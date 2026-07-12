/తెలంగాణ టెట్ అభ్యర్థులకు గుడ్ న్యూస్.. రేపే TG TET ఫలితాలు.. మార్కులు చెక్ చేసుకునే డైరెక్ట్ లింక్ ఇదే..!!

Telangana TET: తెలంగాణ ఉపాధ్యాయ అర్హత పరీక్ష (TG TET) రాసి.. ఫలితాల కోసం ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న అభ్యర్థులకు బిగ్ అలర్ట్. రేపు (సోమవారం) మధ్యాహ్నం 02:30 గంటలకు టెట్ ఫలితాలను అధికారికంగా విడుదల చేయనున్నట్లు విశ్వసనీయ సమాచారం. ఫలితాలు వెల్లడైన వెంటనే అభ్యర్థులు ఎలాంటి సాంకేతిక ఇబ్బందులు లేకుండా, తమ మొబైల్ లేదా కంప్యూటర్ ద్వారా చాలా సులభంగా మార్కులను తనిఖీ చేసుకోవచ్చు.
ఫలితాలను డౌన్లోడ్ చేసుకోండిలా:
అభ్యర్థుల సౌకర్యాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని విద్యాశాఖ ప్రత్యేకంగా అధికారిక వెబ్పోర్టల్ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. పరీక్షకు హాజరైన వారు తమ హాల్ టికెట్ నంబర్ (Hall Ticket Number) సహాయంతో అధికారిక వెబ్సైట్ https://tgtet.aptonline.in లో లాగిన్ అయి, తమ స్కోర్ కార్డ్ను సులభంగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ విద్యాసంవత్సరం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మొత్తం 1,15,028 మంది అభ్యర్థులు ఈ ప్రతిష్టాత్మక పరీక్షకు హాజరయ్యారు.
కేటగిరీల వారీగా అర్హత (Qualifying) మార్కులు:
టెట్ పరీక్షలో క్వాలిఫై కావడానికి కేటగిరీల వారీగా విద్యాశాఖ నిర్దేశించిన కనీస మార్కుల వివరాలు కింది విధంగా ఉన్నాయి:
ఓసీ (OC) అభ్యర్థులు: పరీక్షలో కనీసం 60 శాతం మార్కులు సాధించాలి. అంటే మొత్తం 150 మార్కులకు గానూ ఖచ్చితంగా 90 మార్కులు రావలసి ఉంటుంది.
బీసీ (BC) అభ్యర్థులు: వీరు కనీసం 50 శాతం మార్కులతో అర్హత సాధించాలి. అంటే 150 మార్కులకు గానూ 75 మార్కులు వస్తేనే క్వాలిఫై అయినట్లు ప్రకటిస్తారు.
ఎస్సీ, ఎస్టీ మరియు దివ్యాంగులు (PH): ఈ కేటగిరీ అభ్యర్థులు కనీసం 40 శాతం మార్కులు సాధించాల్సి ఉంటుంది. అంటే 150 మార్కులకు గానూ 60 మార్కులు సాధిస్తే సరిపోతుంది.
డీఎస్సీ (DSC) లో 20శాతం వెయిటేజీ.. అందుకే అత్యంత కీలకం:
ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయ ఉద్యోగమే లక్ష్యంగా రాత్రింబవళ్లు ప్రిపేర్ అవుతున్న అభ్యర్థులకు టెట్ మార్కులు అత్యంత కీలకం కానున్నాయి. ఎందుకంటే, ఈ టెట్లో సాధించిన మార్కులకు రాబోయే ఉపాధ్యాయ నియామక పరీక్ష (DSC) లో ఏకంగా 20 శాతం వెయిటేజీ ఉంటుంది. కాబట్టి, టెట్లో వీలైనంత ఎక్కువ స్కోర్ (మంచి మెరిట్) సాధించడం అనేది అభ్యర్థుల ఉపాధ్యాయ ఉద్యోగ అవకాశాలను దరిచేర్చడంలో అత్యంత కీలకమైన పాత్ర పోషిస్తుంది. రేపు మధ్యాహ్నం ఫలితాలు విడుదల కానున్న నేపథ్యంలో అభ్యర్థుల్లో ఉత్కంఠ నెలకొంది.
Also Read: ప్రభుత్వ బడిలో చేరిస్తే బంపర్ ఆఫర్.. ఏకంగా 25 కిలోల బియ్యం
Also Read: తెలంగాణ ఉద్యోగులకు, పెన్షనర్లకు శుభవార్త.. జూలై 15 నుంచి హెల్త్ కార్డుల పంపిణీ
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe