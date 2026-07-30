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ఒక్కో విద్యార్థిపై రూ. 1.08 లక్షల ఖర్చు.. అయినా ప్రైవేట్ వైపేనా? సీఎం రేవంత్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..!!

school dropouts: హైదరాబాద్‌లో ఉపాధ్యాయ సంఘాలు, టీచర్లతో నిర్వహించిన కీలక భేటీలో తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి విద్యా వ్యవస్థ తీరుపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలల స్థితిగతులపై మాట్లాడారు.

Written ByBhoomi
Published: Jul 30, 2026, 02:48 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 02:48 PM IST
ఒక్కో విద్యార్థిపై రూ. 1.08 లక్షల ఖర్చు.. అయినా ప్రైవేట్ వైపేనా? సీఎం రేవంత్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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