/బ్రిక్స్ వేదికపై మెరిసిన ప్రభుత్వ పాఠశాల విద్యార్థులు.. హైదరాబాద్ చెరువులపై అద్భుత పరిశోధన..!!

Hyderabad Government School: ప్రభుత్వ పాఠశాలల విద్యార్థులు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో సత్తా చాటారు. హైదరాబాద్ చెరువుల గొలుసుకట్టు వ్యవస్థపై విద్యార్థులు చేసిన పరిశోధన తిరుపతి ఐఐటీలో జరిగిన బ్రిక్స్ అంతర్జాతీయ సదస్సులో ప్రత్యేక ఆకర్షణ నిలిచింది. తిరుమలగిరి ప్రభుత్వ బాయ్స్ హైస్కూల్ లో 9వ తరగతి చదువుతున్న జోగేశ్, రితిక్, టీచర్ హిరణ్య హంస్రాల పర్యవేక్షణలో రీకనెక్టింగ్ హైదరాబాద్ చెరువులు అనే ప్రాజెక్టును రూపొందించారు.
పట్టణ నీటి భద్రత కోసం జలసంబంధ అనుసంధానం భౌగోళిక మదింపు అనే అంశంపై, 9వ తరగతి విద్యార్థులైన మాస్టర్ జోగేష్, మాస్టర్ హృతిక్, ఉపాధ్యాయ మార్గదర్శి హిరణ్య హన్సారా పర్యవేక్షణలో ఈ పరిశోధనను నిర్వహించారు. హైదరాబాద్లో ఇటీవల సంభవించిన ఆకస్మిక వరదలు, నగరంలోని పాత గొలుసు చెరువుల వ్యవస్థ ఆధారంగా ఈ ప్రాజెక్టును ప్రారంభించారు. ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించి, హైదరాబాద్, దాని పరిసర ప్రాంతాల్లోని 30 పాత జలాశయాలపై ఒక అధ్యయనం నిర్వహించారు. EpiCollect5 మొబైల్ యాప్ను ఉపయోగించి క్షేత్రస్థాయిలో GPS స్థానాలు, చిత్రాలను సేకరించారు. ఈ సమాచారాన్ని గూగుల్ ఎర్త్ ప్రో QGIS సాఫ్ట్వేర్లను ఉపయోగించి విశ్లేషించారు. ప్రాజెక్టు అధ్యయనంలో భాగంగా, విద్యార్థులు హైదరాబాద్ విపత్తు ప్రతిస్పందన ఆస్తి పరిరక్షణ సంస్థ (హైడ్రా) కమిషనర్ ఎ. వి. రంగనాథ్ను కలిశారు. HMDA మ్యాపులు, భౌగోళిక రికార్డులను ఉపయోగించి చెరువుల వాస్తవ విస్తీర్ణం, దిగువ నీటి ప్రవాహ మార్గాల వివరాలను సేకరించారు.
ప్రత్యేక ప్రశంస - బ్రిక్స్ వేదికపై సత్కారం:
తమ ప్రజెంటేషన్ ద్వారా.. విద్యార్థులు హైదరాబాద్ నీటి వ్యవస్థలో వస్తున్న మార్పులు, తగ్గిపోతున్న చెరువుల విస్తీర్ణం, శిథిలావస్థకు చేరుకుంటున్న కాలువలు, చెరువుల పునరుద్ధరణకు హైడ్రా తీసుకుంటున్న చర్యలను స్పష్టంగా వివరించారు. స్థానిక పర్యావరణ సమస్యలతో ఆధునిక సాంకేతికతను అనుసంధానించిన విద్యార్థుల ప్రజెంటేషన్ను బ్రిక్స్ దేశాల ప్రతినిధులు, శాస్త్రవేత్తలు, విద్యావేత్తలు ఎంతగానో ప్రశంసించారు. ఐఐటి తిరుపతి డైరెక్టర్, విద్యార్థుల అద్భుతమైన ప్రదర్శనకు ప్రశంసా పత్రాలను అందజేసి సత్కరించారు.
ప్రభుత్వ పాఠశాల విద్యార్థుల ప్రతిభకు నిదర్శనం: పాఠశాల విద్యాశాఖ డైరెక్టర్ డా. ఇ. నవీన్ నికోలస్
విద్యార్థులు సాధించిన ఈ గొప్ప విజయం పట్ల తెలంగాణ రాష్ట్ర పాఠశాల విద్యాశాఖ డైరెక్టర్ నవీన్ నికోలస్ ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. ఆయన ప్రత్యేకంగా విద్యార్థులను, మార్గదర్శక ఉపాధ్యాయులను, ప్రిన్సిపాల్లను, పాఠశాల బృందాన్ని అభినందించారు. సరైన అవకాశాలు, సరైన మార్గదర్శకత్వం, అనుభవపూర్వక అభ్యాసం అందిస్తే ప్రభుత్వ పాఠశాల విద్యార్థులు ఉన్నత శిఖరాలను చేరుకోగలరనడానికి ఈ విజయం ఒక నిదర్శనమని ఆయన అన్నారు. తరగతి గది అభ్యాసాన్ని నిత్యజీవితంలోని సవాళ్లతో అనుసంధానించడానికి పాఠశాలలు ప్రాజెక్ట్ లెర్నింగ్, శాస్త్రీయ విధానాలు, ఆధునిక సాంకేతికతను ప్రోత్సహించాలని ఆయన సూచించారు. మన ప్రభుత్వ పాఠశాల విద్యార్థులకు లభించిన ఈ అంతర్జాతీయ గుర్తింపు తెలంగాణ విద్యాశాఖకు ఎంతో గర్వకారణం అని అన్నారు.
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