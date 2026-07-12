Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /బిజినెస్
  • /నాడు ‘రాజకీయ హత్యలు’ అన్నారు.. నేడు జీవో 25 లింకుతో ముంచారు.. జీవో 317 బాధితుల ఆవేదన..!!

నాడు ‘రాజకీయ హత్యలు’ అన్నారు.. నేడు జీవో 25 లింకుతో ముంచారు.. జీవో 317 బాధితుల ఆవేదన..!!

GO 317 teachers issue Telangana: గత బిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం తీసుకువచ్చిన వివాదాస్పద జీవో 317 అనేది ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయ వర్గాల జీవితాల్లో ఒక చీకటి అధ్యాయం. వారి పాలిట మరణశాసనంగా మారింది. రాత్రికి రాత్రే ఉపాధ్యాయులను వారి స్థానిక జిల్లాల నుంచి వేరుచేసి, నాలుగు ఐదు జిల్లాల అవతలి జోన్లకు శాశ్వత ప్రాతిపదికన కేటాయించడంతో వందలాది కుటుంబాలు రోడ్డున పడ్డాయి. ఈ జీవో అమలు జరిగిన మరుసటి రోజు నుంచే మానసిక క్షోభతో ఉపాధ్యాయుల మరణాలు సంభవించినా, నాటి ప్రభుత్వం కనికరం చూపలేదు. 16 సార్లు ప్రగతి భవన్ ముట్టడిలు, ఎన్నో అరెస్టులు ఎదుర్కొంటూ బాధితులు నిరంతర పోరాటం చేశారు.

Written ByBhoomi
Published: Jul 12, 2026, 05:43 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 05:49 PM IST
నాడు ‘రాజకీయ హత్యలు’ అన్నారు.. నేడు జీవో 25 లింకుతో ముంచారు.. జీవో 317 బాధితుల ఆవేదన..!!
Image Credit: ZEE NEWS

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
నాడు ‘రాజకీయ హత్యలు’ అన్నారు.. నేడు జీవో 25 లింకుతో ముంచారు.. జీవో 317 బాధితుల ఆవేదన..!!
GO 317 teachers issue Telangana22 min ago
2
pawan kalyan1 hr ago
3
EPF EDLI 2026 scheme1 hr ago
4
Cobra Video1 hr ago
5
irctc ftr booking online2 hrs ago