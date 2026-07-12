/నాడు ‘రాజకీయ హత్యలు’ అన్నారు.. నేడు జీవో 25 లింకుతో ముంచారు.. జీవో 317 బాధితుల ఆవేదన..!!

GO 317 teachers issue Telangana: గత బిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం తీసుకువచ్చిన వివాదాస్పద జీవో 317 అనేది ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయ వర్గాల జీవితాల్లో ఒక చీకటి అధ్యాయం. వారి పాలిట మరణశాసనంగా మారింది. రాత్రికి రాత్రే ఉపాధ్యాయులను వారి స్థానిక జిల్లాల నుంచి వేరుచేసి, నాలుగు ఐదు జిల్లాల అవతలి జోన్లకు శాశ్వత ప్రాతిపదికన కేటాయించడంతో వందలాది కుటుంబాలు రోడ్డున పడ్డాయి. ఈ జీవో అమలు జరిగిన మరుసటి రోజు నుంచే మానసిక క్షోభతో ఉపాధ్యాయుల మరణాలు సంభవించినా, నాటి ప్రభుత్వం కనికరం చూపలేదు. 16 సార్లు ప్రగతి భవన్ ముట్టడిలు, ఎన్నో అరెస్టులు ఎదుర్కొంటూ బాధితులు నిరంతర పోరాటం చేశారు.
ఆ సమయంలో బాధితుల పక్షాన నిలిచిన నాటి కాంగ్రెస్ పీసీసీ చీఫ్, ప్రస్తుత ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి.. తాము అధికారంలోకి రాగానే 48 గంటల్లో ఈ సమస్యను పరిష్కరిస్తాం అని హామీ ఇచ్చారు. ఆ మాటను నమ్మి, 317 జీవో బాధితులు యుద్ధ ప్రాతిపదికన పోస్టల్ బ్యాలెట్లు వేసి, ఏకంగా 17 మంది కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేల గెలుపునకు శాయశక్తులా కృషి చేసి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని అధికారంలోకి తెచ్చారు. కానీ నేడు సీన్ కట్ చేస్తే.. అధికారంలోకి వచ్చి నెలలు గడుస్తున్నా బాధితులకు ఒరిగింది ఏమీ లేదనే వాదనలు బలంగా వినిపిస్తున్నాయి.
కమిటీల కాలయాపన.. గాంధీ భవన్ ముట్టడి:
కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక జీవో 317పై మంత్రులు దామోదర రాజనరసింహ , పొన్నం ప్రభాకర్, శ్రీధర్ బాబుతో ఒక సబ్ కమిటీని నియమించింది. అయితే, ఈ కమిటీ కూడా సుదీర్ఘంగా 2 సంవత్సరాల పాటు కాలయాపన చేస్తూ ఎలాంటి నిర్ణయం తేల్చకపోవడంతో బాధితుల సహనం నశించింది. విసిగిపోయిన 317 బాధితులు అక్టోబర్ 2వ తేదీన గాంధీ భవన్ను ముట్టడించారు.
ఆ తర్వాత మంత్రి శ్రీధర్ బాబు మాట్లాడుతూ.. జీవో 317 వల్ల స్థానభ్రంశం (Dislocated) చెందిన వారిని మాత్రమే బాధితులుగా ఏజీ (Advocate General) గారు సూచించారని, వారిని తిరిగి సొంత జిల్లాలకు పంపడానికి ఎలాంటి న్యాయపరమైన చిక్కులు లేవని, వెంటనే పంపిస్తామని ప్రకటించారు. ఈ నేపథ్యంలో, డిస్ లోకేటెడ్ బాధితుల తరఫున ప్రతినిధిగా రత్నమాల గారు, జీఏడీ ఎస్కె. మహేష్ కలిసి.. ఇప్పటికే మూడు సంవత్సరాలుగా కిలోమీటర్ల మేర ప్రయాణాలు చేయలేక ఉపాధ్యాయుల ఆరోగ్యాలు క్షీణిస్తున్నాయని, కొందరు ప్రాణాలు కూడా కోల్పోతున్నారని, వెంటనే సొంత జిల్లాలకు పంపాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.
శాశ్వత పరిష్కారం పోయి.. డిప్యుటేషన్ జీవో 190 వస్తే.. అందులోనూ మోసం:
ఉపాధ్యాయులను శాశ్వత ప్రాతిపదికన సొంత జిల్లాలకు పంపాల్సింది పోయి, ప్రభుత్వం జీవో 190ని తీసుకువచ్చింది. దీని ప్రకారం బాధితులను 2 నుండి 3 సంవత్సరాల పాటు తాత్కాలికంగా డిప్యుటేషన్ (Deputation) పద్ధతిపై సొంత జిల్లాలకు కేటాయించేలా ఉత్తర్వులు ఇచ్చారు. ఈ జీవో వచ్చి కూడా 9 నెలలు గడిచిపోతున్నా, ఇప్పటివరకు విద్యాశాఖలో దీనికి సంబంధించిన ఎలాంటి అతీగతీ లేకపోవడం విడ్డూరం.
మరింత శోచనీయమైన విషయం ఏంటంటే.. ఏ ఇతర ప్రభుత్వ శాఖల్లో లేని విధంగా, కేవలం విద్యాశాఖలోని ఉపాధ్యాయుల ఊరట కోసం ఇచ్చిన ఈ డిప్యుటేషన్ జీవోలో జీవో 25 (GO 25) ను ముడిపెట్టారు. విద్యార్థుల సంఖ్యకు అనుగుణంగానే ఉపాధ్యాయుల సంఖ్య ఉండాలనే ఒక అర్ధం లేని నిబంధనతో కూడిన ఈ జీవో 25ను 2021లో నాటి టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం తెచ్చినప్పటికీ, అప్పట్లో అది ఇంప్లిమెంట్కు నోచుకోలేదు. అలాంటి జీవో 25ను తీసుకొచ్చి ప్రస్తుత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం 190 జీవోలో చేర్చడం ఉపాధ్యాయులను వంచించడమేనని బాధితులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ముఖ్యమంత్రి శాఖలోనే ఇంత నిర్లక్ష్యమా?
జీవో 190కి సంబంధించిన ఫైల్ ప్రస్తుతం ఎక్కడుందో, అసలు విద్యాశాఖ దీనిపై ముందుకెళ్తుందో లేదో తెలియని గందరగోళ పరిస్థితి నెలకొంది. ముగ్గురు ఎమ్మెల్సీలు, ఆరు గుర్తింపు పొందిన ఉపాధ్యాయ సంఘాల నేతలు ఉన్నప్పటికీ ఎవరికీ ఏ విషయం తెలియడం లేదు. నాయకులు సైతం ఈ విషయంలో చేతులెత్తేసిన వైఖరి కనిపిస్తోంది. అధికారుల నిర్లక్ష్య ప్రవర్తన బాధితులను తీవ్ర వేదనకు గురి చేస్తోంది.
ఇదే జీవో 190 పంచాయతీరాజ్ శాఖలో ఎప్పుడో ఇంప్లిమెంట్ అయిపోయి, అక్కడి ఉద్యోగులు సొంత జిల్లాలకు వెళ్లారు. కానీ, స్వయంగా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డే విద్యాశాఖ మంత్రిగా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్న ఈ శాఖలో మాత్రం జీవో 317 బాధితుల పట్ల ఇంత నిర్లక్ష్యం ఎందుకు చూపిస్తున్నారో అర్ధం కావడం లేదు.
గత నాలుగున్నర సంవత్సరాలుగా 317 బాధిత సంఘం అధ్యక్షురాలిగా అవిరామంగా కష్టపడుతున్న ఒక మహిళగా, ఉపాధ్యాయుల తరఫున మనవి చేస్తున్నాను. మేమెంతో కష్టపడి, ఇష్టపడి తెచ్చుకున్న కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మమ్మల్ని ఎందుకు ఇంతగా విస్మరిస్తోంది? నాడు 317 జీవో వల్ల జరిగిన చావులను రాజకీయ హత్యలు అని మాట్లాడిన కాంగ్రెస్ నేతలు, మాట ఇచ్చిన ముఖ్యమంత్రి నేడు ఎందుకు తాత్సారం చేస్తున్నారు? ఏ పైరవీల కోసం, ఏ లాబీయింగ్ల కోసం ఈ జాప్యం జరుగుతోంది? తెలియని పరిస్థితిలో కొట్టుమిట్టాడుతున్న 317 బాధితులను ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించి కాపాడాలి." - రత్నమాల, జీవో 317 బాధిత సంఘం అధ్యక్షురాలు.
నాడు ఇచ్చిన 48 గంటల హామీ కాస్తా.. నేడు నెలలు, ఏళ్లు గడుస్తున్నా కార్యరూపం దాల్చకపోవడంపై ఉపాధ్యాయ లోకం తీవ్ర అసంతృప్తితో ఉంది. ఇప్పటికైనా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి జోక్యం చేసుకుని విద్యాశాఖలో జీవో 190ని తక్షణమే ఎటువంటి ఆంక్షలు లేకుండా అమలు చేసి, ఉపాధ్యాయులను వారి సొంత జిల్లాలకు పంపాలని బాధితులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
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