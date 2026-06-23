/Telangana Housing New Scheme: ఇళ్లకు పేరు సూచించండి.. రూ. లక్ష గెలుచుకోండి.. తెలంగాణ హౌసింగ్ బోర్డు క్రేజీ కాంటెస్ట్..!!

Telangana Housing New Scheme: తెలంగాణ ప్రజలకు ఉన్న టాలెంట్ కు సవాల్ విసిరింది ప్రభుత్వం. హైదరాబాద్ నగర పరిధిలోని క్యూర్ ప్రాజెక్టు కింద ఏకంగా 1లక్ష ఇళ్ల నిర్మాణానికి తెలంగాణ హౌసింగ్ బోర్డు ముందడుగు వేసింది. భారీ ప్రతిష్టాత్మకమైన, పేదల కలల సౌధమైన ఈ కొత్త హౌసింగ్ నిర్మాణ స్కీముకు ఒక ఆకర్షణీయమైన, అర్థవంతమైన పేరును సూచించే అద్భుతమైన అవకాశాన్ని ప్రజలకే కల్పించింది. ప్రజల నుంచి వచ్చిన పేర్లలో అత్యుత్తమ పేరును సెలక్ట్ చేసి ఆ పేరు సూచించిన విజేతకు రూ. 1లక్ష వరకు నగదు బహుమతి అందించనున్నట్లు తెలంగాణ హౌసింగ్ బోర్డు వైస్ చైర్మన్ వి.పి. గౌతమ్ అధికారికంగా ప్రకటించారు.
అయితే ఈ పోటీలో పాల్గొనాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నవారు సోషల్ మీడియాలో వేదికగా తమ ఎంట్రీలను పంపించవచ్చు. హౌసింగ్ బోర్డుకు సంబంధించిన అధికారిక ఇన్ స్టాగ్రామ్ పేజీ tghd.official ద్వారా ఈ పోటీలో పాల్గొనవచ్చని అధికారులు తెలిపారు. ఈ సువర్ణ అవకాశాన్ని వినియోగించుకునేందుకు సమయం చాలా తక్కువగా ఉంది. ఈ నెల 28వ తేదీ వరకు ప్రజలు తమ పేర్లను సూచించేందుకు గడువు ఉందని వైస్ చైర్మన్ గౌతమ్ స్పష్టం చేశారు. మీరు కూడా ఈ క్రేజీ కాంటెస్ట్ లో పాల్గొనాలంటే ఆలస్యం చేయకుండా.. మీ మైండ్ లో ఉన్న ఏదైనా క్రేజీ పేరు ఉంటే వెంటనే ఇన్ స్టాగ్రామ్ లోకి వెళ్లీ మీ అద్రుష్టాన్ని పరీక్షించుకోండి. అయితే సోషల్ మీడియా వేదికగా ఈ పోటీ లైవ్ లో ఉంటుంది. మీ ఐడియాలను కామెంట్స్ రూపంలో రూపంలో పంపాల్సి ఉంటుంది.
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