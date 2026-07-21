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డీఎస్సీ 2008 కాంట్రాక్ట్ టీచర్లకు ఊరట.. మరో ఏడాది సర్వీస్ పొడిగిస్తూ ప్రభుత్వం జీవో..రూ. 21.99కోట్ల నిధులు విడుదల..!!

Contract Teachers: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో డీఎస్సీ 2008 సెకండరీ గ్రేడ్ కాంట్రాక్టు టీచర్లుగా పనిచేస్తున్న 1,181 మందికి రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. వారి సర్వీసులను మరో ఏడాది కాలం పాటు పొడిగిస్తూ పాఠశాల విద్యాశాఖ డైరెక్టర్ నవీన్ నికోలస్ తాజాగా ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. ఈ పొడిగింపు ఈ సంవత్సరం ఏప్రిల్ 1 నుంచి 2007 మార్చి 31 వరకు అమల్లో ఉంటుందని తెలిపారు.

Written ByBhoomi
Published: Jul 21, 2026, 09:13 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 09:13 AM IST
డీఎస్సీ 2008 కాంట్రాక్ట్ టీచర్లకు ఊరట.. మరో ఏడాది సర్వీస్ పొడిగిస్తూ ప్రభుత్వం జీవో..రూ. 21.99కోట్ల నిధులు విడుదల..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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డీఎస్సీ 2008 కాంట్రాక్ట్ టీచర్లకు ఊరట.. మరో ఏడాది సర్వీస్ పొడిగిస్తూ ప్రభుత్వం జీవో..రూ. 21.99కోట్ల నిధులు విడుదల..!!
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