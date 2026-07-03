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రేవంత్ సర్కార్ అదిరిపోయే గిఫ్ట్.. ఫ్రీగా కుట్టుమిషన్లు, బైక్‌లు, స్కూటీలు.. ఈనెల 18 వరకే లాస్ట్ డేట్..!!

christian minority welfare schemes: తెలంగాణలో క్రైస్తవ మైనారిటీలను ఆర్థికంగా బలోపేతం చేసే దిశగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మరో కీలక అడుగు వేసింది. మైనారిటీ సంక్షేమ శాఖ ఆధ్వర్యంలోని తెలంగాణ క్రైస్తవ మైనారిటీల ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ , 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి స్వయం ఉపాధి పథకం కోసం ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తుల ప్రక్రియను ప్రారంభించింది.

Written ByBhoomi
Published: Jul 03, 2026, 10:09 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 10:09 PM IST
రేవంత్ సర్కార్ అదిరిపోయే గిఫ్ట్.. ఫ్రీగా కుట్టుమిషన్లు, బైక్‌లు, స్కూటీలు.. ఈనెల 18 వరకే లాస్ట్ డేట్..!!
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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రేవంత్ సర్కార్ అదిరిపోయే గిఫ్ట్.. ఫ్రీగా కుట్టుమిషన్లు, బైక్‌లు, స్కూటీలు.. ఈనెల 18 వరకే లాస్ట్ డేట్..!!
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