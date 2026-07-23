/సంఘాలు వద్దు.. చందాలు కట్టం.. ఉపాధ్యాయ సంఘాలకు బిగ్ షాక్ ఇచ్చేలా టీచర్ల సంచలన తీర్మానం..!!

Boycott by Telangana Teachers Associations: గత కొన్ని దశాబ్దాలుగా ఉపాధ్యాయుల హక్కుల కోసం పోరాడుతున్నామని.. చెప్పుకుంటున్న సంఘాలకు ఇప్పుడు సొంత సభ్యుల నుంచే ఊహించని పరిణామాలు ఎదురవుతున్నాయి. మీ సంఘాలు మాకు వద్దు.. మీ సభ్యత్వం అసలే వద్దు అటూ ప్రభుత్వ పాఠశాలల టీచర్లు బాహాటంగానే తిరుగుబాటు బావుటాను ఎగురవేస్తున్నారు. ఇక నుంచి ఏ సంఘానికి వార్షిక సభ్యత్వం ఫీజులు చెల్లించమంటూ పాఠశాలల వారీగా ఏకగ్రీవ తీర్మానాలు చేస్తుండటం ఇప్పుడు సంచలనంగా మారింది. రాష్ట్రంలో దాదాపు 1.10 లక్షల మందికి పైగా ఉపాధ్యాయులున్నారు. వీరంతా పీఆర్టీయూ, యూటీఎఫ్, టీపీటీఎఫ్, ఎస్టీయూ, డీటీఎఫ్ వంటి వివిధ సంఘాల్లో సభ్యులుగా ఉన్నారు. ఏటా ఈ సంఘాలకు సభ్యత్వ రుసుము చెల్లిస్తూనే ఉన్నారు. కొంతకాలంగా ఉపాధ్యాయుల దీర్ఘకాలిక సమస్యల పరిష్కారంలో ఈ సంఘాలు పూర్తిగా విఫలమయ్యాయనే ఆరోపణలు బలంగా వినిపిస్తున్నాయి.
టీచర్లు లేవనెత్తుతున్న ప్రశ్నలు ఇవే:
• సుమారు ఆరు డీఏలు పెండింగ్ లో ఉన్నా ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తెచ్చి సాధించడంలో సంఘాలు ఎందుకు వెనకబడి ఉన్నాయని ప్రశ్నిస్తున్నారు. కొత్త పీఆర్సీ ఫిట్మెంట్ విషయంలో ప్రభుత్వం నుంచి స్పష్టమైన హామీ పొందలేక పోవడం. కాంట్రిబ్యూటరీ పెన్షన్ స్కీమ్ (సీపీఎస్) రద్దు చేసి, ఓల్డ్ పెన్షన్ స్కీమ్ (ఓపీఎస్) పునరుద్ధరించాలనే ప్రధాన డిమాండ్ గాలికొదిలేశారా? అని యూనియన్ నేతలను ప్రశ్నిస్తున్నారు.
• క్షేత్రస్థాయిలో గట్టి పోరాటాలు చేయాల్సింది పోయి, కేవలం వినతిపత్రాలకే సంఘ నాయకులు పరిమితమవుతున్నారని టీచర్లు మండిపడుతున్నారు. మరికొందరేమే సొంత పైరవీలు చేసుకుంటున్నారని ఆరోపిస్తున్నారు. ఇటీవల వనపర్తి, మెదక్, ఆది లాబాద్ వంటి జిల్లాల్లోని కొన్ని ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఉపాధ్యాయులు సమావేశమై ఒక సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఒకే స్కూల్లో వేర్వేరు సంఘాలకు చెందిన టీ చర్లు ఉన్నప్పటికీ, అందరూ ఏకతాటిపైకి వచ్చి.. ఏ సంఘానికీ చందా కట్టం అని తీర్మానించారు.
ఇతర శాఖల్లోనూ చర్చ:
ఒక పాఠశాలలో మొదలైన ఈ తీర్మానాల పరంపర ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా వేదికగా రాష్ట్రమంతటా పాకుతోంది. ఒక స్కూల్ టీచర్లు చేసిన తీర్మానం కాపీలు చూ సి, ఇతర పాఠశాలల ఉపాధ్యాయులు కూడా అదే బాటలో నడిచేందుకు సిద్ధమవు తున్నారు. ఇది కేవలం ఉపాధ్యాయ రంగంతోనే ఆగిపోకుండా, ఇతర ప్రభుత్వశాఖల ఉద్యోగ సంఘాల్లోనూ కలవరం పుట్టిస్తోంది. సభ్యత్వ రుసుం నిలిపివేస్తే సంఘాల ఉనికికే ప్రమాదం ఏర్పడుతుందని నాయకులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. సం ఘాల నాయకులు ప్రభుత్వం వద్ద తమ వ్యక్తిగత పనుల కోసం పాకులాడుతున్నారు తప్ప, సాధారణ ఉపాధ్యాయుడి కష్టాలను పట్టించుకోవడం లేదు అనేది మెజారిటీ టీ చర్ల వాదన. ఇప్పటికైనా సంఘాలు తమ పంథాను మార్చుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది.
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