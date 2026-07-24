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బ్రిక్స్ వేదికపై మెరిసిన ప్రభుత్వ పాఠశాల విద్యార్థులు.. హైదరాబాద్ చెరువులపై అద్భుత పరిశోధన..!!

Hyderabad Government School: ప్రభుత్వ పాఠశాలలు కేవలం పేద విద్యార్థులకే కాదు.. ప్రతిభకు అసలైన చిరునామా అని నిరూపించారు తిరుమలగిరి  ప్రభుత్వ బాయ్స్ హైస్కూల్ విద్యార్థులు. తాజాగా తిరుపతి ఐఐటీలో జరిగిన బ్రిక్స్ అంతర్జాతీయ సదస్సులో విద్యార్థులు అద్బుతమైన ప్రతిభ కనబర్చి అందరి ప్రశంసలు పొందారు.

Written ByBhoomi
Published: Jul 24, 2026, 09:00 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 09:00 AM IST
బ్రిక్స్ వేదికపై మెరిసిన ప్రభుత్వ పాఠశాల విద్యార్థులు.. హైదరాబాద్ చెరువులపై అద్భుత పరిశోధన..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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బ్రిక్స్ వేదికపై మెరిసిన ప్రభుత్వ పాఠశాల విద్యార్థులు.. హైదరాబాద్ చెరువులపై అద్భుత పరిశోధన..!!
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