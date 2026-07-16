/గిరిజనులకు రేవంత్ సర్కార్ గుడ్ న్యూస్..సరికొత్త హెల్త్ పాలసీ..!!

Telangana Health Policy: తెలంగాణలోని భద్రాద్రి కొత్తగూడెంతో సహా అన్ని ఏజెన్సీ, గిరిజన ప్రాంతాల్లోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులను ఆధునీకరించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక కొత్త ఆరోగ్య విధానాన్ని ప్రవేశపెడుతోంది. ఈ విషయాన్ని రాష్ట్ర ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి దామోదర్ రాజనరసింహ అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఐటీడీఏ పరిధిలోని అన్ని ఏరియా ఆసుపత్రుల్లో అధునాతన సీటీ స్కాన్ సేవలను క్రమంగా అందుబాటులోకి తీసుకువస్తామని ఆయన ప్రకటించారు. మారుమూల ప్రాంతాల్లో వేగంగా చికిత్స అందేలా చూసేందుకు.. కేవలం జనాభాను బట్టి కాకుండా దూరాన్ని బట్టి ఆసుపత్రులను ఉన్నతీకరిస్తామని, కొత్త ఉప కేంద్రాలు, ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాలకు (పీహెచ్సీలకు) ఆమోదం తెలుపుతామని మంత్రి స్పష్టం చేశారు.
ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో అత్యవసర వైద్య సేవలను మెరుగుపరిచేందుకు పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో ఇప్పటికే ఏడు డయాలసిస్ కేంద్రాలు పనిచేస్తుండగా, యాత్రికులు, రోగుల సౌకర్యార్థం మరో నాలుగు కేంద్రాలకు ఆమోదం లభించింది. రోగులు 20 నిమిషాల ప్రయాణంలోనే సేవలను అందుకునేలా డయాలసిస్ నెట్వర్క్ను అనుసంధానించారు. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో రవాణా ఇబ్బందులను తగ్గించేందుకు కొత్తగూడెం జిల్లాలోని ప్రతి మండలానికి ఒక అంబులెన్స్ను కేటాయించారు. అదనంగా, సామాజిక ఆరోగ్య కేంద్రాలు (సీహెచ్సీలు), ఏరియా ఆసుపత్రుల సహకారంతో త్వరలో వీటి సేవలు ప్రారంభమవుతాయి.
అటవీ, పర్వత, మారుమూల ప్రాంతాలు గిరిజనులకు వైద్య చికిత్స అందకుండా అడ్డంకులు కలిగించకుండా చూసేందుకు, గత నెలలో ఐటీడీఏ పీఓలతో సమీక్ష నిర్వహించినట్లు మంత్రి తెలిపారు. వర్షాకాలంలో ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో ప్రబలంగా ఉండే మలేరియా, డెంగ్యూ, వైరల్ జ్వరం, అతిసారం వంటి కాలానుగుణ వ్యాధులను నివారించడానికి ముందస్తు కార్యాచరణ ప్రణాళికను సిద్ధం చేసినట్లు ఆయన తెలిపారు. ఎమ్మెల్యేల అభ్యర్థన మేరకు, అటవీ ప్రాంతాల్లోని అన్ని ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాలలో (పీహెచ్సీ) నిరంతరాయ విద్యుత్ సరఫరాను నిర్ధారించడానికి జనరేటర్లను ఏర్పాటు చేయాలని మంత్రి అధికారులను ఆదేశించారు. అంతేకాకుండా, పట్వరిగూడెం, అన్నపెరితిపల్లి పీహెచ్సీలను ఉన్నతీకరిస్తామని, గండుగులపల్లిలో కొత్త ఆరోగ్య ఉపకేంద్రాన్ని నిర్మిస్తామని మంత్రి దామోదర్ రాజనరసింహ హామీ ఇచ్చారు.
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