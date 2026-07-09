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రైతులకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం గుడ్ న్యూస్.. మీ సేవలో యూరియా బుకింగ్..!!

Telangana urea booking: రైతులకు గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది తెలంగాణ ప్రభుత్వం. యూరియా బుకింగ్ మరింత సులభం చేసింది. ఇప్పటి వరకు ఫెర్టిలైజర్ యాప్ ద్వారా యూరియాను బుక్  చేసుకునే వెలుసుబాటు ఉండటంతో.. ఒక్కోసారి యాప్ లో సాంకేతిక లోపాలు తలెత్తినప్పుడు రైతులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. దీంతో మీ సేవా లేదా రైతు సేవా కేంద్రాల ద్వారా యూరియాను మరింత ఈజీగా పొందే ఛాన్స్ ప్రభుత్వం కల్పించింది.

Written ByBhoomi
Published: Jul 09, 2026, 10:19 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 10:19 AM IST
రైతులకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం గుడ్ న్యూస్.. మీ సేవలో యూరియా బుకింగ్..!!
Image Credit: AISource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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