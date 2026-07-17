/స్మార్ట్ రేషన్ కార్డులు రెడీ .. త్వరలోనే పంపిణీ..!!

Telangana Smart Ration Card: తెలంగాణ ప్రజలకు నిత్యావసర వస్తువుల పంపిణీ వ్యవస్థలో ఒక పెద్ద మార్పు జరగబోతోంది. రాష్ట్రంలోని అర్హులైన లబ్ధిదారులకు పంపిణీ చేయడానికి స్మార్ట్ కార్డులు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. ఈ కార్డులు యాదాద్రి, భువనగిరి, జనగాంలతో పాటు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని జిల్లా కేంద్రాలకు చేరుకున్నాయి. గత ఇరవై సంవత్సరాలుగా వాడుకలో ఉన్న పాత ఫార్మాట్ రేషన్ కార్డుల స్థానంలో.. ప్రభుత్వం వీటిని చాలా ఆధునికంగా రూపొందించింది. రేషన్ షాపులలో లబ్ధిదారుల సంఖ్యకు అనుగుణంగా వాటిని ప్యాకేజీ చేసి, త్వరలో పంపిణీ చేయడానికి అధికారులు అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.
ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో వై.ఎస్. రాజశేఖర రెడ్డి ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు, 2006లో కుటుంబ ఫోటోలతో కూడిన కొత్త రేషన్ కార్డులు (స్మార్ట్ రేషన్ కార్డులు) జారీ చేశారు. ఆ తర్వాత, తెలంగాణ ఏర్పడిన అనంతరం, గత ప్రభుత్వాలు రేషన్ కార్డులలో మార్పులపై పెద్దగా దృష్టి పెట్టలేదు. అయితే, డిసెంబర్ 2023లో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత, రేషన్ కార్డుల ప్రక్రియ ఊపందుకుంది. 2025 ఫిబ్రవరిలో కొత్త కార్డుల కోసం దరఖాస్తు చేసుకునే .. సవరించుకునే ప్రక్రియ ప్రారంభం కావడంతో, ఈ ఏడాది జూన్ నాటికి రాష్ట్రంలో రేషన్ కార్డుల సంఖ్య 10,628,081కి, లబ్ధిదారుల సంఖ్య 34,250,110కి పెరిగింది.
ఈ కొత్త స్మార్ట్ రేషన్ కార్డులు ఏటీఎం కార్డు పరిమాణంలో, ప్లాస్టిక్తో కొత్తగా తయారు చేశారు. ఈ కార్డులో ఎడమ వైపున ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఫోటో, కుడి వైపున పౌరసరఫరాల శాఖ మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి ఫోటో ఉంటాయి. ఈ రెండు ఫోటోల మధ్య తెలంగాణ ప్రభుత్వ అధికారిక లోగోను ఉంచారు. భద్రతా ప్రయోజనాల కోసం లబ్ధిదారుడి పేరు, ప్రస్తుత ఆహార భద్రతా కార్డు (FSC) నంబర్, ఒక ప్రత్యేకమైన క్యూఆర్ కోడ్ను పొందుపరిచారు. ఈ స్మార్ట్ కార్డులు రేషన్ పంపిణీని సులభతరం చేస్తాయి.
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