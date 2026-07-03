christian minority welfare schemes: క్రిస్టియన్ మైనారిటీల కోసం స్వయం ఉపాధి పథకానికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం దరఖాస్తులను ఆహ్వానించింది. కుట్టు మిషన్లు, చిన్న వ్యాపారాలు, ఈ-బైక్లు, ఈ-స్కూటర్లు, మోటార్బైక్ యూనిట్లకు ఆర్థిక సహాయం అందించనుంది. ఈ నెల 18వ తేదీ సాయంత్రం 5 గంటల వరకు పోర్టల్లో దరఖాస్తులను సమర్పించవచ్చని తెలిసింది. పట్టణ ప్రాంతాల్లో కుటుంబ వార్షిక ఆదాయం రూ. 2 లక్షలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో రూ. 1.5 లక్షలు ఉండాలి. మహిళలు, యువత స్వయం ఉపాధిని చేపట్టేలా ప్రోత్సహించడానికి ప్రభుత్వం ఈ పథకాన్ని అమలు చేస్తోంది.
తెలంగాణలో క్రైస్తవ మైనారిటీలను ఆర్థికంగా బలోపేతం చేసే దిశగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరో కీలక అడుగు వేసింది. మైనారిటీ సంక్షేమ శాఖ ఆధ్వర్యంలోని తెలంగాణ క్రైస్తవ మైనారిటీల ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ , 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి స్వయం ఉపాధి పథకం కోసం ఆన్లైన్ దరఖాస్తుల ప్రక్రియను ప్రారంభించింది. ఈ మేరకు మైనారిటీ వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి మహమ్మద్ అజారుద్దీన్ ఓబీఎంఎంఎస్ పోర్టల్ను ప్రారంభించి.. అర్హులైన క్రైస్తవ మైనారిటీ అభ్యర్థులు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరారు.
ఈ పథకం కింద.. కుట్టు యంత్రాలు, చిన్న వ్యాపార యూనిట్లు, చిన్న వ్యాపారాలు, ఇ-బైక్లు, ఇ-స్కూటర్లు, మోటార్బైక్ల కోసం ఆర్థిక సహాయం అందిస్తుంది. స్వయం ఉపాధి ద్వారా మహిళలు, యువత ఆర్థిక పురోగతిని ప్రోత్సహించడానికి ప్రభుత్వం ఈ పథకాలను అమలు చేస్తోందని మంత్రి తెలిపారు. లబ్ధిదారుల ఎంపికలో పూర్తి పారదర్శకతను నిర్ధారించడానికి ఓబీఎంఎంఎస్ వ్యవస్థను రూపొందించినట్లు వెల్లడించారు.
దరఖాస్తు ప్రక్రియ జూలై 3వ తేదీన ప్రారంభమైంది. ఆసక్తిగల అభ్యర్థులు జూలై 18వ తేదీ సాయంత్రం 5 గంటల వరకు ఆన్లైన్లో మాత్రమే దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. కుట్టు యంత్రాలు, చిన్న వ్యాపార యూనిట్ల కోసం దరఖాస్తు చేసుకునే అభ్యర్థుల వయస్సు 21 నుండి 55 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి. ఇ-బైక్లు, ఇ-స్కూటర్లు, మోటార్బైక్ యూనిట్ల కోసం దరఖాస్తు చేసుకునే అభ్యర్థుల వయస్సు 21 నుండి 50 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి.
అర్హత ప్రమాణాల విషయానికొస్తే.. పట్టణ ప్రాంతాల్లో నివసించే వారి వార్షిక కుటుంబ ఆదాయం రూ. 2 లక్షల కంటే తక్కువగా ఉండాలి. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో నివసించే వారి వార్షిక కుటుంబ ఆదాయం రూ. 1.50 లక్షల కంటే తక్కువగా ఉండాలి. వయస్సు, విద్యా అర్హతలు, ఇతర ప్రమాణాల ఆధారంగా లబ్ధిదారులను ఎంపిక చేస్తారు. అభ్యర్థులు అధికారిక ఓబీఎంఎంఎస్ పోర్టల్, tsobmms.cgg.gov.in ద్వారా దరఖాస్తులను సమర్పించవచ్చు.
మరింత సమాచారం కోసం.. మీరు tscmfc.in వెబ్సైట్ను సందర్శించవచ్చు. సాంకేతిక సమస్యలు లేదా ఇతర ప్రశ్నల కోసం 040-23391067 నంబరును సంప్రదించాలని తెలంగాణ క్రిస్టియన్ మైనారిటీస్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ పి. సబిత సూచించారు. అర్హులైన క్రైస్తవ మైనారిటీ అభ్యర్థులు గడువులోగా దరఖాస్తు చేసుకుని, ప్రభుత్వ స్వయం ఉపాధి పథకం ప్రయోజనాలను పొందాలని అధికారులు విజ్ఞప్తి చేశారు.
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