/నిరుద్యోగ జేఏసీ సంచలన నిర్ణయం.. ఈ నెల 15న ఇందిరా పార్క్ వేదికగా మహాధర్నా..!!

Unemployed JAC Protest: ఎన్నికలకు ముందు రాష్ట్రంలో ఏటా 2 లక్షల ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ఇస్తామని వాగ్దానం చేసి, అధికారంలోకి వచ్చాక ఆ మాటను నిలబెట్టుకోని కాంగ్రెస్ పార్టీపై నిరుద్యోగులు జంగ్ సైరన్ మోగించారు. ఈ నేపథ్యంలో, తెలంగాణ నిరుద్యోగ జేఏసీ ఆధ్వర్యంలో జూలై 15న హైదరాబాద్లోని ఇందిరా పార్క్ స్క్వేర్లో ఒక భారీ నిరుద్యోగ ర్యాలీ నిర్వహించనున్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న నిరుద్యోగులు, విద్యార్థులు పెద్ద సంఖ్యలో ఇందులో పాల్గొనాలని వారు పిలుపునిచ్చారు. ఈ మేరకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పోస్టర్ ఆవిష్కరణ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు. రాష్ట్రంలోని 33 జిల్లాల నుంచి 30 లక్షల మంది ఈ ర్యాలీలో పాల్గొనాలని నిరుద్యోగ జేఏసీ నాయకులు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.
కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చి 31 నెలలు గడిచినా ఒక్క ప్రధాన నోటిఫికేషన్ కూడా జారీ చేయకపోవడంపై నిరుద్యోగులు ఆగ్రహంగా ఉన్నారు. బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ హయాంలో నోటిఫై చేసిన పోస్టులను భర్తీ చేయడం మినహా, ఇప్పటివరకు కాంగ్రెస్ ఏమి చేసిందో వివరించాలని వారు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఈ విషయంలో ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తోందని మండిపడుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఈ ర్యాలీకి పిలుపునిచ్చినట్లు నిరుద్యోగ జేఏసీ ప్రకటించింది. నిరుద్యోగ యువత, విద్యార్థులు, ప్రజా సంఘాలు ఇందులో విస్తృతంగా పాల్గొని దీనిని విజయవంతం చేయాలని పిలుపునిచ్చారు.
నిరుద్యోగ జేఏసీ ప్రధాన డిమాండ్లు:
1) పదవీ విరమణ వయస్సు: ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల పదవీ విరమణ వయస్సును 58 సంవత్సరాలకు సవరించాలి.
2) పోలీస్, సీసీఎల్ఏ ఉద్యోగాల పెంపు: సీసీఎల్ఏ ద్వారా 5,944 జీపీఓ పోస్టులను భర్తీ చేయడంతో పాటు, పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు ప్రకటించిన 7,437 పోస్టులను 20,000కు పెంచాలి.
3) మెగా డీఎస్సీ, అటవీ శాఖ పోస్టులు: రాష్ట్రంలోని అన్ని శాఖలలో ఖాళీలను భర్తీ చేయడానికి 25,000 ఉపాధ్యాయ పోస్టులతో పాటు, 1,393 ఫారెస్ట్ బీట్ ఆఫీసర్ ఖాళీల కోసం ఒక మెగా డీఎస్సీ నోటిఫికేషన్ జారీ చేయాలి.
4) టీజీపీఎస్సీ ద్వారా నోటిఫికేషన్: తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ (టీజీపీఎస్సీ) గ్రూప్ 1లో 500, గ్రూప్ 2లో 1,000, గ్రూప్ 3లో 3,000, గ్రూప్ 4లో 10,000కు పైగా ఖాళీలను భర్తీ చేయడానికి నోటిఫికేషన్లు జారీ చేయాలి.
5) జీవో 46 రద్దు, వయోపరిమితి పెంపు: జీవో 46 రద్దు చేయాలి. నోటిఫికేషన్ కోసం చాలా కాలం వేచి చూసి వయోపరిమితి దాటిన అభ్యర్థులకు పోలీస్ ఉద్యోగాల వయోపరిమితిని పెంచాలి.
6) నిరుద్యోగ భృతి: డిగ్రీ పూర్తి చేసి, ఉద్యోగం దొరికే వరకు నిరుద్యోగిగా ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికీ ప్రభుత్వం నెలకు రూ. 5,016 చొప్పున నిరుద్యోగ భృతిని అందించాలి.
7) బ్యాక్లాగ్ పోస్టుల భర్తీ: ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీ వర్గాలకు చెందిన బ్యాక్లాగ్ పోస్టులను భర్తీ చేయడానికి ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకోవాలి.
8) యూపీఎస్సీ తరహా ప్రక్షాళన: పేపర్ లీక్లు, అవకతవకలను నివారించడానికి ఒక ప్రత్యేక చట్టాన్ని ప్రవేశపెట్టి, టీజీపీఎస్సీని సమూలంగా ప్రక్షాళన చేయాలి. ఇది సెంట్రల్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ లాగా పూర్తిగా పారదర్శకంగా ఉండాలి.
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