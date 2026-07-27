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తెలంగాణ ప్రజలకు బిగ్ అలర్ట్.. త్వరలోనే కుటంబ రిజిస్టర్ సర్టిఫికేట్..!!

Telangana Kutumba Register: రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పౌరసరఫరా సేవలను మరింత వేగవంతంగా.. సులభంగా అందించాలన్న లక్ష్యంతో తెలంగాణ సర్కార్ మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ప్రజల కోసం త్వరలోనే కుటుంబ రిజిస్టర్ విధానాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని నిర్ణయించినట్లు సమాచారం.

Written ByBhoomi
Published: Jul 27, 2026, 07:33 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 07:33 PM IST
తెలంగాణ ప్రజలకు బిగ్ అలర్ట్.. త్వరలోనే కుటంబ రిజిస్టర్ సర్టిఫికేట్..!!
Image Credit: ZEE NEWS

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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తెలంగాణ ప్రజలకు బిగ్ అలర్ట్.. త్వరలోనే కుటంబ రిజిస్టర్ సర్టిఫికేట్..!!
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