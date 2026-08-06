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రేపటి నుంచే ఉపాధ్యాయుల సమరభేరి.. తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి డెడ్‌లైన్.. డిమాండ్లు ఇవే..!!

TS Govt Employees PRC:  పీఆర్సీ ప్రకటన.. విద్యారంగ సమస్యలపై తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయులు ఆందోళన బాట పట్టనున్నారు. రేపు అనగా ఆగస్టు 7వ తేదీ నుంచి దశలవారీగా పోరాటం చేయనున్నారు.

Written ByBhoomi
Published: Aug 06, 2026, 05:30 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 05:30 PM IST
రేపటి నుంచే ఉపాధ్యాయుల సమరభేరి.. తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి డెడ్‌లైన్.. డిమాండ్లు ఇవే..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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