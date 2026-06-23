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Telangana Housing New Scheme: ఇళ్లకు పేరు సూచించండి.. రూ. లక్ష గెలుచుకోండి.. తెలంగాణ హౌసింగ్ బోర్డు క్రేజీ కాంటెస్ట్..!!

Telangana Housing New Scheme: హైదరాబాద్ ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు లోపలి ప్రాంతంలో 1లక్ష ఇళ్ల నిర్మాణానికి తెలంగాణ హౌసింగ్ బోర్డు కసరత్తు చేస్తోంది. ఇందులో భాగంగానే ఈ ప్రతిష్టాత్మకమైన హౌసింగ్ స్కీమ్ కు ఒక ఆకర్షణీయమైన పేరు పెట్టాలని బోర్డు నిర్ణయించింది. ఈ  పేరును ప్రజల నుంచే ఎంపిక చేయాలని భావిస్తూ  ఒక క్రేజీ కాంటెస్ట్ కు తెరలేపింది.

Written ByBhoomi
Published: Jun 23, 2026, 06:34 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 06:34 PM IST
Telangana Housing New Scheme: ఇళ్లకు పేరు సూచించండి.. రూ. లక్ష గెలుచుకోండి.. తెలంగాణ హౌసింగ్ బోర్డు క్రేజీ కాంటెస్ట్..!!
Image Credit: FILE

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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