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  • /RE-NEET 2026: నీట్ పరీక్ష సందర్భంగా టెలిగ్రామ్ యాప్ ను ఎందుకు నిలిపివేశారు? దీని వెనుక ఉన్న వివాదం ఏంటి..? NEET పరీక్షకు టెలిగ్రామ్ యాప్ కు ఉన్న సంబంధం ఏంటి..?

RE-NEET 2026: నీట్ పరీక్ష సందర్భంగా టెలిగ్రామ్ యాప్ ను ఎందుకు నిలిపివేశారు? దీని వెనుక ఉన్న వివాదం ఏంటి..? NEET పరీక్షకు టెలిగ్రామ్ యాప్ కు ఉన్న సంబంధం ఏంటి..?

Telegram Banned Before NEET UG 2026: రీ-నీట్ 2026 పరీక్షకు ముందు ప్రభుత్వం వాట్సాప్, సిగ్నల్‌లను కాకుండా కేవలం టెలిగ్రామ్‌ను మాత్రమే ఎందుకు నిషేధించింది? టెలిగ్రామ్ యాప్ ను ఆపినంత మాత్రాన సమస్యకు పరిష్కారం లభిస్తుందా అని కొందరు నెటిజన్లు ప్రశ్నిస్తున్నారు.  ఈ మేరకు టెలిగ్రామ్ సీఈవో సైతం ఇదే తరహాలో ఎక్స్ ద్వారా స్పందించడం  గమనార్హం.

Written ByBhoomi
Published: Jun 17, 2026, 03:47 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 03:47 PM IST
RE-NEET 2026: నీట్ పరీక్ష సందర్భంగా టెలిగ్రామ్ యాప్ ను ఎందుకు నిలిపివేశారు? దీని వెనుక ఉన్న వివాదం ఏంటి..? NEET పరీక్షకు టెలిగ్రామ్ యాప్ కు ఉన్న సంబంధం ఏంటి..?
Image Credit: FILE

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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NEET పరీక్షకు టెలిగ్రామ్ యాప్ కు ఉన్న సంబంధం ఏంటి..?
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