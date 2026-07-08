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సామాన్యులకు షాక్.. త్వరలోనే భారీగా పెరగనున్న పెట్రోల్, గ్యాస్ ధరలు.?

Donald Trump: కథ మళ్లీ మొదటికి వచ్చింది. ఇరాన్ అమెరికా మధ్య శాంతి ఒప్పందంతో పరిస్థితులు సద్ధుమణుగుతున్న సమయంలో ట్రంప్ చేసిన కీలక ప్రకటన ఇప్పుడు మరింత ఆందోళనలను రేకెత్తిస్తోంది. హార్మూజ్ జలసంధిలో మళ్లీ సంక్షోభం తలెత్తితే.. దిగుమతులు నిలిచిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది. దీంతో చమురు ధరలు 85 నుంచి 90 డాలర్లకు పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. దాని ఎఫెక్ట్ తో పెట్రోల్, డీజీల్, సీఎన్జీ ధరలు భారీగా పెరిగే అవకాశం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

Written ByBhoomi
Published: Jul 08, 2026, 09:58 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 09:58 PM IST
సామాన్యులకు షాక్.. త్వరలోనే భారీగా పెరగనున్న పెట్రోల్, గ్యాస్ ధరలు.?
Image Credit: AISource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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