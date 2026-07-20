/జిల్లా పరిషత్ హై స్కూల్లో తెలంగాణ ఓపెన్ స్కూల్ ప్రవేశాలు.. కావాల్సిన పత్రాలు.. దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ.. పూర్తి వివరాలివే..!!

Telangana Open School: చదువును మధ్యలో ఆపేసినవారు.. 10వ తరగతి లేదా ఇంటర్ ఫేయిల్ అయిన విద్యార్థులు, ఉద్యోగం చేస్తూనే విద్యను కొనసాగించాలనుకుంటున్నవారికి తెలంగాణ ఓపెన్ స్కూల్ సొసైటీ మంచి అవకాశాన్ని కల్పిస్తోంది. 2026-27 విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించి మంచాల, ఇబ్రహీంపట్నం పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉన్న విద్యార్థులు అవకాశం కల్పిస్తోంది. మంచాల మండలంలోని జాపాలలో ఉన్న జిల్లా పరిషత్ ఉన్న పాఠవాల ఓపెన్ స్కూల్ స్టడీ సెంటర్ లో 10వ తరగతి, ఇంటర్మిడియేట్ కోర్సుల్లో అడ్మిషన్స్ కొనసాగుతున్నట్లు పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయులు తెలిపారు.
కేవలం ఒక ఏడాదిలోనే కోర్సు పూర్తి చేసుకునే వెసులుబాటు ఉంటుందని ప్రధానోపాధ్యాయులు తెలిపారు. ఇక్కడ పొందే సర్టిఫికేట్లు ఉన్నత విద్యను అభ్యసించేందుకు, ఉద్యోగ అవకాశాలను పదోన్నతులకు ప్రభుత్వం పరంగా సంపూర్ణ గుర్తింపు ఉంటుందన్నారు. ఈ ఓపెన్ స్కూల్ అడ్మిషన్ తీసుకోవాలనుకునేవారు స్టడీ లేదా టీసీ, ఆధార్ కార్డు, క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్, పాస్ పోర్ట్ సైజులు ఫోటోలు అవసరం ఉంటాయి.
దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు చివరి తేదీ ఈ నెలాఖరు వరకు మాత్రమే ఉందని హెడ్ మాస్టర్ తెలిపారు. గతంలో ఈ సెంటర్ ద్వారా 10వ తరగతి పూర్తి చేసినవారు ఇంటర్ లో చేరాలని.. అలాగే చదువుకోవాలన్న ఆసక్తి ఉన్న మిత్రులు, బంధువులు, మహిళా సంఘాల సభ్యులకు ఈ విషయాన్ని తెలియజేయాలని కోరారు. ఏవైనా సందేహాలు, సలహాలు, సూచనలు, ప్రవేశాల వివరాలకోసం 9491655600 నెంబర్ కు సంప్రదించవచ్చని తెలిపారు. Telangana Open School Society (TOSS) ఈ వెబ్ సైట్ ద్వారా కూడా పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు.
అటు ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా ఓపెన్ స్కూల్ సమన్వయ అధికారి సదానందం గౌడ్ విడుదల చేసిన ప్రకటనలోని పూర్తి వివరాల ప్రకారం.. ఆసక్తితోపాటు అర్హత ఉన్న అభ్యర్థులు ఆగస్టు 28వ తేదీ వరకు అపరాధ రుసుము లేకుండా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చని తెలిపారు. విద్యార్థులు సమీపంలోని మీ సేవా కేంద్రాల ద్వారా దరఖాస్తులను సమర్పించవచ్చని పేర్కొన్నారు. తెలంగాణ ఓపెన్ స్కూల్ సొసైటీ సాధారణ విద్యతోపాటు నైపుణ్యాభివ్రుద్ధికి సంబంధించిన పలు కోర్సులను కూడా అందిస్తోంది. పదో తరగతి, ఇంటర్ సర్టిఫికేట్ కోర్సులు, వ్రుత్తి విద్యా ట్రైనింగ్స్, పలు రంగాల్లో డిప్లొమా కోర్సులు కూడా అందిస్తోంది. రెగ్యులర్ గా పాఠశాలకు వెళ్లలేని వారు, కుటుంబ పరిస్థితులు లేదా ఉద్యోగ అవకాశాల వల్ల చదువు మానేసిన వారికి ఈ విధానం ఎంతగానో ఉపయోగపడుతోంది.
అయితే వయోపరిమితి విషయంలో కూడా ఓపెన్ స్కూల్ వెసులుబాటును కల్పించింది. దీనిలో చేరేందుకు గరిష్ట వయస్సు అంటూ ఏమీ లేదు. ఏ వయస్సు వారైనా సరే అర్హత ఉంటే ప్రవేశం పొందవచ్చు. అయితే 10తరగతిలో చేరేందుకు కనీసం 14ఏండ్లు, ఇంటర్ అయితే 15 ఏండ్లు పూర్తి అయి ఉండాలి.
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