Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /బిజినెస్
  • /జిల్లా పరిషత్ హై స్కూల్లో తెలంగాణ ఓపెన్ స్కూల్ ప్రవేశాలు.. కావాల్సిన పత్రాలు.. దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ.. పూర్తి వివరాలివే..!!

జిల్లా పరిషత్ హై స్కూల్లో తెలంగాణ ఓపెన్ స్కూల్ ప్రవేశాలు.. కావాల్సిన పత్రాలు.. దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ.. పూర్తి వివరాలివే..!!

Telangana Open School: ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాతోపాటు మంచాల, ఇబ్రహీంపట్నం పరిసర ప్రాంతాల విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు, మహిళలు, చదువు మధ్యలో ఆపేసిన వారు దూరవిద్య ద్వారా చదువును కొనసాగించేందుకు తెలంగాణ ఓపెన్ స్కూల్ సొసైట్ సూపర్ ఆఫర్ అందిస్తోంది. దీనికి సంబంధించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByBhoomi
Published: Jul 20, 2026, 01:33 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 01:33 PM IST
జిల్లా పరిషత్ హై స్కూల్లో తెలంగాణ ఓపెన్ స్కూల్ ప్రవేశాలు.. కావాల్సిన పత్రాలు.. దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ.. పూర్తి వివరాలివే..!!
Image Credit: ZEE NEWS

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Rohit Sharma Retirement: రిటైర్మెంట్ ఊహాగానాలపై రోహిత్ శర్మ ఊహించని ట్విస్ట్..బీసీసీఐ సెలెక్టర్లకు మాటల్లేవు!
Rohit Sharma Retirement32 min ago
2
khammam32 min ago
3
Tollywood Heroes50 min ago
4
Trainee IPS row1 hr ago
5
Fauzi1 hr ago