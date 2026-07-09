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నిరుద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్.. ఎస్ఐ, కానిస్టేబుల్ భర్తీకి డ్రాఫ్ట్ రెడీ..సీఎం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వడమే తరువాయి.!!

Telangana Police Recruitment: తెలంగాణలో ఎస్ఐ, కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగాల భర్తీకి సంబంధించి 7,437 ఖాళీలను భర్తీ చేయాలని తెలంగాణ స్టేట్ లెవల్ పోలీస్ రిక్రూట్ మెంట్ బోర్డు  డ్రాఫ్ట్ సిద్ధం చేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సమర్పించింది. ఈ డ్రాఫ్టును సీఎం ఆమోదం కోసం పంపించారు. సీఎం నుంచి గ్రీన్ సిగ్నల్ వచ్చిన వెంటనే  వచ్చే వారంలో నోటిఫికేషన్ వస్తుందని అధికారులు తెలిపారు. కాగా పోలీసు శాఖలో 5,000, అగ్నిమాపక శాఖలో 790, జైళ్ల శాఖలో 223, స్పెషల్ ప్రొటెక్షన్ ఫోర్సులో 1424 పోస్టులను భర్తీ చేయనున్న సంగతి తెలిసిందే.

Written ByBhoomi
Published: Jul 09, 2026, 01:53 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 01:53 PM IST
నిరుద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్.. ఎస్ఐ, కానిస్టేబుల్ భర్తీకి డ్రాఫ్ట్ రెడీ..సీఎం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వడమే తరువాయి.!!
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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నిరుద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్.. ఎస్ఐ, కానిస్టేబుల్ భర్తీకి డ్రాఫ్ట్ రెడీ..సీఎం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వడమే తరువాయి.!!
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