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Tesla car EMI: రూ. 6 లక్షల డౌన్ పేమెంట్ చెల్లించి.. Tesla కారు ఇంటికి తెచ్చుకోండి.. నెలవారీ EMI కూడా చాలా తక్కువే..!!

Tesla Model Y Down Payment : టెస్లా లవర్స్ కు క్రేజీ అప్ డేట్. ప్రముఖ ఎలక్ట్రిక్ కార్ల తయారీదారు సంస్థ అయిన టెస్లా సరికొత్తగా హైదరాబాద్ లో షోరూమ్ ను అధికారికంగా ప్రారంభించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ షోరూమ్ లాంచ్ తోపాటు కస్టమర్లను ఆకట్టుకునే విధంగా ఒక అదిరిపోయే ఫైనాన్స్ ప్లాన్ కూడా తీసుకువచ్చింది. కేవలం రూ. 6లక్షల డౌన్ పేమెంట్ చెల్లించి టెస్లా కారును ఇంటికి తీసుకెళ్లొచ్చు. నెలలవారీ ఈఎంఐ ఎంత పడుతుందనే లెక్కలతోపాటు వడ్డీ రేట్ల వివరాలను తెలుసుకుందాం.  లగ్జరీ ఈవీ కారు కొనాలనుకునేవారికి ఈ సమాచారం తప్పకుండా ఉపయోగపడుతుంది.

Written ByBhoomi
Published: Jun 19, 2026, 07:53 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 07:53 PM IST
Tesla car EMI: రూ. 6 లక్షల డౌన్ పేమెంట్ చెల్లించి.. Tesla కారు ఇంటికి తెచ్చుకోండి.. నెలవారీ EMI కూడా చాలా తక్కువే..!!
Image Credit: FILE

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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రూ. 6 లక్షల డౌన్ పేమెంట్ చెల్లించి.. Tesla కారు ఇంటికి తెచ్చుకోండి.. నెలవారీ EMI కూడ
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