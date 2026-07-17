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తెలంగాణ ప్రభుత్వ టీచర్లకు అలర్ట్...ఈ ఏడాది ట్రాన్స్‌ఫర్స్, ప్రమోషన్లపై ప్రభుత్వం ఏం చెప్పిందంటే..?

Telangana Teacher Promotions Updates: భార్యాభర్తలు వేర్వేరు జిల్లాల్లో పనిచేయడం, ఆరోగ్య సమస్యలు, తల్లిదండ్రుల సంరక్షణ వంటి కారణాలతో వేలాది మంది బదిలీల కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. ఇతర ప్రభుత్వ శాఖల్లో  సాధారణ పరిపాలనా ప్రక్రియలో భాగంగా జరిగే బదిలీలు, పదోన్నతులు విద్యాశాఖలో మాత్రం తరచూ ప్రత్యేక పరిస్థితుల పేరుతో వాయిదా పడుతున్నాయనే విమర్శలు ఉన్నాయి.

Written ByBhoomi
Published: Jul 17, 2026, 02:21 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 02:32 PM IST
తెలంగాణ ప్రభుత్వ టీచర్లకు అలర్ట్...ఈ ఏడాది ట్రాన్స్‌ఫర్స్, ప్రమోషన్లపై ప్రభుత్వం ఏం చెప్పిందంటే..?
Image Credit: ZEE NEWS

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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