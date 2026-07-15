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తెలంగాణ ఉపాధ్యాయుడికి అరుదైన గుర్తింపు..మహారాష్ట్ర పాఠ్యపుస్తకంలో నల్లగొండ టీచర్ బాలగేయం..!!

Telangana Teacher Poem in Maharashtra Book: నల్లగొండ జిల్లాకు చెందిన ఉపాధ్యాయుడు, ప్రముఖ బాల సాహితీవేత్త కోమటిరెడ్డి బుచ్చిరెడ్డి రచించిన కంప్యూటర్ పిల్లలం అనే బాలగేయం మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ విద్యా సంవత్సరానికి విడుదల చేసిన 4వ తరగతి తెలుగు బాల భారతి పాఠ్య పుస్తకంలో చోటు సంపాదించుకుంది.

Written ByBhoomi
Published: Jul 15, 2026, 04:02 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 04:10 PM IST
తెలంగాణ ఉపాధ్యాయుడికి అరుదైన గుర్తింపు..మహారాష్ట్ర పాఠ్యపుస్తకంలో నల్లగొండ టీచర్ బాలగేయం..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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