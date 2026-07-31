Election Commission 40 Lakh Votes Removal: తెలంగాణలో చేపట్టిన ఓటర్ల ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (SIR)ప్రక్రియలో సంచలన విషయాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సుమారు 40 లక్షల ఓట్లను సేకరించేందుకు వీలు లేనివిగా అంటే అన్ కలెక్టబుల్ గా నిర్దారిస్తూ.. వాటిని ఓటర్ల జాబితా నుంచి తొలగించేందుకు ఎన్నికల అధికారులు సిద్ధమవుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ పరిణామంపై రాజకీయ వర్గాల్లో తీవ్ర కలకలం రేపుతోంది.
ఎన్నికల సంఘం అధికారులు నిర్వహించిన సర్వేలో భాగంగా 100శాతం ఓట్ల లెక్కింపు పత్రాలను పంపిణీ చేశారని అధికారులు చెబుతున్నారు. అయితే, కొన్ని పత్రాలు ఇంకా తిరిగి రాలేదు. వాటిని వసూలు చేయలేనివిగా పరిగణిస్తున్నారు. ఓట్ల లెక్కింపు పత్రాల డిజిటలైజేషన్ ప్రక్రియకు గడువు ఇంకా ముగియకపోయినా, వసూలు చేయలేనివిగా గుర్తించిన ఓట్లను అధికారులు ముందుగానే ఎలా తొలగిస్తారని ప్రశ్నిస్తూ ప్రధాన రాజకీయ పార్టీలు ఎన్నికల సంఘం కార్యాలయం ముందు నిరసన తెలిపాయి. రాష్ట్రంలోని మొత్తం 33,826,448 ఓటర్లలో సుమారు 76.72శాతం (25,950,506) ఓట్లను ఇప్పటివరకు డిజిటలైజ్ చేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఏఎస్డీ (గైర్హాజరు, బదిలీ, మరణం) కేటగిరీ కింద తొలగించిన ఓట్ల సంఖ్యలో ఆకస్మిక పెరుగుదల అనేక ఆందోళనలను రేకెత్తించింది. రెండు వారాల క్రితం, ఏఎస్డీ కింద కేవలం 13 లక్షల ఓట్లు మాత్రమే నమోదైనట్లు ఈసీ డాష్బోర్డ్ చూపించగా, కేవలం రెండు వారాల్లోనే ఈ సంఖ్య 40 లక్షలకు పెరిగింది.
అనేక కీలక నియోజకవర్గాల్లో 20శాతం నుంచి 28శాతం ఓట్లు వసూలు చేయలేని జాబితాలోకి వెళ్లడం గమనార్హం.
ఉప్పల్: అత్యధికంగా 28శాతం ఓట్లు
పశ్చిమ వరంగల్: 26శాతం ఓట్లు
సికింద్రాబాద్: 24శాతం ఓట్లు
మంచిర్యాల: 23శాతం ఓట్లు
సికింద్రాబాద్ కంటోన్మెంట్: 22శాతం ఓట్లు
కుత్బుల్లాపూర్: 21శాతం ఓట్లు
కరీంనగర్: 20శాతం ఓట్లు
చాలా మంది ఓటర్లకు ఇంకా వారి ఓట్ల లెక్కింపు పత్రాలు అందలేదని, వారిని ఓటు వేయడానికి అర్హులు కానివారిగా నమోదు చేస్తున్నారని రాజకీయ పార్టీలు ఆరోపిస్తున్నాయి. పూర్తిస్థాయి ధృవీకరణ లేకుండా ఏఎస్డీ జాబితా ఆధారంగా ఓట్లను తొలగించడానికి బూత్ లెవెల్ ఏజెంట్ (బీఎల్ఏ) సంతకం అవసరం ఉంటుంది. అయితే, అధికారులు తప్పుడు సమాచారంతో బీఎల్ఏలపై ఒత్తిడి తెస్తున్నారని, ఓటర్లు ఆ చిరునామాలో లేరని పేర్కొంటూ పత్రాలపై సంతకాలు చేయమని బలవంతం చేస్తున్నారని కూడా ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
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