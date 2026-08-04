Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /బిజినెస్
  • /టీచర్లకు డెడ్‌లైన్ ఫిక్స్.. టెట్ అర్హత తప్పనిసరి.. ఏడాదిలోగా పాస్ కాకపోతే గడ్డుకాలమే.

టీచర్లకు డెడ్‌లైన్ ఫిక్స్.. టెట్ అర్హత తప్పనిసరి.. ఏడాదిలోగా పాస్ కాకపోతే గడ్డుకాలమే.

TET Notification: ఉపాధ్యాయులకు టెట్ తప్పనిసరి అని కేంద్ర ప్రభుత్వం మరోసారి స్పష్టం చేసింది. టెట్ అర్హత సాధించేందుకు 2028 ఆగస్టు 31 వరకు గడువు ఉందని పార్లమెంట్ కు తెలిపింది. టీచర్లకు టెట్ తప్పనిసరి అంటూ 2025 సెప్టెంబర్ 1న సుప్రీంకోర్టు తీర్చు ఇచ్చిందని.. 2027 ఆగస్టు 31 వరకు గడువు విధించిందని ఆ గడువును 2028 ఆగస్టు 31 వరకు పొడిగించినట్లు కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి తెలిపారు.

Written ByBhoomi
Published: Aug 04, 2026, 09:40 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 09:41 AM IST
టీచర్లకు డెడ్‌లైన్ ఫిక్స్.. టెట్ అర్హత తప్పనిసరి.. ఏడాదిలోగా పాస్ కాకపోతే గడ్డుకాలమే.
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
కొత్త పింఛన్లకు తెలంగాణ సర్కార్ గ్రీన్ సిగ్నల్.. ఆగస్టు 15నుంచి 2.25 లక్షల మందికి కొత్త పెన్షన్లు..!!
2
3
4
5