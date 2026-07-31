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మీ ఓటు గాల్లో కలిసిపోయిందా?.. తెలంగాణలో 40 లక్షల ఓట్లు ASD లిస్ట్‌లోకి, చెక్ చేసుకోండిలా..!!

Telangana Voters Asd Category:  రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సుమారు 40 లక్షల ఓట్లను సేకరించేందుకు వీలు లేనివిగా అంటే అన్ కలెక్టబుల్ గా నిర్దారిస్తూ.. వాటిని ఓటర్ల జాబితా నుంచి తొలగించేందుకు ఎన్నికల అధికారులు సిద్ధమవుతున్నట్లు తెలుస్తోంది.

Written ByBhoomi
Published: Jul 31, 2026, 04:05 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 04:05 PM IST
మీ ఓటు గాల్లో కలిసిపోయిందా?.. తెలంగాణలో 40 లక్షల ఓట్లు ASD లిస్ట్‌లోకి, చెక్ చేసుకోండిలా..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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