Telangana Police Recruitment: తెలంగాణలో పోలీస్ ఉద్యోగాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న నిరుద్యోగులకు తెలంగాణ సర్కార్ గుడ్ న్యూస్ చెప్పిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే ఈ రిక్రూట్ మెంట్ కు సంబంధించి తెలంగాణ స్టేట్ లెవల్ పోలీస్ రిక్రూట్ మెంట్ బోర్డు డ్రాఫ్ట్ సిద్ధం చేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సమర్పించింది.ఈ డ్రాఫ్టును సీఎం ఆమోదం కోసం పంపించారు. సీఎం నుంచి గ్రీన్ సిగ్నల్ వచ్చిన వెంటనే వచ్చే వారంలో నోటిఫికేషన్ వస్తుందని అధికారులు తెలిపారు.
విభాగాల వారీగా భర్తీ చేయనున్న ఖాళీలు:
సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ - ఎస్ఐ (సివిల్): 148
రిజర్వ్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ (ఏఆర్): 14
రిజర్వ్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ (టీజీఎస్పీ): 12
రిజర్వ్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ (SARCPL): 3
అసిస్టెంట్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ (FPB): 23
పోలీస్ కానిస్టేబుల్ (సివిల్): 3,697
పోలీస్ కానిస్టేబుల్ (ఏఆర్): 1,052
పోలీస్ కానిస్టేబుల్ (SARCPL): 24
పోలీస్ కానిస్టేబుల్ (డ్రైవర్) పీటీఓ: 20
పోలీస్ కానిస్టేబుల్ (మెకానిక్) పీటీఓ: 7
స్టేషన్ ఫైర్ ఆఫీసర్: 39
ఫైర్ ఫైటర్స్: 751
డిప్యూటీ జైలర్ (పురుషులు): 14
డిప్యూటీ జైలర్ (మహిళలు): 1
వార్డర్ (పురుషులు): 196
వార్డర్ (మహిళలు): 12
స్పెషల్ ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ -
SPF సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ (ఎస్ఐ): 44
కానిస్టేబుల్: 1,380
పోస్టులను భర్తీ చేయనుంది. నోటిఫికేషన్ విడుదలయ్యాక అర్హతలు, వయోపరిమితి, ఎంపిక విధానం, పరీక్ష తేదీలు, దరఖాస్తు ప్రక్రియ వంటి పూర్తి వివరాలను అధికారిక ప్రకటనలో వెల్లడిస్తారు. పోలీస్ ఉద్యోగాల కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్న అభ్యర్థులు ఇప్పటి నుంచే శారీరక దారుఢ్యం, రాత పరీక్ష, కరెంట్ అఫైర్స్ వంటి అంశాలపై ప్రణాళికబద్ధంగా సిద్ధం అయితే పోటీలో మెరుగైన అవకాశాలు సాధించవచ్చని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
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