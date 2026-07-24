/తెలంగాణ ఆర్టీసీ ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. ఒకేసారి 2 శుభవార్తలు..నెరవేరబోతున్న చిరకాల కోరిక..!!

Telangana RTC employees: తెలంగాణలో ఆర్టీసీ ఉద్యోగులకు ప్రభుత్వం త్వరలోనే గుడ్ న్యూస్ వినిపించబోతోంది. ఎంతో కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న సమయం రానే వచ్చిందని చెప్పాలి. సమ్మె సమయంలో ఆర్టీసీ ఉద్యోగుల ప్రధాన డిమాండ్లను నెరవేర్చేందుకు ప్రభుత్వం ఫోకస్ పెట్టింది. ఈ మేరకు ఆగస్టు నెలలో ఆర్టీసీ గుర్తింపు సంఘాల ఎన్నికల నిర్వహణతోపాటు డిసెంబర్ నెలలో ఆర్టీసీ ఉద్యోగులను ప్రభుత్వంలో విలీనం చేసే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది. అన్ని కుదిరితే డిసెంబర్ 9న ఆర్టీసీ ఉద్యోగుల విలీనంపై కీలక ప్రకటన చేసే అవకాశం కూడా ఉందని తెలుస్తోంది. ఈ లోపు విలీన ప్రక్రియకు సంబంధించిన కసరత్తు జరిగే ఛాన్స్ ఉందంటున్నారు.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న కార్మికులకు ప్రాతినిధ్యం వహించే ఆర్టీసీ కార్మికుల గుర్తింపు కమిటీకి ఆగస్టు మూడవ వారంలో ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. ఈ ఎన్నికలకు సంబంధించిన అన్ని ఏర్పాట్లను రవాణా శాఖ, యాజమాన్యం సంయుక్తంగా సమీక్షిస్తున్నాయి. డిపోలలో ఎన్నికల సందడి స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. కార్మిక నాయకులు తమ ప్రచారాలను ముమ్మరం చేసి, కార్మికుల మద్దతు కూడగట్టేందుకు కృషి చేస్తున్నారు. మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ ప్రకటనతో ఎన్నికల పోటీ మరింత తీవ్రమైంది. విలీన ప్రక్రియలో తమ పాత్రను పటిష్టం చేసుకునేందుకు ప్రతి యూనియన్ వ్యూహాలను రూపొందిస్తోంది. కార్మికుల హక్కులను పరిరక్షించడానికి, సంస్థ అభివృద్ధిలో వారి భాగస్వామ్యాన్ని పెంచడానికి ఈ ఎన్నికలు కీలకమయ్యాయి. పారదర్శకమైన ఎన్నికల ప్రక్రియ జరిగేలా అధికారులు అన్ని అవసరమైన చర్యలు తీసుకున్నారు. ఎన్నికల ప్రక్రియ ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా పూర్తయి, తదుపరి దశకు వెళ్లవచ్చని ప్రభుత్వం ఆశిస్తోంది. కార్మికుల సంక్షేమం కోసం ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న ఈ చర్యలు ఉద్యోగులలో నూతన ఉత్సాహాన్ని నింపుతున్నాయి. ఎన్నికల ఫలితాల తర్వాత ఏర్పాటు చేసే అధికారిక కమిటీతో ప్రభుత్వం తుది విలీన ప్రక్రియను ఖరారు చేస్తుంది.
తెలంగాణ ఆర్టీసీ ఉద్యోగులు: డిసెంబర్ 9న ఆర్టీసీ విలీనాన్ని ప్రకటించనున్న ప్రభుత్వం
అన్నీ సవ్యంగా జరిగితే, తెలంగాణ ఆర్టీసీ ఉద్యోగుల విలీనంపై డిసెంబర్ 9న ఒక చారిత్రాత్మక ప్రకటన వెలువడే అవకాశం ఉంది. ఈ నిర్ణయం ఆర్టీసీ ఉద్యోగుల చిరకాల ఆకాంక్షను నెరవేరుస్తుంది. సమ్మె సమయంలో ఉద్యోగులు లేవనెత్తిన 32 డిమాండ్లలో చాలా వాటిని ప్రభుత్వం ఇప్పటికే పరిష్కరించింది. ఇప్పుడు, మిగిలిన విలీన ప్రక్రియను పూర్తి చేయడానికి అధికారిక ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. డిసెంబర్ నాటికి అన్ని చట్టపరమైన, పరిపాలనాపరమైన అడ్డంకులను తొలగించి, నిర్ణయాన్ని ప్రకటించాలని ప్రభుత్వం ఆశిస్తోంది. ఈ పరిణామం ఆర్టీసీ ఉద్యోగులకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులతో సమాన హోదా కల్పించడానికి మార్గం సుగమం చేస్తుంది. ఈ నిర్ణయం ఉద్యోగుల కుటుంబాలలో ఆనంద వాతావరణాన్ని సృష్టించడంలో సహాయపడుతుంది. తమ చిరకాల స్వప్నం నెరవేరబోతుండటంతో ఉద్యోగులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. రాష్ట్ర రవాణా వ్యవస్థను మరింత బలోపేతం చేయడానికి, ఉద్యోగులకు అండగా నిలవడానికి ప్రభుత్వం దృఢ సంకల్పంతో ముందుకు సాగుతోంది. ఈ విలీన ప్రక్రియ విజయవంతంగా పూర్తయితే, అది తెలంగాణ రవాణా చరిత్రలో ఒక మైలురాయిగా నిలుస్తుంది. ఉద్యోగుల సంక్షేమం కోసం ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న ఈ చర్యపై విస్తృతమైన ఉత్సాహం వ్యక్తమవుతోంది.
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