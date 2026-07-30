/ఒక్కో విద్యార్థిపై రూ. 1.08 లక్షల ఖర్చు.. అయినా ప్రైవేట్ వైపేనా? సీఎం రేవంత్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..!!

Telangana Government Schools: ఒక్కో విద్యార్థి తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రతి సంవత్సరం రూ. 1. 08 లక్షల ఖర్చు చేస్తుందన్నారు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి. ప్రైవేటు పాఠశాలలు, కాలేజీల్లో చేర్పించే తల్లిదండ్రులు సగటున రూ. 50వేలు ఖర్చు చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వం అంతకంటే ఎక్కువ ఖర్చు చేస్తున్నా విద్యార్థులు ప్రైవేట్ పాఠశాలల వైపు ఎందుకు వెళ్తున్నారని ప్రశ్నించారు. గతంలో డ్రాపౌట్లు ప్రతి ఏటా 50వేలకు మించి ఉండేవని.. తాము అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత తగ్గిందని అన్నారు. హైదరాబాద్ లో ఉపాధ్యాయులతో నిర్వహించిన సమావేశంలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.
హైదరాబాద్లో ఉపాధ్యాయ సంఘాలు, టీచర్లతో నిర్వహించిన కీలక భేటీలో తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి విద్యా వ్యవస్థ తీరుపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలల స్థితిగతులపై మాట్లాడారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో నాణ్యమైన విద్యనందించేందుకు ప్రభుత్వం భారీగా నిధులు వెచ్చిస్తున్నప్పటికీ, ఆశించిన స్థాయిలో ఫలితాలు రాకపోవడంపై ఆయన కీలక ప్రకటన చేశారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదువుతున్న ఒక్కో విద్యార్థిపై తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏటా సగటున రూ.1.08 లక్షలు ఖర్చు చేస్తోందని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. సాధారణంగా తమ పిల్లలను ప్రైవేటు స్కూళ్లు, కాలేజీల్లో చేర్పించే తల్లిదండ్రులు ఏటా సగటున రూ.50 వేలు మాత్రమే ఖర్చు చేస్తున్నారని.. ప్రభుత్వం అంతకంటే రెట్టింపు కంటే ఎక్కువ సొమ్మును వెచ్చిస్తోందని ఆయన గుర్తుచేశారు.
ప్రభుత్వం ఇంత భారీగా నిధులు వెచ్చిస్తున్నప్పటికీ, తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలను ప్రైవేట్ విద్యాసంస్థల వైపే ఎందుకు పంపిస్తున్నారో విశ్లేషించుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని ముఖ్యమంత్రి అభిప్రాయపడ్డారు. నాణ్యతా ప్రమాణాలు, బోధనా పద్ధతులు, పాఠశాలల్లో మౌలిక సదుపాయాల మెరుగుదలపై ఉపాధ్యాయులు, అధికారులు దృష్టి సారించాలని పిలుపునిచ్చారు. గత ప్రభుత్వ హయాంలో పాఠశాలల్లో ఏటా 50 వేలకు పైగా డ్రాపౌట్లు (మధ్యలోనే చదువు ఆపేసే పిల్లలు) ఉండేవారని సీఎం రేవంత్ తెలిపారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత తీసుకున్న పక్కా చర్యల వల్ల డ్రాపౌట్ల సంఖ్య గణనీయంగా తగ్గిందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
ప్రభుత్వ విద్యావ్యవస్థపై ప్రజల్లో నమ్మకాన్ని పెంచడమే లక్ష్యంగా ముందుకు సాగుతున్నామని, ఉపాధ్యాయులు కూడా పిల్లల భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దడంలో బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించాలని సీఎం స్పష్టం చేశారు.
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