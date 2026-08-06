TS Govt Employees PRC: తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో పనిచేస్తున్న ఉపాధ్యాయులు, విద్యారంగం ఎదుర్కొంటున్న సమస్యల పరిష్కారం కోసం ఉపాధ్యాయ సంఘాల పోరాట కమిటీ (USPC) ఆందోళన బాట పట్టింది. నూతన వేతన సవరణ కమిషన్ (PRC) నివేదికను తక్షణమే అమల్లోకి తెచ్చి, ఫిట్మెంట్ను ప్రకటించాలని సుదీర్ఘకాలంగా డిమాండ్ చేస్తున్నప్పటికీ ప్రభుత్వం నుంచి స్పష్టమైన హామీ రాకపోవడంతో యూఎస్పీసీ ఈ దశలవారీ పోరాట ప్రణాళికను వెల్లడించింది.
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయుల పిఆర్సి గడువు ముగిసి సుదీర్ఘ కాలం గడుస్తున్నా కొత్త పే స్కేళ్లను అమలు చేయకపోవడంపై ఉపాధ్యాయ లోకంలో తీవ్ర అసంతృప్తి నెలకొని ఉంది. దీనితో పాటు బకాయి ఉన్న DA లను తక్షణమే విడుదల చేయాలని, పాత పెన్షన్ విధానాన్ని (OPS) పునరుద్ధరించి సీపీఎస్ రద్దు చేయాలని, పాఠశాలల్లో ఖాళీలను భర్తీ చేయాలని సంఘాలు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. ఈ డిమాండ్లు నెరవేరే వరకు ఉపాధ్యాయులందరూ నల్ల బ్యాడ్జీలు ధరించి విధులకు హాజరుకానున్నారు.
పీఆర్సీ జాప్యంతో తీవ్ర అసంతృప్తి:
రాష్ట్రంలో నూతన పిఆర్సి ప్రకటన, అమలులో ప్రభుత్వం తీవ్ర తాత్సారం వహిస్తోందని ఉపాధ్యాయ సంఘాలు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి. పిఆర్సి కమిటీ తన నివేదికను ప్రభుత్వానికి సమర్పించడంలో ఆలస్యం కావడం, ఎప్పటికప్పుడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గడువు పెంచడం, నివేదిక అందితే వెంటనే పెంచిన వేతనాలు చెల్లించాల్సి వస్తుందన్న ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వం కూడా కమిటీ గడువులను పొడిగిస్తూ వస్తోందని నాయకులు విమర్శిస్తున్నారు.
దీనికి తోడు రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి, భారీ సంఖ్యలో ఉన్న ఉద్యోగులకు పెంచే ఫిట్మెంట్ వల్ల పడే ఆర్థిక భారం, పెండింగ్లో ఉన్న వేలాది కోట్ల రూపాయల రిటైర్మెంట్ ప్రయోజనాలు, డీఏ బకాయిలు కూడా ఈ జాప్యానికి ప్రధాన కారణాలుగా మారుతున్నాయి. నివేదిక ప్రక్రియను త్వరితగతిన పూర్తి చేసి తమకు న్యాయం చేయాల్సిన ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్య వైఖరి వహించడమే తాము రోడ్డెక్కడానికి కారణమని యూఎస్పీసీ స్పష్టం చేసింది.
దశలవారీ పోరాట కార్యాచరణ:
ఆగస్టు 07: స్థానిక స్థాయిల్లో నిరసన ప్రదర్శనలు నిర్వహించడం.
ఆగస్టు 12, 13: అన్ని మండల కేంద్రాల్లో అధికారులకు వినతిపత్రాలు (మెమోరాండంలు) సమర్పించడం.
ఆగస్టు 19: జిల్లా కేంద్రాల్లో ఉపాధ్యాయులతో భారీ ధర్నాలు చేపట్టడం.
ఆగస్టు 21 నుండి 26 వరకు: రాష్ట్ర బృందాల పర్యటనలు నిర్వహించి, జిల్లా కేంద్రాలలో మీడియా సమావేశాలు (ప్రెస్ మీట్లు) ఏర్పాటు చేయడం.
ఆగస్టు 29: హైదరాబాద్ ఇందిరా పార్కు వద్ద ఉపాధ్యాయులతో బృహత్తర రాష్ట్రస్థాయి మహాధర్నా నిర్వహించడం.
ఛలో అసెంబ్లీ హెచ్చరిక:
ఆగస్టు 29న హైదరాబాద్ ఇందిరా పార్కు వద్ద జరిగే మహాధర్నా తర్వాత కూడా ప్రభుత్వం నుంచి ఎలాంటి స్పందన లేకపోతే, రాబోయే శాసనసభ సమావేశాల సందర్భంగా సెప్టెంబర్ మాసంలో ఛలో అసెంబ్లీ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తామని యూఎస్పీసీ హెచ్చరించింది. ఉపాధ్యాయుల హక్కులు, ఆత్మగౌరవం కాపాడుకోవడం కోసం చేపడుతున్న ఈ పోరాటంలో ఉపాధ్యాయులందరూ పాల్గొనాలని నాయకులు పిలుపునిచ్చారు.
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