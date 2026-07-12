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తెలంగాణ టెట్ అభ్యర్థులకు గుడ్ న్యూస్.. రేపే TG TET ఫలితాలు.. మార్కులు చెక్ చేసుకునే డైరెక్ట్ లింక్ ఇదే..!!

Telangana TET Results: తెలంగాణ ఉపాధ్యాయ అర్హత పరీక్ష టెట్ రాసిన అభ్యర్థులకు గుడ్ న్యూస్. రేపు ( సోమవారం) మధ్యాహ్నం 2:30గంటలకు టెట్ ఫలితాలు విడుదల అవుతాయని సమాచారం. ఫలితాలు వెల్లడైన వెంటనే అభ్యర్థులు ఎలాంటి సాంకేతిక ఇబ్బందులు లేకుండా, తమ మొబైల్ లేదా కంప్యూటర్ ద్వారా చాలా సులభంగా మార్కులను తనిఖీ చేసుకోవచ్చు.

Written ByBhoomi
Published: Jul 12, 2026, 06:36 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 06:36 PM IST
తెలంగాణ టెట్ అభ్యర్థులకు గుడ్ న్యూస్.. రేపే TG TET ఫలితాలు.. మార్కులు చెక్ చేసుకునే డైరెక్ట్ లింక్ ఇదే..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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