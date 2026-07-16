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గిరిజనులకు రేవంత్ సర్కార్ గుడ్ న్యూస్..సరికొత్త హెల్త్ పాలసీ..!!

Telangana Health Policy: గిరిజనులకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం శుభవార్త చెప్పింది. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం సహా అన్ని ఏజెన్సీ గిరిజన ప్రాంతాల్లో ప్రభుత్వ వైద్యశాలల రూపురేఖలను మార్చేందుకు ప్రభుత్వం సరికొత్త హెల్త్ పాలసీని తీసుకురానున్నట్లు వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి దామోదర రాజనర్సింహా అధికారికంగా వెల్లడించారు.

Written ByBhoomi
Published: Jul 16, 2026, 09:43 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 09:43 AM IST
గిరిజనులకు రేవంత్ సర్కార్ గుడ్ న్యూస్..సరికొత్త హెల్త్ పాలసీ..!!
Image Credit: zee news

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Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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