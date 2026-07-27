/తెలంగాణ ప్రజలకు బిగ్ అలర్ట్.. త్వరలోనే కుటంబ రిజిస్టర్ సర్టిఫికేట్..!!

Telangana Kutumba Register: తెలంగాణ ప్రజలకు పౌర సేవలు, సంక్షేమ పథకాలను మరింత పారదర్శకంగా అందించేందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం త్వరలోనే ప్రత్యేక కుటుంబ రిజిస్టర్ వ్యవస్థను అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రతి కుటుంబానికి సంబంధించిన వివరాలను ఒకే అధికారిక డిజిటల్ రికార్డు రూపంలో భద్రపరచడం ద్వారా సేవలు మరింత సులభంగా పొందనున్నారు. ఈ విధానంలో భాగంగా కుటుంబ రిజిస్టర్ సర్టిఫికేట్ ను కూడా జారీ చేయనున్నారు. ప్రజలు నేరుగా మీ సేవా కేంద్రాల్లో లేదంటే మీ సేవ ఆన్ లైన్ పోర్టల్, మొబైల్ యాప్ ల ద్వారా ఈ సర్టిఫికేట్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చని అధికారులు తెలిపారు.
పౌరులు పలు ప్రభుత్వ పథకాలు, ధ్రువీకరణ పత్రాలు పొందేందుకు ప్రతిసారి ఆఫీసుల చుట్టూ తిరగాల్సిన అవసరం లేకుండా సులభంగా సర్వీసులు పొందేందుకు ఈ రిజిస్టర్ దోహదపడుతుందని అధికారులు చెబుతున్నారు. అర్హులైన పౌరులకు మీ సేవ కేంద్రాల ద్వారా అధికారికంగా కుటుంబ రిజిస్టర్ సర్టిఫికేట్ జారీ అవుతుంది. ప్రజలు ఈ సర్టిఫికేట్ కోసం నేరుగా మీ సేవా కేంద్రాల్లో తీసుకోవచ్చు.ఇందులో కుటుంబ పెద్ద పేరు, కుటుంబ సభ్యులందరి వివరాలు, కుటుంబ పెద్దతో వారి సంబంధం, వయస్సు, పుట్టిన తేదీ, లింగం కుటుంబంపూర్తి నివాస చిరునామా కూడా ఉంటాయి. ఆహార భద్రతా కార్డు డేటాబేస్ ఆధారంగా కుటుంబ సభ్యుల వివరాలను నమోదు చేసే రికార్డు మాత్రమే కుటుంబ రిజిస్టర్ అని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.
ఇది ఆస్తిపై ఎలాంటి చట్టపరమైన హక్కును, యాజమాన్యాన్ని లేదా ఆసక్తిని కల్పించదు. అలాగే దీనిని చట్టబద్ధమైన వారసత్వానికి రుజువుగా కూడా పరిగణించలేము. అంతేకాకుండా, ఇది ఏ వ్యక్తిని ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలకు అర్హులుగా చేయదని పేర్కొంది. కుటుంబంలోని ఏ వయోజన సభ్యుడైనా దరఖాస్తులను సమర్పించవచ్చు 18 ఏళ్లు నిండిన కుటుంబ సభ్యులు కూడా రిజిస్టర్ కాపీ కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.సంబంధిత తహసీల్దార్ డిజిటల్ సంతకం చేసిన ఫార్మాట్లో సర్టిఫికేట్ను జారీ చేస్తారు. దరఖాస్తును ఆమోదించే ముందు తహసీల్దార్ దానిని ఆహార భద్రతా కార్డు డేటాబేస్ ఉపయోగించి ధృవీకరిస్తారు.దరఖాస్తులు అందిన తేదీ నుండి రెండు పనిదినాలలోగా వాటిని పరిశీలించి పరిష్కరించాలని ప్రభుత్వం అధికారులను ఆదేశించింది.
ప్రభుత్వం సేవల్లో పారదర్శకతను పెంచడంతోపాటు ప్రజలకు సమయం, శ్రమ ఆదా అయ్యే విధంగా ఈ కుటుంబ రిజిస్టర్ వ్వవస్థను త్వరలోనే పూర్తిస్థాయిలో అమల్లోకి తీసుకొస్తున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Faceboసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి