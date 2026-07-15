/తెలంగాణ ఉపాధ్యాయుడికి అరుదైన గుర్తింపు..మహారాష్ట్ర పాఠ్యపుస్తకంలో నల్లగొండ టీచర్ బాలగేయం..!!

Telangana teacher achievement: తెలంగాణ సాహిత్యం.. గొప్ప చారిత్రక వారసత్వం.. సామాజిక చైతన్యానికి, ప్రజా పోరాటాలకు ప్రతీకగా నిలిచింది. పాల్కురికి సోమనాథుడు, బమ్మెర పోతన వంటి ప్రాచీన కవుల నుంచి మొదలై..నేటి ఆధునిక కవులు, ఉద్యమకారుల వరకు ఎంతో మంది ఈ సాహిత్య వికాసానికి ఎంతో కృషి చేసిన సంగతి తెలిసిందే. అందులో తెలంగాణ బాల సాహిత్యానికి చక్కటి గుర్తింపు లభిస్తోందని చెప్పాలి. పిల్లల్లో భాషా పరిజ్నానం, స్రుజనాత్మకత, నైతిక విలువలను పెంపొందిస్తోంది. ఈ సాహిత్యం ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో వివక్షకు గురైనప్పటికీ.. స్వరాష్ట్ర ఏర్పాటు తర్వాత తెలంగాణ యాస, సంస్క్రుతి, జానపదాలు, మట్టిపరిమళాలు ఉట్టిపడే విధంగా ఎన్నో అద్భుతమైన కథలు, గేయాలు వెలువడ్డాయి.
అమ్మమ్మలు చెప్పే కథలు, జోలపాటల నుంచి మొదలై నేటి తరం పిల్లలకు సరిపోయే విధంగా జానపదాలు, సైన్స్, సాహస కథనలు బాల సాహిత్యంలో భాగం అయ్యాయి. దీనిలో భాగంగానే నల్లగొండ జిల్లాకు చెందిన ఉపాధ్యాయుడు, ప్రముఖ బాల సాహితీవేత్త కోమటిరెడ్డి బుచ్చిరెడ్డి రచించిన కంప్యూటర్ పిల్లలం అనే బాలగేయం మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ విద్యా సంవత్సరానికి విడుదల చేసిన 4వ తరగతి తెలుగు బాల భారతి పాఠ్య పుస్తకంలో చోటు సంపాదించుకుంది. బుచ్చిరెడ్డి రచించిన ఊగుతున్న ఉయ్యాల బాలగేయాల సంపుటి నుంచి ఈ గేయాన్ని ఎంపిక చేసింది మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం.
తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి ఇతర రాష్ట్రాల పాఠ్యపుస్తకాల్లో చోటు సంపాదించుకున్న తక్కువ మందిలో బచ్చిరెడ్డి ఒకరు అవ్వడం విశేషమని చెప్పాలి. రెండు సంవత్సరాల క్రితం మహారాష్ట్రకు చెందిన పాఠ్యాంశాల ఎంపిక కమిటీ.. బుచ్చిరెడ్డి రచించిన బాల సాహిత్యం పుస్తకాలను పరిశీలించిన.. ఆయన నుంచి పూర్తి సమాచారాన్ని తెలుసుకుంది. తాజాగా గేయాన్ని తెలుగు పాఠ్య పుస్తకంలో పాఠంగా పొందుపరించింది. తన రచనను పాఠ్యాంశంగా ఎంపిక చేయడం ఆనందంగా ఉందన్నారు బుచ్చిరెడ్డి. గత 20ఏళ్లుగా బాలసాహిత్య రంగంలో విశేష సేవలందిస్తున్నారు బుచ్చిరెడ్డి. ప్రస్తుతం ఆయన నల్లగొండ జిల్లా కానగల్లు మండలంలోని చిన్నమాదారం ఉన్నత పాఠశాలలో స్కూల్ అసిస్టెంట్ గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. ఆయన రచించిన పుస్తకాల్లో మొలకలు, బంతిపూలు, బహుమతి వంటి పిల్లల కథల పుస్తకాలు మంచి ఆదరణ పొందాయి.ఇప్పటి వరకు 350 పైగా పిల్లల కథలను రచించగా.. అందులో ఊగుతున్న ఉయ్యాల సంపుటి పాఠకులను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంది.
బాలసాహిత్యంలో చేసిన క్రుషికి గాను బుచ్చి రెడ్డిని పురస్కారాలు వరించాయి. అందులో సిద్ధిపేటకు చెందిన చంటి అనిల్ కుమార్ బాలసాహిత్య పురస్కారం, పెందోట బాలసాహిత్య పురస్కారం, కడపజిల్లా ప్రొద్దుటూరులోని కున్ రెడ్డి ఫౌండేషన్ బాలసాహిత్య పురస్కారంతోపాటు అనేక సన్మానాలు, అవార్డులు బుచ్చిరెడ్డిని వరించాయి. మహారాష్ట్ర పాఠ్యపుస్తకంలో తెలంగాణ ఉపాధ్యాయుడి బాలగేయాన్ని చేర్చడంతో బుచ్చిరెడ్డికి రాష్ట్రవ్యాపత్ంగా అభినందనలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.
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