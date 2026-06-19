/Tesla car EMI: రూ. 6 లక్షల డౌన్ పేమెంట్ చెల్లించి.. Tesla కారు ఇంటికి తెచ్చుకోండి.. నెలవారీ EMI కూడా చాలా తక్కువే..!!

Tesla car EMI: ప్రపంచ కుబేరుడు ఎలన్ మస్క్ కు చెందిన టెస్లా.. హైదరాబాద్ లో కొత్త ఎక్స్ పీరియన్స్ సెంటర్ ను ప్రారంభించింది. దీంతో టెస్లా భారత్ లో తన ఉనికిని మరింత బలోపేతం చేసుకుందని చెప్పాలి. హైదరాబాద్ లోని ప్రధాన ఐటీ హబ్ అయిన హైటెక్ సిటీలో టెస్లా తన కొత్త ఎక్స్ పీరియన్స్ సెంటర్ ను ప్రారంభించింది. ఇది భారతదేశంలో టెస్లా ఏర్పాటు చేసిన ఐదవ అనుభవ కేంద్రం. వినియోగదారులు కంపెనీ కార్లను దగ్గరగా చూసి, అర్థం చేసుకునే అవకాశం లభించింది. అయితే ఇక్కడ టెస్లా ఇక్కడ తన మోడల్ Yని ప్రదర్శిస్తోంది. కంపెనీకి చెందిన ట్రెండ్ అడ్వైజర్లు కస్టమర్లకు ఈ కారు ఫీచర్లు, నాణ్యత, రేంజ్, మరిన్నింటి గురించి సమాచారాన్ని అందిస్తారు.
తెలంగాణలోని వినియోగదారుల కోసం కంపెనీ బోల్లారం పారిశ్రామిక ప్రాంతంలో డెలివరీ, అమ్మకాల తర్వాత సేవలను కూడా ప్రారంభించింది. కొత్త టెస్లా మోడల్ వై ప్రీమియం రియర్-వీల్ డ్రైవ్ వేరియంట్ ఒక 5-సీటర్ కారు, 2,138 లీటర్ల వరకు ఇంధనాన్ని నింపుకునే కెపాసిటీతో ఉంటుంది. ఈ ఎలక్ట్రిక్ SUV కేవలం 5.9 సెకన్లలో 0 నుండి 100 కిలోమీటర్ల వేగాన్ని అందుకోగలదు. కంపెనీ ప్రకారం, దీనికి 500 కిలోమీటర్ల వరకు WLTP రేంజ్ ఉంది.
ఇక ధర విషయానికి వస్తే .. భారతదేశంలో దీని ప్రారంభ ధర రూ. 50.89 లక్షలు. ఈ టెస్లా ఈవీ కొనాలనుకునేవారు రూ. 6 లక్షల డౌన్ పేమెంట్ చెల్లించి దీనిని కొనుగోలు చేయవచ్చు. నెలవారీ ఈఎంఐ రూ. 39,990 నుండి ప్రారంభమవుతుందని కంపెనీ చెబుతోంది. డెలివరీలు జూలై 2026లో ప్రారంభమవుతాయి. హైదరాబాద్ షోరూమ్లో లగ్జరీ కారు కొనాలనుకునేవారి కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన మోడల్ YLను కూడా ప్రదర్శిస్తున్నారు.
ఈ కారులో ఆరుగురు వ్యక్తులు సౌకర్యవంతంగా కూర్చోగలిగే ఆరు సీట్లు ఉంటాయి. ఇది ప్రయాణికులకు అద్భుతమైన హెడ్రూమ్, లెగ్రూమ్, సౌకర్యాన్ని అందిస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది. మోడల్ YL ప్రత్యేకత ఏంటంటే.. దాని 681 కిలోమీటర్ల రేంజ్ అని చెప్పాలి. ఈ SUV కేవలం 5.0 సెకన్లలో 0 నుండి 100 కిలోమీటర్ల వేగాన్ని అందుకుంటుంది. ఇది 2,539 లీటర్ల వరకు కార్గో స్థలాన్ని అందిస్తుంది. దీని ధర రూ. 61.99 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) నుండి ప్రారంభమవుతుంది. రూ. 6.50 లక్షల డౌన్ పేమెంట్ చెల్లించి.. రూ. 49,990 నెలవారీ ఈఎంఐతో దీనిని కొనుగోలు చేయవచ్చని కంపెనీ చెబుతోంది.
పెట్రోల్, డీజిల్ కార్లలాగా తమ కార్లకు ప్రతి ఆరు నెలలకు లేదా 10,000 కిలోమీటర్లకు సర్వీసింగ్ చేయించే శ్రమ అవసరం లేదని టెస్లా పేర్కొంటోంది. ఈ కార్లకు చాలా తక్కువ నిర్వహణ అవసరం. అదనంగా, టెస్లా వినియోగదారుల కోసం రిమోట్ డయాగ్నోస్టిక్స్ మోడల్ను కూడా ప్రవేశపెట్టింది. ఒకవేళ కారులో ఏదైనా సమస్య వస్తే, సర్వీస్ సెంటర్కు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండా, టెస్లా బృందం సాఫ్ట్వేర్ను ఉపయోగించి ఇంటి నుంచే రిమోట్గా చాలా సమస్యలను పరిష్కరించగలదు.
ఆన్లైన్లో పరిష్కరించలేని సమస్య ఏదైనా తలెత్తితే, కంపెనీ యొక్క 24x7 మొబైల్ సర్వీస్ సపోర్ట్ టీమ్ నేరుగా వినియోగదారులను సంప్రదిస్తుంది. ఈ అద్భుతమైన సర్వీస్ మోడల్ వల్ల, భారతదేశంలోని ఏ ప్రాంతంలో నివసించే వారైనా ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా టెస్లా కారును కొనుగోలు చేయవచ్చని టెస్లా ఇండియా అధిపతి స్పష్టం చేశారు. తమ నగరంలో టెస్లా షోరూమ్ లేదా సర్వీస్ సెంటర్ తెరుచుకునే వరకు వారు వేచి ఉండాల్సిన అవసరం లేదు.
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