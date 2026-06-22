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Telangana: రాయదుర్గం భూముల వేలంలో రాజకీయ కుట్ర ? SBIపై ఢిల్లీ వేదికగా రేవంత్ సర్కార్ వార్.. అసలు వివాదమేంటి? తప్పెవరిది?

Telangana SBI land Dispute Raidurg: తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, ఎస్బీఐ మధ్య రాజుకున్న ఈ భూ వివాదం ఇప్పుడు దేశ రాజధానిలో సైతం చర్చకు దారి తీసింది. ఈ పంచాయతీని తేల్చేందుకు ఏకంగా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి రంగంలోకి దిగి ఢిల్లీలో రిజర్వు బ్యాంకు పెద్దలతో సైతం మంతనాలు జరుపుతున్నారు. ఇందుకోసం ఢిల్లీకి సైతం వెళ్లారు హైదరాబాద్లోని రియల్ ఎస్టేట్ హాట్ స్పాట్ గా పేరు సంపాదించుకున్న రాయదుర్గం నాలెడ్జ్ సిటీ ప్రాంతంలో సర్వే నంబర్ 83/1 లో ఉన్న సుమారు 5 ఎకరాల స్థలాన్ని టీజీఐఐసీ (TGIIC) ఈ ఏడాది జూన్ ప్రారంభంలో బహిరంగ వేలం వేయడంతో అసలు వివాదం తెరపైకి వచ్చింది.

Written ByBhoomi
Published: Jun 22, 2026, 02:11 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 02:11 PM IST
Telangana: రాయదుర్గం భూముల వేలంలో రాజకీయ కుట్ర ? SBIపై ఢిల్లీ వేదికగా రేవంత్ సర్కార్ వార్.. అసలు వివాదమేంటి? తప్పెవరిది?
Image Credit: FILE

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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SBIపై ఢిల్లీ వేదికగా రేవంత్ సర్కార్ వార్.. అసలు వివాదమేంటి? తప్పెవరిది?
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