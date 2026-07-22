/నేటి నుంచి TG TET-2026 దరఖాస్తులు.. ఇలా అప్లై చేసుకోండి..!!

TET Notification: తెలంగాణలోని ప్రభుత్వ.. స్థానిక సంస్థల పాఠశాలల్లో పనిచేస్తున్న ఉపాధ్యాయులకు రాష్ట్ర పాఠశాల విద్యాశాఖ గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. ఉపాధ్యాయ అర్హత పరీక్ష (TET) నోటిఫికేషన్ను విడుదల చేసింది. ప్రస్తుతం విధుల్లో ఉన్న ఉపాధ్యాయులు TETకు అర్హత సాధించడం కోసం ప్రత్యేకంగా ఈ పరీక్షను నిర్వహిస్తారని అధికారులు తెలిపారు. సుప్రీంకోర్టు మార్గదర్శకాల దృష్ట్యా, ఉపాధ్యాయుల అర్హతలు, భవిష్యత్ పదోన్నతుల కోసం ఈ TET కీలకమైంది. ఈ నోటిఫికేషన్ ప్రకారం, ఈ నెల 22వ తేదీ నుండి 29వ తేదీ వరకు ఆన్లైన్ దరఖాస్తులను స్వీకరిస్తారు. అర్హులైన అభ్యర్థులు అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా ఫీజు చెల్లించి దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.
TET పరీక్ష సెప్టెంబర్ 7వ తేదీ నుండి 11వ తేదీ వరకు కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్ష (CBT) విధానంలో నిర్వహిస్తారు. హాల్ టికెట్లు ఆగస్టు 31వ తేదీ నుండి డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి అందుబాటులో ఉంటాయి. ఈ TET రెండు పేపర్లలో నిర్వహిస్తారు. 1వ తరగతి నుండి 5వ తరగతి వరకు బోధించే సెకండరీ గ్రేడ్ టీచర్లు (SGTలు LFL HMల కోసం పేపర్ 1 ఉంటుంది. మరోవైపు, పేపర్ 2 అనేది 6 నుండి 8 తరగతులకు బోధించే పాఠశాల సహాయకులు, TGTలు, భాషా పండితులు ఉన్నత పాఠశాల ప్రిన్సిపాల్ల కోసం ఉద్దేశించింది. ప్రతి పేపర్లో 150 మార్కులకు 150 బహుళైచ్ఛిక ప్రశ్నలు ఉంటాయి. నెగటివ్ మార్కింగ్ ఉండదు.
పరీక్ష రుసుములు: జనరల్ , BC అభ్యర్థులకు ఒక పేపర్కు రూ. 750. రెండు పేపర్లకు రూ. 1000. SC, ST PWD అభ్యర్థులకు రూ. 700. రెండు పేపర్లకు రూ. 950. జనరల్ EWS అభ్యర్థులు 60శాతం, BC అభ్యర్థులు 50శాతం, SC, ST దివ్యాంగ అభ్యర్థులు 40శాతం మార్కులు సాధిస్తే ఉత్తీర్ణులైనట్లుగా పరిగణిస్తారు. ఈ TETలో పొందిన అర్హతలు భవిష్యత్తులో జరిగే DSC లేదా ఇతర ప్రత్యక్ష నియామకాలకు వర్తించవని విద్యాశాఖ స్పష్టం చేసింది. ఈ ప్రత్యేక TET ప్రస్తుతం విధుల్లో ఉన్న ఉపాధ్యాయులకు మాత్రమేనని పేర్కొంది. మరింత సమాచారం కోసం పాఠశాల విద్యాశాఖ అధికారిక వెబ్సైట్ను సందర్శించాలని అధికారులు సూచించారు.
TET నోటిఫికేషన్, దరఖాస్తు ప్రక్రియ, సిలబస్, పరీక్ష మార్గదర్శకాలు.. ఇతర వివరాలు పాఠశాల విద్యా శాఖ అధికారిక వెబ్సైట్లో (https://schooledu.telangana.gov.in) అందుబాటులో ఉన్నాయి. ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుల కోసం సంవత్సరానికి రెండు TET నోటిఫికేషన్లను జారీ చేసే విధానాన్ని కొనసాగిస్తున్నట్లు విద్యా శాఖ కూడా తెలిపింది.
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