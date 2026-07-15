/తెలంగాణ సర్కారు బడుల్లో జులై 18న పేరెంట్స్ మీటింగ్..!!

Parents Teachers Meeting: జులై 1వ తేదీన.. తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, కస్తూర్భా గాంధీ బాలిక విద్యాలయాలు.. మోడల్ స్కూళ్లలో తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయుల సమావేశాలు జరగనున్నాయి. విద్యార్థుల చదువులు, హాజరు, క్రమశిక్షణ వంటి అంశాలపై తల్లిదండ్రులతో చర్చించాలని విద్యాశాఖ నిర్ణయించింది. పాఠశాలల అభివృద్ధిలో తల్లిదండ్రులు కీలక పాత్ర పోషిస్తారు కాబట్టి ఈ సమావేశం నిర్వహిస్తున్నారు.
విద్యార్థుల భవిష్యత్తుపై ప్రతిఒక్కరూ అవగాహన పెంచుకోవాల్సిన సమయం ఇది. కాబట్టి ఈ సమావేశానికి తల్లిదండ్రులు హాజరు కావాలని విద్యాశాఖ కోరుతోంది. ఈ ఏడాది, తల్లిదండ్రుల-ఉపాధ్యాయుల సమావేశంలో పేరెంట్ ప్రామిస్ (తల్లిదండ్రుల వాగ్దానం) అనే కొత్త థీమ్ ను ప్రవేశపెట్టారు. తమ విద్యార్థుల విద్యా ప్రగతికి మద్దతుగా తల్లిదండ్రులు ఆరు వాగ్దానాలలో ఒకదాన్ని ఎంచుకుని సంతకం చేయాల్సి ఉంటుంది. విద్యార్థుల విద్యా ప్రమాణాలను మెరుగుపరిచే దిశగా ఇది ఒక ముందడుగు అని విద్యాశాఖ భావిస్తోంది.
ఈ కార్యక్రమం ఇంట్లో తమ పిల్లల చదువులపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టేలా తల్లిదండ్రులను ప్రోత్సహిస్తుంది. ఈ వాగ్దానాలను అమలు చేయడం ద్వారా పాఠశాలలకు, ఇళ్లకు మధ్య బంధం బలపడుతుంది. తమ పిల్లల చదువులలో, ప్రవర్తనలో వస్తున్న మార్పుల గురించి తెలుసుకోవడానికి తల్లిదండ్రులకు ఇది ఒక గొప్ప అవకాశం అవుతుంది. విద్యార్థుల విద్యా ప్రమాణాలను పెంచే మార్గాలపై ఉపాధ్యాయులు, తల్లిదండ్రులు చర్చిస్తారు. ఈ సమావేశంలో పిల్లల హాజరు శాతం, చదువులో వెనుకబాటు వంటి అంశాలపై కూడా చర్చించే అవకాశం ఉంది. ఉపాధ్యాయులు అందించిన సూచనలను పాటించడం పిల్లలకు ఉజ్వల భవిష్యత్తును అందించడంలో సహాయపడుతుంది. ప్రతి విద్యార్థి ఎదుగుదలకు ఈ సమావేశం చాలా కీలకమని చెప్పాలి.
దీనికి సంబంధించి పేరెంట్స్ కు ఈ నెల 16వ తేదీ లోపు ఆహ్వాన పత్రాలు పంపించాలని.. మీటింగ్ వివరాలను స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ యాప్ లో అప్ లోడ్ చేయాలని హెచ్ఎంలకు స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ డైరెక్టర్ నవీన్ నికోలస్ ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
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