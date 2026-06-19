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Telangana Land Registration: ఇళ్లు, భూములు కొనేవారికి బిగ్ అలర్ట్.. 3 రోజుల పాటు Registration సేవలు బంద్..!!

Telangana Land Registration: తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా భూములు, ఇళ్లు కొనుగోలు చేసేవారికి బిగ్ అలర్ట్. మూడు రోజుల పాటు భూమి రిజిస్ట్రేషన్లు, ఆస్తుల కొనుగోలు, అమ్మకాల ప్రక్రియను తాత్కాలికంగా నిలిపివేస్తున్నట్లు స్టాంప్స్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ శాఖ ఇన్ స్పెక్టర్ జనరల్ రాజీవ్ గాంధీ హనుమంతు వెల్లడించారు.

Written ByBhoomi
Published: Jun 19, 2026, 10:15 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 10:15 AM IST
Telangana Land Registration: ఇళ్లు, భూములు కొనేవారికి బిగ్ అలర్ట్.. 3 రోజుల పాటు Registration సేవలు బంద్..!!
Image Credit: FILE

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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ఇళ్లు, భూములు కొనేవారికి బిగ్ అలర్ట్.. 3 రోజుల పాటు Registration సేవలు బంద్..!!
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