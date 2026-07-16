Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /బిజినెస్
  • /పెన్షన్ ప్రభుత్వం ఇచ్చే భిక్ష కాదు.. ఉద్యోగుల హక్కు.. రిటైర్మెంట్ బకాయిలకు వడ్డీ చెల్లించండి..!!

పెన్షన్ ప్రభుత్వం ఇచ్చే భిక్ష కాదు.. ఉద్యోగుల హక్కు.. రిటైర్మెంట్ బకాయిలకు వడ్డీ చెల్లించండి..!!

Telangana Retirement Benefits: పెన్షన్.. ఉద్యోగుల హక్కు అని సుప్రీంకోర్టు తీర్పు చెప్తున్నా.. తెలంగాణలో 26 వేల మంది రిటైర్డ్ ఉద్యోగులకు రెండేళ్లుగా బకాయిలు అందడం లేదు. 10శాతం వడ్డీతో చెల్లించాలన్న హైకోర్టు ఆదేశాలు పూర్తిగా అమలు కాలేదు. ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్న పెన్షనర్లు తమ కమ్యుటేషన్, జీపీఎఫ్ బకాయిలను ఈ జూలైలోనే ఒకేసారి విడుదల చేయాలని ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

Written ByBhoomi
Published: Jul 16, 2026, 08:26 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 08:26 AM IST
పెన్షన్ ప్రభుత్వం ఇచ్చే భిక్ష కాదు.. ఉద్యోగుల హక్కు.. రిటైర్మెంట్ బకాయిలకు వడ్డీ చెల్లించండి..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
జూలై 18 వరకు ఈ 4 రాశుల వారికి గండం.. రాహు-కేతువుల మధ్య అన్ని గ్రహాలు బందీ..
Rahu Ketu26 min ago
2
Argentina vs England29 min ago
3
Puri Jagannath Rath Yatra43 min ago
4
Gold Rate Today46 min ago
5
Lord Jagannath1 hr ago