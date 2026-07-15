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తెలంగాణ సర్కారు బడుల్లో జులై 18న పేరెంట్స్ మీటింగ్..!!

Parents Teachers Meeting: తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రభుత్వ స్కూల్లు, కేజీబీవీలు, మోడల్ స్కూళ్లలో ఈ నెల 18వ తేదీన పేరెంట్స్ టీచర్స్ మీటింగ్ నిర్వహించనున్నారు. జులై నెలకు సంబంధించి పేరెంట్స్ ప్రామిస్ అనే స్పెషల్ థీమ్ తో ఈ సమావేశాలు జరగనున్నాయి.

Written ByBhoomi
Published: Jul 15, 2026, 08:14 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 08:14 AM IST
తెలంగాణ సర్కారు బడుల్లో జులై 18న పేరెంట్స్ మీటింగ్..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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