకూడదని నిర్ణయం తీసుకుంది విద్యాశాఖ. హైదరాబాద్ మినహా రాష్ట్రంలోని అన్ని జిల్లాల విద్యాశాఖాధికారులు ఈ ఆదేశాల ప్రకారం తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని నవీన్ నికోలస్ తెలిపారు.
కొత్త ఒప్పందం ప్రకారం సర్వీసులో కొనసాగే ప్రతి టీచర్ విద్యాశాఖ నిర్దేశించిన ఫార్మాట్ ప్రకారం సంబంధిత అధికారులతో కొత్తగా ఒప్పంద పత్రాలు సమర్పించాలి.
ఇప్పటికే రిటైర్డ్ వయస్సుకు చేరుకున్నా లేదా రిటైర్డ్ అయిన ఉద్యోగులను విధుల్లోకి తీసుకోకూడదని విద్యాశాఖ తేల్చి చెప్పింది.
ప్రస్తుతం ఉన్న 1,181 పోస్టుల్లో ఏవైనా ఖాళీలు ఉన్నట్లయితే.. వాటి స్థానంలో కొత్త కాంట్రాక్టు పద్దతిలో ఎవర్నీ నియమించకూడదని ప్రభుత్వం స్పష్టమైన మార్గదర్శకాలను జారీ చేసింది.
హైదరాబాద్ మినహాయించి మిగిలిన అన్ని జిల్లాల డీఈవోలు ఈ ఉత్తర్వులను వెంటనే అమలు చేయాలని విద్యాశాఖ ఆదేశించింది.
ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో విద్యాబోధన దెబ్బతినకుండా, గ్రామీణ ప్రాంత విద్యార్థులకు నిరంతర విద్యను అందించేందుకు ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు అధికార వర్గాలు తెలిపాయి.
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