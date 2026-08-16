/ తెలంగాణలో మందుబాబుల హవా.. నిమిషానికి 5,200 బాటిళ్ల అమ్మకాలు.. ఏకంగా రూ.14,668 కోట్ల బిజినెస్..!!

Telangana Liquor Sales: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మద్యం అమ్మకాలు జోరుగా సాగుతున్నాయి. ఏప్రిల్ నుంచి జులై వరకు నాలుగు నెలల కాలంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రికార్డు స్ధాయిలో మద్యం బాటిళ్లు అమ్ముడుపోయాయి. ఎక్సైజ్ శాఖ గణాంకాల ప్రకారం ఈ కాలంలో ప్రతి నిమిషానికి 5,200 బీర్లు, ఐఎంఎఫ్ఎల్ బాటిళ్ల విక్రయాలు జరిగాయి. వీటి మొత్తం విలువ సుమారు రూ. 14,668 కోట్లు. ఇందులో, బీర్ అమ్మకాలు సుమారు 2.2 కోట్ల కేసులు కాగా, IMFL అమ్మకాలు 12.9 కోట్ల కేసులుగా నమోదయ్యాయి.
బీర్ కేసులకు బదులుగా మద్యం సీసాల పరిమాణాన్ని చూస్తే, మద్యం అమ్మకాలు ఏ స్థాయిలో ఉన్నాయో స్పష్టమవుతుంది. వివిధ ప్యాక్ సైజులను పరిగణనలోకి తీసుకుని, ఏప్రిల్.. జూలై మధ్య దాదాపు 91.5 కోట్ల సీసాలు, అంటే దాదాపు 2,84 కోట్ల లీటర్ల మద్యం అమ్ముడయ్యిందని ఎక్సైజ్ శాఖ అంచనా వేసింది. అంటే ప్రతి నిమిషానికి దాదాపు 1,600 లీటర్ల మద్యం అమ్ముడవుతోంది. ఇందులో, దాదాపు 980 లీటర్లు బీర్ కాగా, 635 లీటర్లు ఐఎంఎఫ్ఎల్ (IMFL) బాటిళ్లు ఉన్నాయి.
నెలల వారీగా మద్యం అమ్మకాలను పరిశీలిస్తే, వాటిలో కొన్ని పెరుగుదలలు, తగ్గుదలలు కనిపిస్తున్నాయి. ఏప్రిల్లో ప్రతి నిమిషానికి దాదాపు 5,100 సీసాలు అమ్ముడవ్వగా, మే నెలలో ఈ సంఖ్య 5,500కు పెరిగింది. జూన్లో ఇది 5,400గా ఉండగా, జూలైలో వర్షాకాలం ప్రారంభం కావడంతో సుమారు 4,850 సీసాలకు పడిపోయింది. వేసవి కాలం ముగియడంతో, ఈ తగ్గుదల ముఖ్యంగా బీర్ అమ్మకాలలో స్పష్టంగా కనిపించింది.
మరోవైపు, తెలంగాణ బేవరేజెస్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ (TGBCL) డిపోలలో ప్రతి నెలా సుమారు 35,000 కేసుల మద్యం, బీర్ అమ్ముడుపోకుండా మిగిలిపోతున్నాయని మద్యం పరిశ్రమ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. 90 రోజులకు మించిన నిల్వలపై గ్రౌండ్ రెంట్ వసూలు చేస్తారు, అయితే 180 రోజులకు మించిన నిల్వలపై 6 శాతం, 300 రోజులకు మించిన నిల్వలపై 13.5 శాతం వసూలు చేస్తారు.
300 రోజులకు మించిన నిల్వలను కంపెనీలు వెనక్కి తీసుకోవాలి లేదా ఉపసంహరణకు అనుమతించాలి. అయితే, అటువంటి సందర్భాలలో మిగిలిన 70 శాతం ఎక్సైజ్ సుంకాన్ని చెల్లించడాన్ని మద్యం కంపెనీలు తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నాయి. సరఫరా చేయని, పాడైపోయిన లేదా మార్కెట్లో అమ్ముడుపోని నిల్వలపై ఈ పన్ను విధించడం అన్యాయమని మద్యం కంపెనీలు వాదిస్తున్నాయి.
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