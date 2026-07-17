Telangana Teacher Promotions Updates: తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయులు ఈ ఏడాది ట్రాన్స్ఫర్లు, ప్రమోషన్ల ఊసు ఎత్తొద్దని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తేల్చి చెప్పింది. దీంతో ఎంతో కాలంగా బదిలీలు, పదోన్నతులపై ఎన్నో ఆశ పెట్టుకున్న ఉపాధ్యాయులు ఇప్పుడు ఉసూరుమంటున్నారు. గురువారం విద్యాశాఖ కార్యదర్శి యోగితారాణాను ఉపాధ్యాయ సంఘాల నేతలు కలిసిన సందర్భంగా బదిలీలు, పదోన్నతులను పరిశీలించాలని కోరారు. దీనిపై ఆమె స్పందిస్తూ...ఈ విద్యా సంవత్సరంలో అలాంటివి ఉండవని స్పష్టం చేశారు. దీంతో ఈ అంశం మరోసారి వాయిదా పడిందని ఉపాధ్యాయ సంఘాలు వాపోతున్నాయి.
అయితే పదన్నోతులు, బదిలీలు వాయిదా వేయడానికి కారణాలు చెబుతూ.... ప్రస్తుతం 'సర్' కార్యక్రమం కొనసాగుతోంది. ఆ తర్వాత జనగణన ప్రక్రియ ఉన్న నేపథ్యంలో బదిలీలు ఉంటే అవకాశం లేదని యోగితా రాణా తేల్చి చెప్పారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం చేపట్టే జనగణన ప్రక్రియ సైతం పూర్తయ్యే వరకు వేచి చూడాల్సి ఉంటుందని ఆమె చెప్పారు. ఈ లెక్కన చూస్తే 2027 ఫిబ్రవరి వరకు బదిలీలు నిలిచిపోయే పరిస్థితి కనిపిస్తున్నట్లు చెప్పవచ్చు. అటు ఉపాధ్యాయ సంఘాలు ఈ అంశంపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. ప్రభుత్వంలోని ఇతర శాఖల ఉద్యోగులకు లేని పరిమితులు, కేవలం టీచర్లకే ఎందుకని ప్రశ్నిస్తున్నారు. అంతేకాదు ఇతర ప్రభుత్వ విభాగాల కన్నా కూడా టీచర్లను మాత్రమే ఎక్కువగా ప్రభుత్వ విధులకు వినియోగించడంపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
నిజానికి ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో బోధన బాధ్యతలతో పాటు ఎన్నికలు, సహా ఇతర ప్రభుత్వ విధుల్లో ప్రధానంగా టీచర్లనే వినియోగించడం అనే ప్రక్రియ ప్రభుత్వ వ్యవస్థలో చాలాకాలంగా కొనసాగుతున్న ఆనవాయితీనే....కానీ ఇతర ప్రభుత్వ విభాగాల కన్నా ముందు అందరికీ గుర్తొచ్చేది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు మాత్రమే అని చెప్పవచ్చు. పార్లమెంట్, అసెంబ్లీ, స్థానిక సంస్థలు, పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలు.. ఇలా ఏ ఎన్నిక వచ్చినా పోలింగ్ అధికారులు, ప్రిసైడింగ్ అధికారులుగా ఇతర ప్రభుత్వ విభాగాల కన్నా ముందు టీచర్లనే ఎంపిక చేస్తున్నారు.
ఎన్నికల విధులు అంటే కేవలం పోలింగ్ రోజుకు మాత్రమే పరిమితం కాదు. శిక్షణ, సామగ్రి పంపిణీ, ఓట్ల లెక్కింపు వంటి పనులకు కూడా టీచర్లు తమ సమయం కేటాయించి అదనపు పనులు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇక ఇవి మాత్రమే కాదు జనగణన, సామాజిక ఆర్థిక సర్వేలు, కుటుంబ వివరాల సేకరణ, ఓటరు జాబితాల చికిరి చికిరి సవరణ వంటి అనేక కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ కార్యక్రమాల్లో కూడా ఉపాధ్యాయులనే ఎక్కువగా వినియోగిస్తున్నారు. వీటన్నింటి నడుమ విద్యార్థులకు నాణ్యమైన విద్యా బోధన సైతం అందించాల్సిన బాధ్యత టీచర్లపై ఉంటుంది. ఇతర ప్రభుత్వ పనుల్లో నిమగ్నం కావడం వల్ల అసలు విద్యా కార్యక్రమాలపైన ప్రభావం పడుతోందని విద్యావేత్తలు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
ఒకవైపు బోధనతో పాటు ప్రభుత్వ విధులు సైతం తోడుకావడంతో ఉపాధ్యాయులపై తరచూ ఒత్తిడి పెరుగుతోందని, ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో వ్యక్తిగత కారణంగా బదిలీ కోరుతున్న టీచర్లు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. భార్యాభర్తలు వేర్వేరు జిల్లాల్లో పనిచేయడం, ఆరోగ్య సమస్యలు, తల్లిదండ్రుల సంరక్షణ వంటి కారణాలతో వేలాది మంది బదిలీల కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. ఇతర ప్రభుత్వ శాఖల్లో సాధారణ పరిపాలనా ప్రక్రియలో భాగంగా జరిగే బదిలీలు, పదోన్నతులు విద్యాశాఖలో మాత్రం తరచూ ప్రత్యేక పరిస్థితుల పేరుతో వాయిదా పడుతున్నాయనే విమర్శలు ఉన్నాయి. విద్యా హక్కు చట్టం, నూతన విద్యా విధానం ప్రకారం టీచర్ల సమయాన్ని ఎక్కువగా టీచింగ్ కోసమే వినియోగించాలనే చెబుతున్నప్పటికీ ఆచరణలో మాత్రం పరిస్థితి పూర్తిగా భిన్నంగా ఉందని ఉపాధ్యాయ సంఘాలు వాపోతున్నాయి.
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