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Tesla in Hyderabad: హైదరాబాద్‌లో ఎలన్ మస్క్ డ్రీమ్ కార్లు.. అందుబాటులోకి రెండు మోడల్స్..!!

Tesla in Hyderabad:  హైదరాబాద్ లో గ్రాండ్ గా అడుగుపెట్టింది ఎలన్ మస్క్ కు  చెందిన టెస్లా. టెస్లా మోడల్ వైఎల్, టెస్లా మోడల్ వై ను నగర వాసులకు పరిచయం చేసింది. వీటి వేగం 5 సెకన్లలో 100 కిలోమీటర్లతో దూసుకుపోతాయి.

Written ByBhoomi
Published: Jun 18, 2026, 10:59 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 10:59 AM IST
Tesla in Hyderabad: హైదరాబాద్‌లో ఎలన్ మస్క్ డ్రీమ్ కార్లు.. అందుబాటులోకి రెండు మోడల్స్..!!
Image Credit: FILE

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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హైదరాబాద్‌లో ఎలన్ మస్క్ డ్రీమ్ కార్లు.. అందుబాటులోకి రెండు మోడల్స్..!!
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