/పెన్షన్ ప్రభుత్వం ఇచ్చే భిక్ష కాదు.. ఉద్యోగుల హక్కు.. రిటైర్మెంట్ బకాయిలకు వడ్డీ చెల్లించండి..!!

Telangana Retirement Benefits: పెన్షన్ అనేది ప్రభుత్వం ఇచ్చే భిక్షం కాదు.. అది ఉద్యోగుల హక్కు అంటూ 1982 డిసెంబర్ 17న చారిత్రాత్మక డి.ఎస్. నాకారా కేసులో అప్పటి సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ వై.వి. చంద్రచూడ్ నేతృత్వంలోని ఐదుగురు సభ్యుల రాజ్యాంగ ధర్మాసనం అత్యంత స్పష్టమైన తీర్పునిచ్చింది. దశాబ్దాల క్రితం అత్యున్నత న్యాయస్థానం ఇచ్చిన ఈ తీర్పును గుర్తు చేస్తూ.. ప్రస్తుతం తెలంగాణలోని వేలాది మంది విశ్రాంత ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులు తమ న్యాయమైన రిటైర్మెంట్ బకాయిల కోసం న్యాయపోరాటానికి దిగడం రాష్ట్రంలో హాట్ టాపిక్గా మారింది.
రెండేళ్లు గడిచినా అందని బకాయిలు:
రాష్ట్రంలో 2024 మార్చి నుండి పదవీ విరమణ చేసిన వేలాది మంది ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులకు రావాల్సిన రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ రెండేళ్లు గడిచినా పూర్తిగా చెల్లించకపోవడంతో బాధితులు తెలంగాణ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. దీనిపై విచారించిన హైకోర్టు, కోర్టు ధిక్కరణ చర్యలను హెచ్చరిస్తూ.. బకాయి ఉన్న మొత్తాన్ని 10 శాతం వడ్డీతో సహా తక్షణమే చెల్లించాలని గతంలోనే ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించింది. ఈ క్రమంలో సర్కార్ కొంతమందికి నిధులు విడుదల చేసినప్పటికీ, కోర్టు ఆదేశాలను క్షేత్రస్థాయిలో పూర్తిగా అమలు చేయడంలో విఫలమైందనే ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. కొద్దిమందికి మాత్రమే పూర్తి మొత్తం అందగా, మరికొందరికి తక్కువ మొత్తం చెల్లించారని, ఇంకొందరికి వడ్డీ కూడా అందలేదని రిటైర్డ్ ఉద్యోగులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
26 వేల మంది నిరీక్షణ.. లెక్కల్లో గందరగోళం:
సమగ్ర వివరాల ప్రకారం.. మార్చి 2024 నుండి జూన్ 2026 మధ్య రాష్ట్రంలో సుమారు 26,000 మంది ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులు పదవీ విరమణ పొందారు. పెన్షనర్ల సంఘాల నిరంతర ఆందోళనల అనంతరం ప్రభుత్వం రూ. 6,000 కోట్లు విడుదల చేశామని, సెప్టెంబర్ 2025 వరకు రావాల్సిన కమ్యుటేషన్, జీపీఎఫ్ (GPF) బకాయిలను క్లియర్ చేశామని ప్రకటించింది. అయితే, క్షేత్రస్థాయిలో మాత్రం సబ్ ట్రెజరీ ఆఫీసుల్లో (STO) బిల్లులు సమర్పించిన చాలా మంది పెన్షనర్లకు ఇప్పటికీ ఆ సొమ్ము చేతికి అందలేదు. కొందరు తమ పిల్లల పెళ్లిళ్లు, కుటుంబ అత్యవసరాల కోసం సకాలంలో డబ్బు అందక ప్రైవేట్ వ్యక్తుల వద్ద అధిక వడ్డీలకు అప్పులు చేయాల్సి వస్తోందని కన్నీరుమున్నీరవుతున్నారు.
జూలైలోనే ఒకే విడతలో చెల్లించాలి:
ప్రస్తుతం మార్కెట్లో గృహ, వ్యక్తిగత రుణాలపై బ్యాంకులు 9 నుండి 13 శాతం వరకు వడ్డీ వసూలు చేస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో, హైకోర్టు స్పష్టం చేసిన 10 శాతం వడ్డీ రేటును పరిగణనలోకి తీసుకుని, తమకు రావాల్సిన కమ్యుటేషన్, జీపీఎఫ్ బకాయిలన్నింటినీ ఈ జూలై నెలలోనే ఒకేసారి (సింగిల్ పేమెంట్) విడుదల చేసి ఆదుకోవాలని పెన్షనర్లు ప్రభుత్వాన్ని బలంగా డిమాండ్ చేస్తున్నారు. కాలయాపన స్వస్తి చెప్పి, వృద్ధాప్యంలో ఉన్న తమకు ఆర్థిక రక్షణ కల్పించాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వంపై ఉందని వారు గుర్తు చేస్తున్నారు.
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