/తెలంగాణ టీచర్లకు బిగ్ అలర్ట్.. స్పెషల్ టెట్ నోటిఫికేషన్ విడుదల..!!

TET Notification: రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ, మోడల్ స్కూల్స్, గురుకులాలు, లోకల్ బాడీ, ఇతర ప్రభుత్వ శాఖల్లో పనిచేస్తున్న ఇన్ సర్వీస్ టీచర్ల కోసం తెలంగాణ ఉపాధ్యాయ అర్హత పరీక్ష నోటిఫికేషన్ను పాఠశాల విద్యాశాఖ విడుదల చేసింది. సుప్రీంకోర్టు ఉత్తర్వుల ప్రకారం ఇన్ సర్వీస్ టీచర్లు ప్రస్తుతం పోస్టుల్లో కొనసాగాలంటే లేదా ప్రమోషన్లు పొందేందుకు టెట్ అర్హత తప్పనిసరి అంటూ విద్యాశాఖ స్పష్టం చేసిన సంగతి తెలిసిందే. దీనిలో భాగంగానే నేడు మంగళవారం నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసింది.
జులై 22 వ తేదీ నుంచి 29వ తేదీ వరకు ఆన్ లైన్ లో దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తారు. ఆగస్టు 31న హాల్ టికెట్లు విడుదల చేస్తారు. సెప్టెంబర్ 07 నుంచి 11 వ తేదీ వరకు ఆన్ లైన్ లో పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు. ఉదయం 9 గంటల నుంచి 11.30 గంటల వరకు మొదటి సెషన్, మధ్యాహ్నం 2.00 గంటల నుంచి 4.30 గంటల వరకు రెండవ సెషన్ పరీక్షలు నిర్వహిస్తారు. సెప్టెంబర్ 28వ తేదీ నుంచి సెప్టెంబర్ 30వ తేదీ మధ్య రిజల్ట్స్ ను రిలీజ్ చేస్తారు. ఈ టెట్ పరీక్ష 2 పేపర్లుగా నిర్వహిస్తారు. పేపర్ 1 ను 1 నుంచి 5 తరగతులు బోధించేవారికి అంటే ఎస్జీటీ, ఎల్ఎఫ్ఎల్ హెచ్ఎంలకు, పేపర్ 2 ను 6 నుంచి 8 తరగతులు బోధించేవారికి ( స్కూల్ అసిస్టెంట్లు, భాష పండితులు, టీజీటీలు, హైస్కూల్ హెడ్ మాస్టర్) నిర్వహిస్తారు. 1 నుంచి 5 తరగతులకు బోధిస్తూ.. 6 నుంచి 8 తరగతులకు అర్హత ఉన్నవారు కూడా రెండు పేపర్లు రాయవచ్చని పాఠశాల విద్యాశాఖ స్పష్టం చేసింది.
ఇక పరీక్ష ఫీజు విషయానికి వస్తే.. జనరల్ అండ్ ఓబీసీ అభ్యర్థులకు ఒక పేపరు రూ. 750, రెండు పేపర్లకు రూ. 1000, ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులకు ఒక పేపర్ రూ. 700 రెండు పేపర్లకు రూ. 950గా నిర్ణయించారు. జనరల్ ఈడబ్ల్యూసీ 60శాతం లేదా అంతకంటే ఎక్కువ, బీసీ 50శాతం లేదా అంతకంటే ఎక్కువ, ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగులు 40శాతం లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మార్కులు సాధించినట్లయితే అర్హులు అవుతారు. ఈ ప్రత్యేక టెట్ లో సాధించిన అర్హత కేవలం ఇన్ సర్వీస్ టీచర్ల సర్వీస్ కొనసాగింపు, ప్రమోషన్లకు మాత్రమే చెల్లుబాటు అవుతుందని విద్యాశాఖ తెలిపింది. భవిష్యత్తులో జరిగే నేరుగా ఉద్యోగ నియామకాలకు ఈ సర్టిఫికేట్ చెల్లదని పేర్కొంది.
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