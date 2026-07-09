/రైతులకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం గుడ్ న్యూస్.. మీ సేవలో యూరియా బుకింగ్..!!

MeeSeva urea service: తెలంగాణలో యూరియా పొందడంలో రైతులు ఎదుర్కొంటున్న కష్టాలు అన్నీ ఇన్నీ కావు. రైతులు తెల్లవారుజాము నుంచే వ్యవసాయ కేంద్రాలు, సహకార సంఘాలు, ఎరువుల దుకాణాల ముందు గంటల తరబడి వేచి ఉండాల్సి వస్తుంది. గంటల తరబడి వేచి ఉన్నా, తమకు యూరియా అందుతుందో లేదో కూడా వారికి తెలియదు. ఈ ఇబ్బందులను దృష్టిలో ఉంచుకుని, వ్యవసాయ శాఖ యూరియా బుకింగ్ విధానాన్ని సులభతరం చేసింది. నిరక్షరాస్య రైతులకు యూరియా యాప్ ద్వారా బుక్ చేసుకోవడం కష్టంగా ఉన్నందున.. వ్యవసాయ శాఖ మీసేవా కేంద్రాల ద్వారా కూడా యూరియా బుకింగ్ను సులభతరం చేసింది. యాప్ ద్వారా బుక్ చేసుకోలేని వారికి మీసేవా కేంద్రాలు మరింత సులభమైన మార్గంగా కనిపిస్తున్నాయి.
మీసేవా కేంద్రాల ద్వారా యూరియా బుకింగ్:
రాష్ట్రంలోని రైతులకు రాయితీ యూరియాను సులభంగా అందించేందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఒక కొత్త నిర్ణయం తీసుకుంది. పారదర్శకతను పెంచడానికి... యూరియా సకాలంలో పంపిణీ జరిగేలా చూసేందుకు, రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని మీసేవా కేంద్రాల ద్వారా యూరియా బుకింగ్ సేవను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఎరువుల బుకింగ్ యాప్ ద్వారా యూరియాను బుక్ చేసుకోలేని రైతులు, తమ సమీపంలోని మీ సేవా కేంద్రానికి వెళ్లి, ఆపరేటర్ సహాయంతో దానిని బుక్ చేసుకోవచ్చు. ఐటీ, పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి దుడిల్ల శ్రీధర్ బాబు నేతృత్వంలోని మీ సేవా సంస్థ, వ్యవసాయ శాఖ సహకారంతో ఈ కొత్త కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించనుంది.
*రైతులు తమ పట్టాదారు పాస్బుక్ (పీపీబీ) నంబర్తో సమీపంలోని మీ సేవా కేంద్రానికి వెళ్లవలసి ఉంటుంది.
*మీ సేవా ఆపరేటర్ రైతు వివరాలను సేకరించి, సాగు విస్తీర్ణం.. పంట వివరాలను నమోదు చేస్తారు.
*రైతు తమకు నచ్చిన ఎరువుల డీలర్ నుండి అవసరమైన పరిమాణంలో యూరియాను బుక్ చేసుకుంటారు.
*రైతు రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్కు పంపిన ఓటీపీని ధృవీకరించిన వెంటనే బుకింగ్ ఐడీ జారీ అవుతుంది.
ఈ విషయాలు తప్పకుండా గుర్తుంచుకోవాలి:
*మీ సేవా ద్వారా పొందిన బుకింగ్ ఐడీ, బుకింగ్ చేసిన తేదీని మినహాయించి, కేవలం 48 గంటల వరకు మాత్రమే చెల్లుబాటు అవుతుంది.
*రైతులు బుకింగ్ గడువులోగా తాము ఎంచుకున్న ఎరువుల డీలర్ను సంప్రదించి యూరియాను కొనుగోలు చేయాలి.
*అధికారిక ఎరువుల బుకింగ్ యాప్ లేదా మీసేవా కేంద్రాల ద్వారా రాయితీ యూరియాను బుక్ చేసుకోవాలని వ్యవసాయ శాఖ సిఫార్సు చేస్తోంది.
*OTPని స్వీకరించడానికి, రైతులు తమ పట్టాదారు పాస్బుక్కు అనుసంధానించిన మొబైల్ నంబర్ యాక్టివ్గా ఉందని నిర్ధారించుకోవాలి.
*రైతులందరూ కేవలం రూ. 10 నామమాత్రపు సేవా రుసుముతో మీసేవా ద్వారా ఈ సౌకర్యాన్ని పొందవచ్చు.
ఏవైనా ప్రశ్నలు లేదా సహాయం కోసం, సమీపంలోని వ్యవసాయ విస్తరణ అధికారి (AEO), మండల వ్యవసాయ అధికారి (MAO) లేదా సమీపంలోని మీసేవా కేంద్రాన్ని సంప్రదించవచ్చు. రాష్ట్రంలోని రైతులందరూ ఈ సౌకర్యాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని, అధికారిక బుకింగ్ విధానం ద్వారా రాయితీ యూరియాను పొందాలని వ్యవసాయ శాఖ కోరుతోంది.
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