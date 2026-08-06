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నారాయణపేట జిల్లాలో విషాదం.. తరగతి గదిలో పాము కాటు..విద్యార్థి మృతి..!!

Telangana School: తెలంగాణలోని నారాయణపేటలో విషాదం నెలకొంది. ప్రభుత్వ పాఠశాల గదిలో విద్యార్థి పాము కాటుకు గురై ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. ఈ ఘటనతో గ్రామంలో ఒక్కసారిగా విషాదఛాయలు అలుముకున్నాయి.

Written ByBhoomi
Published: Aug 06, 2026, 08:42 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 08:42 PM IST
నారాయణపేట జిల్లాలో విషాదం.. తరగతి గదిలో పాము కాటు..విద్యార్థి మృతి..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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