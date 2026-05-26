/Telangana MSME Summit: MSMEలే తెలంగాణ ఆర్థిక వ్యవస్థకు వెన్నెముక...రైజింగ్ తెలంగాణ లక్ష్య సాధన కోసం గ్రీన్ మానుఫ్యాక్చరింగ్ వైపు అడుగులు: మంత్రి శ్రీధర్ బాబు

Telangana MSME Summit: సుస్ధిరత అలాగే ఆర్థిక అభివృద్ధి కలిసి నడిచేలా ఒక పారిశ్రామిక ఆర్థిక వ్యవస్థను తెలంగాణ నిర్మిస్తోందని.. MSMEలు తెలంగాణ ఆర్థిక వ్యవస్థకు వెన్నెముకగా అని సగర్వంగా ప్రకటించారు మంత్రి శ్రీధర్ బాబు. గ్రీన్ మాన్యుఫాక్చరింగ్ వైపు మార్పు రైజింగ్ తెలంగాణ లక్ష్య సాధనకు కీలకమని ఈ రోజు హైదరాబాద్ లో జరిగిన తెలంగాణ MSME గ్రీనింగ్ సమ్మిట్ – ఎ ర్యాంప్ ఇనిషియేటివ్ కార్యక్రమంలో మంత్రి శ్రీధర్ బాబు పిలుపునిచ్చారు.
వివరాల్లోకి వెళితే ఈ రోజు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో, పరిశ్రమలు, వాణిజ్య శాఖకు చెందిన రీసెర్చ్ అండ్ ఇన్నోవేషన్ సర్కిల్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ (RICH), అలాగే హైదరాబాద్ ఎస్ అండ్ టి క్లస్టర్ సంయుక్తంగా తెలంగాణ MSME గ్రీనింగ్ సమ్మిట్ – ఎ ర్యాంప్ ఇనిషియేటివ్ కార్యక్రమాన్ని హైదరాబాద్లోని HITEX Exhibition Centre లో అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించాయి. ఈ కార్యక్రమం MSMEల పనితీరును మెరుగుపరచడానికి కేంద్ర MSME మంత్రిత్వ శాఖ చేపట్టిన RAMP – రైజింగ్ అండ్ యాక్సిలరేటింగ్ ఎంఎస్ఎంఈ పెర్ఫార్మెన్స్ స్కీం కింద నిర్వహించారు. ఈ ప్రాజెక్టుకు ప్రపంచ బ్యాంక్ ఆర్థిక సహాయం అందించడం విశేషం.
ఈ కార్యక్రమంలో తెలంగాణ పరిశ్రమలు, ఐటీ, వాణిజ్య శాఖ మంత్రి దుద్దిళ్ల శ్రీధర్ బాబు ముఖ్య అతిథిగా హాజరు కాగా, తెలంగాణ పరిశ్రమల శాఖ, TGSPDCL, MSME DFO, TGIIC వంటి కీలక ప్రభుత్వ సంస్థల ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు. ఈ సమ్మిట్లో తెలంగాణ MSME గ్రీనింగ్ పోర్టల్, MSME అసెస్మెంట్ టూల్కిట్ను ఆవిష్కరించారు. MSMEలు ర్యాంప్ కార్యక్రమంపై సమాచారం తెలుసుకోవడానికి, ప్రభుత్వంతో అనుసంధానం కావడానికి ఇవి ఒకే డిజిటల్ వేదికగా పనిచేయనున్నాయి.
ముఖ్యంగా తెలంగాణలోని MSME పరిశ్రమలను పర్యావరణహిత దిశగా మార్చేందుకు ఇండస్ట్రియలిస్టులు, ప్రభుత్వ అధికారులు, పరిశ్రమల సంఘాలు, బ్యాంకులు, టెక్నాలజీ కంపెనీలు, స్టార్టప్లు, ఎనర్జీ నిపుణులు, పరిశోధనా సంస్థలు ఒకే వేదికపై చర్చలు జరిపాయి. సమ్మిట్లో నిర్వహించిన రౌండ్టేబుల్ సమావేశాల్లో MSME పారిశ్రామిక వేత్తలు తమ గ్రీన్ ఇనిషియేటివ్ ప్రయాణంలో అనుభవాలను పంచుకున్నారు. విద్యుత్ ఆదా టెక్నాలజీలు, శుభ్రమైన తయారీ విధానాలు, డిజిటల్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్స్ అమలులో ఎదురైన సమస్యలు, వాటి పరిష్కారాలపై చర్చించారు.
ఈ సందర్భంగా తెలంగాణ పరిశ్రమల శాఖ డైరెక్టర్ నిఖిల్ చక్రవర్తి మాట్లాడుతూ.. RAMP – రైజింగ్ అండ్ యాక్సిలరేటింగ్ ఎంఎస్ఎంఈ పెర్ఫార్మెన్స్ కార్యక్రమం MSMEల పోటీ సామర్థ్యం, స్థిరత్వం, వ్యాపారాలను పెంచే మంచి అవకాశం అని పేర్కొన్నారు. ర్యాంప్ కార్యక్రమం ద్వారా మార్కెట్ యాక్సెస్ పెంపుదల చేయడం, నాణ్యత ప్రమాణాలు, సస్టైనబిలిటీ, క్లస్టర్ అభివృద్ధి, టెక్నాలజీ అడాప్టేషన్, MSMEల సామర్థ్యాన్ని పెంచడం వంటి అంశాలపై ప్రత్యేక దృష్టి పెడుతున్నట్లు తెలిపారు.
ఈ సందర్భంగా తెలంగాణను దేశంలోనే గ్రీన్, బాధ్యతాయుత పరిశ్రమల అభివృద్ధికి ఆదర్శ రాష్ట్రంగా నిలబెట్టడమే ఈ కార్యక్రమం తుది లక్ష్యంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. ప్రపంచ స్థాయి పోటీ సామర్థ్యంతో పాటు పర్యావరణ పరిరక్షణను సమన్వయం చేసే MSME ఎకోసిస్టమ్ నిర్మాణంపై ప్రభుత్వం దృష్టి పెట్టిందని పలువురు అధికారులు ఈ సందర్భగా తెలిపారు.
