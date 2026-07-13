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నిరుద్యోగ జేఏసీ సంచలన నిర్ణయం.. ఈ నెల 15న ఇందిరా పార్క్ వేదికగా మహాధర్నా..!!

Unemployed JAC Protest: తెలంగాణ నిరుద్యోగ జేఏసీ సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ నెల 15వ తేదీ ఇందిరాపార్క్ వేదికగా మహాధర్నాకు పిలుపునిచ్చింది. రాష్ట్రంలో ప్రతి ఏటా 2 లక్షల ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల ఇస్తామని అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ముందు హామీ ఇచ్చి ఇప్పుడు అధికారికంలోకి వచ్చిన తర్వాత మాట తప్పిందంటూ ప్రభుత్వంపై జంగ్ సైరన్ మోగించారు.

Written ByBhoomi
Published: Jul 13, 2026, 07:41 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 07:41 AM IST
నిరుద్యోగ జేఏసీ సంచలన నిర్ణయం.. ఈ నెల 15న ఇందిరా పార్క్ వేదికగా మహాధర్నా..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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నిరుద్యోగ జేఏసీ సంచలన నిర్ణయం.. ఈ నెల 15న ఇందిరా పార్క్ వేదికగా మహాధర్నా..!!
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