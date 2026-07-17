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స్మార్ట్ రేషన్ కార్డులు రెడీ .. త్వరలోనే పంపిణీ..!!

Telangana Smart Ration Card: తెలంగాణ ప్రజలకు త్వరలోనే స్మార్ట్ రేషన్ కార్డులు అందబోతున్నాయి. ఇప్పటికే ఈ మేరకు కార్డులు ఆయా జిల్లా కేంద్రాలకు చేరాయి. త్వరలోనే రేషన్ షాపుల ద్వారా లబ్దిదారులకు పంపిణీ చేసేందుకు అధికారులు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.

Written ByBhoomi
Published: Jul 17, 2026, 12:38 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 12:38 PM IST
స్మార్ట్ రేషన్ కార్డులు రెడీ .. త్వరలోనే పంపిణీ..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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