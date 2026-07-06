/షాపింగ్ చేస్తూనే కారుకు ఛార్జింగ్.. టెస్లా తెచ్చిన కొత్త ట్రెండింగ్..!!

Tesla Charging Station: ప్రముఖ ఎలక్ట్రిక్ వాహన సంస్థ టెస్లా.. భారత్ లో తన ఛార్జింగ్ నెట్వర్క్ను వేగంగా విస్తరిస్తోంది. ఇందులో భాగంగా ...ఉత్తర భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటి ఇన్-మాల్ ఛార్జింగ్ స్టేషన్ను ఢిల్లీలో ప్రారంభిస్తున్నట్లు సోమవారం ప్రకటించింది. నెక్సస్ సెలెక్ట్ సిటీవాక్ మాల్లో ఈ సదుపాయాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. టెస్లా తీసుకువచ్చిన ఈ కొత్త ఛార్జింగ్ కేంద్రం ద్వారా వినియోగదారులు షాపింగ్ లేదా భోజనం చేస్తున్నప్పుడు తమ టెస్లా కార్లను ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు.
ఈ కొత్త ఛార్జింగ్ స్టేషన్లో ఆరు 11 kW డెస్టినేషన్ ఛార్జర్లు ఉన్నాయని కంపెనీ పేర్కొంది. మాల్లోని P1 పార్కింగ్ ఏరియాలో ఉన్న ఈ ఛార్జర్లు 99.95 శాతం అప్టైమ్తో అత్యంత విశ్వసనీయమైనవని చెబుతున్నారు. ఈ కొత్త కేంద్రంతో భారతదేశంలో టెస్లా నిర్వహిస్తున్న ఛార్జింగ్ స్టేషన్ల సంఖ్య ఆరుకు పెరిగింది. ప్రస్తుతం దేశవ్యాప్తంగా మొత్తం 20 సూపర్ఛార్జర్లు, 20 డెస్టినేషన్ ఛార్జర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ఈ సందర్భంగా.. టెస్లా తన కొత్త మోడళ్లను ప్రదర్శించడానికి జూలై 6 నుండి 10 వరకు అదే మాల్లో ఒక పాప్-అప్ స్టోర్ను కూడా నిర్వహిస్తోంది. కొత్తగా విడుదలైన మోడల్ Y L, 2026 మోడల్ Y ప్రీమియం రియర్-వీల్ డ్రైవ్ కార్లను సందర్శకులు దగ్గరగా చూసే అవకాశం ఉంటుంది. కంపెనీ ప్రతినిధులు వాటి ఫీచర్లను వివరిస్తారు. టెస్ట్ డ్రైవ్లను అందిస్తారు.
కొత్త మోడళ్ల వివరాలు చూస్తే:
మోడల్ Y L ఆరు సీట్ల సామర్థ్యం, ఆల్-వీల్ డ్రైవ్ ఆప్షన్తో వస్తుంది. మూడు వరుసల సీటింగ్ లేఅవుట్ ఉన్న ఈ ఎలక్ట్రిక్ SUV ఒకే ఛార్జ్పై 681 కిలోమీటర్ల (WLTP) రేంజ్ను అందిస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది. ఇది కేవలం 5 సెకన్లలో 0 నుండి 100 కిలోమీటర్ల వేగాన్ని అందుకోగలదు. దీని ప్రారంభ ధర రూ.61.99 లక్షలు.
ఐదు సీట్ల 2026 మోడల్ Y ప్రీమియం RWD ఒకే ఛార్జ్పై 500 కిలోమీటర్ల (WLTP) రేంజ్ను అందిస్తుంది. ఇది 5.9 సెకన్లలో 0 నుండి 100 కిలోమీటర్ల వేగాన్ని అందుకోగలదు. దీని ప్రారంభ ధర రూ.50.89 లక్షలు.
యూరో NCAP, NHTSA వంటి గ్లోబల్ ఏజెన్సీల నుండి రెండు మోడళ్లు అత్యుత్తమ భద్రతా రేటింగ్లను పొందాయని కంపెనీ స్పష్టం చేసింది. ఈ కార్లను టెస్లా అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా బుక్ చేసుకోవచ్చని.. దేశవ్యాప్తంగా అన్ని రాష్ట్రాల్లో హోమ్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ అందుబాటులో ఉందని కంపెనీ తెలిపింది.
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