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జనం అడిగారా?..ఆ ఉచిత పథకాలు ఎవరి కోసం? తెలంగాణ సర్కార్‌పై హైకోర్టు తీవ్ర ఆగ్రహం..!!

Telangana High Court: తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి హైకోర్టు మొట్టికాయలు వేసింది. రాష్ట్రంలో ఉచిత పథకాల గురించి ప్రశ్నల వర్షం కురిపించింది. ఉచిత పథకాలు జనం అడిగారా.. ఎవరి కోసం ఈ పథకాలు అంటూ నిలదీసింది. కల్యాణలక్ష్మీ, షాదీ ముబారక్ స్కీముల చట్టబద్ధతపై హైకోర్టు సందేహాలు వ్యక్తం చేసింది. శాసన సభ ఆమోదం లేకుండానే ఈ పథకాలను ఎలా అమలు చేస్తున్నారంటూ ప్రశ్నించింది. పూర్తి వివరాలతో 4వారాల్లో కౌంటర్ దాఖలు చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించింది.

Written ByBhoomi
Published: Jul 08, 2026, 10:40 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 10:40 PM IST
జనం అడిగారా?..ఆ ఉచిత పథకాలు ఎవరి కోసం? తెలంగాణ సర్కార్‌పై హైకోర్టు తీవ్ర ఆగ్రహం..!!
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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జనం అడిగారా?..ఆ ఉచిత పథకాలు ఎవరి కోసం? తెలంగాణ సర్కార్‌పై హైకోర్టు తీవ్ర ఆగ్రహం..!!
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