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షాపింగ్ చేస్తూనే కారుకు ఛార్జింగ్.. టెస్లా తెచ్చిన కొత్త ట్రెండింగ్..!!

Tesla Charging Station: టెస్లా  తన మొదటి మాల్-లోపలి ఛార్జింగ్ కేంద్రాన్ని న్యూఢిల్లీలోని నెక్సస్ సెలెక్ట్ సిటీవాక్‌లో ఏర్పాటు చేసింది. P1లో పార్క్ చేసి.. ఆరు ఛార్జర్‌లలో ఒకదానికి ప్లగ్ ఇన్ చేస్తే.. మీరు షాపింగ్ చేస్తున్నప్పుడు లేదా ఏదైనా తింటున్నప్పుడు మీ కారు ఛార్జ్ అవుతుంది. ఈ కొత్త స్టేషన్ ఏర్పాటుతో టెస్లాకు ఇప్పుడు భారతదేశం అంతటా 6 స్టేషన్లు.. 40 ఛార్జర్లు ఉన్నాయి.

Written ByBhoomi
Published: Jul 06, 2026, 04:10 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 04:10 PM IST
షాపింగ్ చేస్తూనే కారుకు ఛార్జింగ్.. టెస్లా తెచ్చిన కొత్త ట్రెండింగ్..!!
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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