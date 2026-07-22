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నేటి నుంచి TG TET-2026 దరఖాస్తులు.. ఇలా అప్లై చేసుకోండి..!!

TET Notification: తెలంగాణలోని టీచర్ల కోసం ప్రత్యేకంగా స్పెషల్ టెట్ నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేసింది ప్రభుత్వం. నేటి నుంచి ఈ నెల 29వ తేదీ వరకు ఆన్ లైన్ లో దరఖాస్తులను స్వీకరిస్తారు. సెప్టెంబర్ నెలలో సీబీటీ విధానంలో ఎగ్జామ్స్  ఉంటాయి. ప్రభుత్వ, స్థానిక సంస్థల పాఠశాలల్లో పనిచేస్తున్న టీచర్లు మాత్రమే ఈ టెట్ పరీక్ష రాసేందుకు అర్హులు అవుతారు. పేపర్ 1, పేపర్ 2లకు వేరు వేరుగా ఫీజులు నిర్ణయించారు. ఈ టెట్ అర్హత భవిష్యత్ డీఎస్సీ నియామకాలకు వర్తించదని విద్యాశాఖ తెలిపింది.

Written ByBhoomi
Published: Jul 22, 2026, 08:06 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 08:06 AM IST
నేటి నుంచి TG TET-2026 దరఖాస్తులు.. ఇలా అప్లై చేసుకోండి..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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