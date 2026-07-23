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సంఘాలు వద్దు.. చందాలు కట్టం.. ఉపాధ్యాయ సంఘాలకు బిగ్ షాక్ ఇచ్చేలా టీచర్ల సంచలన తీర్మానం..!!

Boycott by Telangana Teachers  Associations: దశాబ్దాలుగా ఉపాధ్యాయుల హక్కుల కోసం పోరాటాలు చేస్తున్నామని చెప్పుకునే ఆ సంఘాలకు ఇప్పుడు సొంత సభ్యుల నుంచే ఊహించని షాక్ తగులుతోంది. మీ సంఘాలు వద్దు.. మీ సభ్యత్వం మాకొద్దు అంటూ తెలంగాణలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలల టీచర్లు బహిరంగంగానే తిరుగుబాటు బావుట ఎగురవేస్తున్నారు. ఇక నుంచి ఏ సంఘానికి వార్షిక సభ్యత్వ ఫీజులు చెల్లించబోమంటూ పాఠశాలల వారీగా ఏకగ్రీవ తీర్మానాలు చేస్తుండటం.. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా హాట్ టాపిగ్గా మారింది.

Written ByBhoomi
Published: Jul 23, 2026, 08:55 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 08:55 AM IST
సంఘాలు వద్దు.. చందాలు కట్టం.. ఉపాధ్యాయ సంఘాలకు బిగ్ షాక్ ఇచ్చేలా టీచర్ల సంచలన తీర్మానం..!!

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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