/సామాన్యులకు షాక్.. త్వరలోనే భారీగా పెరగనున్న పెట్రోల్, గ్యాస్ ధరలు.?

Donald Trump: 2026 జూలై 8న, టర్కీ రాజధాని అంకారాలో నాటో శిఖరాగ్ర సమావేశం జరిగింది. ఈ ఒప్పందంలో అమెరికా ఇరాన్ మధ్య శాంతి ఒప్పందం కుదిరిన గంటల్లోనే అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ మరోసారి కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ రోజు అర్థరాత్రి ఇరాన్ పై మరింత తీవ్రమైన దాడులు చేస్తామంటూ హెచ్చరించారు. తుర్కియేలో జరుగుతున్న నాటో సదస్సులో పాల్గొన్న ఆయన విలేకరులతో మాట్లాడారు. ఇరాన్ తీరు బాగలేదని మండిపడ్డారు. మరోసారి తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడే అవకాశం ఉందన్నారు. ట్రంప్ ప్రకటనతో చమురు, గ్యాస్ ధరలు ఆకాశాన్నంటాయి. హోర్ముజ్ జలసంధిలో ఓడలపై బాంబుల వర్షం కురవడం ప్రారంభమైంది. ట్రంప్ ప్రకటనతో వెంటనే అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడి చమురు ధరలు పెరిగాయి. బ్రెంట్ ముడి చమురు ధరలు 5 శాతానికి పైగా పెరిగి బ్యారెల్కు 78 డాలర్లను దాటాయి. డబ్ల్యూటీఐ ముడి చమురు ధర కూడా బ్యారెల్కు 74 డాలర్లకు చేరుకుంది. ఉద్రిక్తతలు కొనసాగి, హోర్ముజ్ జలసంధి పూర్తిగా మూసుకుపోతే, ముడి చమురు ధరలు బ్యారెల్కు 85 నుంచి 90 డాలర్ల వరకు చేరవచ్చని నిపుణులు అంటున్నారు.
భారతదేశం తన ముడి చమురు అవసరాలలో దాదాపు 90 శాతాన్ని దిగుమతి చేసుకుంటుంది. ప్రపంచ చమురు ధరలు పెరిగితే, భారత్ దానిని కొనడానికి ఎక్కువ చెల్లించాల్సి వస్తుంది. భారత్ చమురు కోసం ఎక్కువ చెల్లించాల్సి వచ్చినప్పుడు.. అది నేరుగా మన జేబులపై ప్రభావం చూపుతుంది. ఇటీవల చూసినట్లుగా, పెట్రోల్, డీజిల్ నుండి CNG వరకు, చివరికి నిత్యావసర వస్తువుల వరకు అన్నింటి ధరలు పెరుగుతాయి. పెట్రోల్ ధరలు 15 రూపాయలు పెరగడంతో, సిలిండర్ల కోసం జనం ఎగబడుతున్నారు.
ట్రంప్ ప్రకటన భారత స్టాక్ మార్కెట్పై తక్షణ ప్రభావాన్ని చూపింది. సెన్సెక్స్ 1,600 పాయింట్లకు పైగా పడిపోగా, నిఫ్టీ 2 శాతానికి పైగా కుప్పకూలింది. ఇరాన్తో శాంతిపై ఆశలు ఆవిరైపోవడంతో పెట్టుబడిదారుల విశ్వాసం తీవ్రంగా పడిపోయింది. ముడి చమురు ధరలు ఒక్కసారిగా పెరిగాయి. రూపాయిపై ఒత్తిడి అంటే, చమురు ధరల పెరుగుదల కారణంగా భారతదేశం ఎక్కువ డాలర్లను కొనుగోలు చేయాల్సి రావడం, దీనివల్ల రూపాయి బలహీనపడుతుంది. ఒకవేళ హోర్ముజ్ జలసంధి మూసినట్లయితే.. ముడి చమురు ధర బ్యారెల్కు 85-90 డాలర్లకు చేరే అవకాశం ఉంటుంది.
2026 మే నెలలో, ఇరాన్ యుద్ధం ఉధృతంగా ఉన్న సమయంలో, భారతదేశంలో టోకు ద్రవ్యోల్బణం 2026 ఫిబ్రవరిలోని 2.2శాతం నుండి 9.7శాతంకి పెరిగింది. దీని అర్థం టోకు ధరలు 9.7శాతం పెరిగాయని, ఇది సామాన్యుడికి ఒక పెద్ద దెబ్బ అని చెప్పవచ్చు. ట్రంప్ మళ్లీ ఉద్రిక్తతలను పెంచడంతో, ఈ పరిస్థితి ఇలాగే కొనసాగితే భారతదేశ ముడి చమురు దిగుమతుల విలువ బ్యారెల్కు 75 డాలర్లను దాటవచ్చని నిపుణులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. ధరలు పెరుగుతాయని, కానీ వెంటనే కాదని నిపుణులు అంటున్నారు. 2026 మేలో ఇరాన్ యుద్ధ సమయంలో ప్రభుత్వ యాజమాన్యంలోని చమురు కంపెనీలు పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలను లీటరుకు 3 రూపాయలు, సీఎన్జీ ధరను కిలోగ్రాముకు 2 రూపాయలు పెంచాయి.
కానీ ఒకటి రెండు దాడులతో వెంటనే ధరలు పెరిగే అవకాశం ఉండదు. కానీ ఉద్రిక్తతలు ఎక్కువ కాలం కొనసాగితే, హోర్ముజ్ నుండి రవాణా నిలిచిపోతే లేదా ప్రపంచ ఎల్ఎన్జి ధరలు ఎక్కువ కాలం పాటు అధికంగా ఉంటే, అప్పుడు భారతదేశంలో కూడా చమురు మరియు గ్యాస్ ఖరీదైనవిగా మారతాయి. దేశంలో చమురు ధరలు ముడి చమురు ధరపై ఆధారపడి ఉంటాయని అంటున్నారు. ముడి చమురు ధర 75-78 డాలర్ల వద్ద కొనసాగితే, 2-4 వారాల్లో ధరలు పెరగవచ్చు. ఒకవేళ హోర్ముజ్ జలసంధి మూసుకుపోయి, ముడి చమురు ధర 85-90 డాలర్లకు చేరితే, ఈ పెరుగుదల మరింత ఎక్కువగా ఉండవచ్చు.
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