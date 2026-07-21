Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /బిజినెస్
  • /తెలంగాణ టీచర్లకు బిగ్ అలర్ట్.. స్పెషల్ టెట్ నోటిఫికేషన్ విడుదల..!!

తెలంగాణ టీచర్లకు బిగ్ అలర్ట్.. స్పెషల్ టెట్ నోటిఫికేషన్ విడుదల..!!

TET Notification: రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ, మోడల్ స్కూల్స్, గురుకులాలు, లోకల్ బాడీ, ఇతర ప్రభుత్వ శాఖల్లో పనిచేస్తున్న ఇన్ సర్వీస్ టీచర్ల కోసం తెలంగాణ ఉపాధ్యాయ అర్హత పరీక్ష నోటిఫికేషన్ను పాఠశాల విద్యాశాఖ విడుదల చేసింది.

Written ByBhoomi
Published: Jul 21, 2026, 02:50 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 02:50 PM IST
తెలంగాణ టీచర్లకు బిగ్ అలర్ట్.. స్పెషల్ టెట్ నోటిఫికేషన్ విడుదల..!!
Image Credit: ZEE NEWS

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
సిద్దిపేట జిల్లాలో విషాదం.. 50 గొర్రెలను చంపిన వీధికుక్కలు..
Siddipet24 min ago
2
vemulawada39 min ago
3
Mamitha Baiju54 min ago
4
Demand the Teachers1 hr ago
5
tirumala1 hr ago