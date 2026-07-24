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తెలంగాణ ఆర్టీసీ ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. ఒకేసారి 2 శుభవార్తలు..నెరవేరబోతున్న చిరకాల కోరిక..!!

Telangana RTC employees: తెలంగాణ ఆర్టీసీ ఉద్యోగుల విలీనం ప్రక్రియపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వేగంగా అడుగులు వేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఎన్నో ఏళ్లుగా ఎదురుచూస్తున్న ఆర్టీసీ సిబ్బంది కల త్వరలోనే సాకారం కాబోతోంది. గతంలో ఉద్యోగులు లేవనెత్తిన ప్రధాన డిమాండ్లపై ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి సారించినట్లు సమాచారం. దీనిలో భాగంగానే ఆర్టీసీ గుర్తింపు కార్మిక సంఘాల ఎన్నికలను త్వరలోనే నిర్వహించేందుకు ఏర్పాట్లు కూడా జరుగుతున్నాయి.

Written ByBhoomi
Published: Jul 24, 2026, 02:44 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 02:44 PM IST
తెలంగాణ ఆర్టీసీ ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. ఒకేసారి 2 శుభవార్తలు..నెరవేరబోతున్న చిరకాల కోరిక..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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