/నారాయణపేట జిల్లాలో విషాదం.. తరగతి గదిలో పాము కాటు..విద్యార్థి మృతి..!!

Telangana School: తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని నారాయణపేట జిల్లాలో హృదయ విదారక ఘటన చోటుచేసుకుంది. ప్రభుత్వ పాఠశాల విద్యార్థి పాము కాటుతో మృతి చెందడం తీవ్ర కలకలం రేగింది. ఈ ఆకస్మిక ఘటన గ్రామాన్ని విషాదంలో ముంచేసింది. జిల్లాలోని మక్తల్ మండలం, ఎక్లాస్పూర్ గ్రామంలోని ప్రభుత్వ ప్రాథమిక పాఠశాలలో రంజీత్ (8) మూడో తరగతి చదువుతున్నాడు. రోజు వలే గురువారం కూడా పాఠశాలకు వెళ్లాడు. తరగతి గదిలో శ్రద్ధగా వింటున్న రంజీత్ను విషపూరితమైన పాము కాటు వేసింది. బాలుడి పరిస్థితిని చూసిన ఉపాధ్యాయులు వెంటనే అప్రమత్తమయ్యారు.
పాము కాటుకు గురైన బాలుడిని వెంటనే చికిత్స కోసం సమీపంలోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. అయితే, వైద్యులు చికిత్స చేసినప్పటికీ అప్పటికే విషం శరీరం అంతటా వ్యాపించింది. రంజీత్ చికిత్స పొందుతూ మరణించాడు. ఉదయాన్నే సంతోషంగా పాఠశాలకు వెళ్లిన తమ కుమారుడు నిర్జీవంగా తిరిగి రావడంతో, తల్లిదండ్రులు, కుటుంబ సభ్యులు గుండెలు పగిలేలా రోదించడం అక్కడున్న వారి కళ్లలో నీళ్లు తెప్పించాయి.
ఈ సంఘటనతో ఎక్లాస్పూర్ గ్రామంలో విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి. అపరిశుభ్రత, విషపూరిత మొక్కల పెరుగుదల కారణంగా పాఠశాల మైదానాలు, తరగతి గదులలో పాములు సంచరిస్తున్నాయని స్థానికులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.. ప్రస్తుతం వర్షాకాలం కావడంతో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో పాముల సంచారం ఎక్కువగా ఉంటుందని, అధికారులు వెంటనే స్పందించి స్కూళ్ల వద్ద తగిన రక్షణ చర్యలు చేపట్టాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు.
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