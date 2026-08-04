Tet eligibility: ఉపాధ్యాయులకు టెట్ తప్పనిసరి అని కేంద్ర ప్రభుత్వం మరోసారి స్పష్టం చేసింది పాఠశాల విద్యలో బోధనా ప్రమాణాలను మెరుగుపరిచే క్రమంలో ఉపాధ్యాయ అర్హత పరీక్ష (TET)పై కేంద్ర ప్రభుత్వం మరోసారి కీలక ప్రకటన చేసింది. దేశవ్యాప్తంగా పనిచేస్తున్న ఉపాధ్యాయులకు 'టెట్' అర్హత సాధించడం తప్పనిసరి అని స్పష్టం చేస్తూనే, దానికి సంబంధించిన గడువును 2028 ఆగస్టు 31 వరకు పొడిగించినట్లు కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ప్రహ్లాద్ జోషి లోక్సభలో వెల్లడించారు. పార్లమెంట్లో ఒక సభ్యుడు అడిగిన ప్రశ్నకు ఆయన లిఖితపూర్వక సమాధానం ఇస్తూ ఈ వివరాలను స్పష్టం చేశారు.
సుప్రీంకోర్టు సంచలన తీర్పు.. రివ్యూ పిటిషన్తో మారిన గడువు:
విద్యా హక్కు చట్టం (RTE) నిబంధనల ప్రకారం బోధకులకు ఉండాల్సిన కనీస విద్యార్హతల్లో 'టెట్' ప్రాథమికమైనదని సుప్రీంకోర్టు విస్పష్ట తీర్పు వెలువరించిన సంగతి తెలిసిందే. తొలుత ఈ అర్హత సాధించేందుకు 2027 ఆగస్టు 31 వరకు సుప్రీంకోర్టు సమయం కేటాయించింది. అయితే, దీనిపై దాఖలైన రివ్యూ పిటిషన్లను విచారించిన అత్యున్నత నాయస్థానం, ఉపాధ్యాయులకు మరికొంత సడలింపు ఇస్తూ ఆ గడువును 2028 ఆగస్టు 31 వరకు పొడిగిస్తూ సవరించిన ఉత్తర్వులు జారీ చేసిందని కేంద్ర మంత్రి తెలిపారు.
ఏడాదికి రెండుసార్లు టెట్ నిర్వహణ:
ఇంకా టెట్ అర్హత సాధించని సర్వీస్ ఉపాధ్యాయులకు మరియు కొత్తగా నియామకమయ్యే అభ్యర్థులకు ఇది ఒక గొప్ప అవకాశం కానుంది. టీచర్లు గడువులోగా అర్హత సాధించడానికి వీలుగా ఏడాదికి కనీసం రెండుసార్లు (ప్రతి ఆరు నెలలకొకసారి) టెట్ పరీక్షలను నిర్వహించాలని సుప్రీంకోర్టు ప్రభుత్వాలకు సూచించింది. ఈ దిశగా ఆయా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు తగిన చర్యలు తీసుకుంటున్నాయని పార్లమెంట్లో వివరించారు.
ఈ నిర్ణయంతో టీచర్ సర్వీసులో ఉంటూ ఇప్పటివరకు టెట్ అర్హత లేని వారికి మరో 2 సంవత్సరాల సమయం లభించినట్లయింది. గడువు ముగిసేలోగా ఉపాధ్యాయులందరూ టెట్ పాస్ కావాల్సిందేనని, లేకపోతే భవిష్యత్తులో ఉద్యోగ భద్రత ప్రమోషన్లపై ప్రభావం పడే అవకాశం ఉందని విద్యాశాఖ వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి.
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