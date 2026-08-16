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తెలంగాణలో మందుబాబుల హవా.. నిమిషానికి 5,200 బాటిళ్ల అమ్మకాలు.. ఏకంగా రూ.14,668 కోట్ల బిజినెస్..!!

Telangana Liquor Sales: తెలంగాణలో మద్యం విక్రయాల హవా కొనసాగుతోంది. ఏప్రిల్ నుంచి జులై వరకు అంటే దాదాపు 4 నెలల్లో రాష్ట్రంలో సగటున ప్రతి నిమిషానికి 5,200 బీర్లు, ఐఎంఎఫ్ఎల్ బాటిల్లు అమ్ముడుపోయినట్లు ఎక్సైజ్ శాఖ గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. ఈ నాలుగు నెలల కాలంలో సుమారు 3.5కోట్ల కేసుల విక్రయాలతో రూ. 14,668కోట్ల వ్యాపారం జరిగింది. వేసవి కాలంలో మద్యం అమ్మకాలు ఎక్కువగా ఉండటంతోపాటు వర్షాకాలం ప్రారంభం తర్వాత అవి తగ్గినట్లు లెక్కలు ద్వారా తెలుస్తోంది.

Written ByBhoomi
Published: Aug 16, 2026, 04:43 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 04:43 PM IST
తెలంగాణలో మందుబాబుల హవా.. నిమిషానికి 5,200 బాటిళ్ల అమ్మకాలు.. ఏకంగా రూ.14,668 కోట్ల బిజినెస్..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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