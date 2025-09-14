English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Thailand Balm: థాయిలాండ్ బామ్‌.. ఎందుకింత క్రేజ్‌? ప్రతి ఒక్కరూ అక్కడే ఎందుకు కొంటారు? ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ ఇదే..!!

Thailand Balm: థాయిలాండ్‌కి వెళ్లేవారు తప్పనిసరిగా తెచ్చుకునే వస్తువుల్లో హాంగ్ థాయ్ బామ్ ఒకటి. చిన్న ఆకుపచ్చ పెట్టెలో లభించే ఈ బామ్ వాసన ఒక్కసారిగా అలసటను తగ్గించి, మనసు ఫ్రెష్‌గా మారుస్తుంది. ఇందులో ఉండే మెంథాల్, యూకలిప్టస్ ఆయిల్, బోర్నియోల్ ముక్కు క్లీన్ చేసి శరీరానికి తేలికగా అనిపించేలా చేస్తాయి. ధర కూడా కేవలం రూ.60-రూ.70 మాత్రమే కావడంతో పర్యాటకులు పెద్ద ఎత్తున కొనుగోలు చేస్తున్నారు. ఒక సాధారణ పెట్రోల్ బంక్ దగ్గర అమ్మకాలు మొదలైన ఈ ఉత్పత్తి, నేడు 14 మిలియన్ డాలర్ల బిజినెస్గా మారింది. ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో  థాయిలాండ్‌కి వెళ్లి తప్పనిసరిగా తెచ్చుకోవాల్సిన బామ్ గా ట్రెండ్ అవుతోంది.

Written by - Bhoomi | Last Updated : Sep 14, 2025, 01:10 PM IST

Thailand Balm: థాయిలాండ్ బామ్‌.. ఎందుకింత క్రేజ్‌? ప్రతి ఒక్కరూ అక్కడే ఎందుకు కొంటారు? ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ ఇదే..!!

Thailand Inhaler: థాయిలాండ్ అనగానే బీచ్‌లు, నైట్ పార్టీలు, షాపింగ్ మొదట గుర్తుకొస్తాయి. కానీ ఇటీవల కాలంలో సోషల్ మీడియాలో ఒక ప్రత్యేకమైన బామ్ పెద్ద చర్చ నడుస్తోంది. అక్కడికి వెళ్లే వారు తప్పక ఈ బామ్ కొని తెచ్చుకుంటారని చెబుతున్నారు. నిజంగా ఈ బామ్‌లో ఏముంది? ఎందుకు ఇది అంతగా పాపులర్ అయ్యిందో తెలుసుకుందాం. 

ఈ బామ్ పేరు హాంగ్ థాయ్ ఇన్హేలర్. చిన్న గ్రీన్ కలర్ బాక్సులో దొరికే ఈ బామ్‌ను ఒకసారి వాసన చూసిన వెంటనే తలలోని బరువు పోయి, మనసు పూర్తిగా ఫ్రెష్‌గా మారిపోతుంది. ఎక్కువగా పార్టీలు చేసి అలసిపోయిన వారు, బీచ్‌లో గడిపి హోటల్‌కి చేరుకున్నప్పుడు ఈ బామ్ వాడితే శరీరంలోని అలసట ఒక్కసారిగా తగ్గిపోతుంది. అందుకే అక్కడి వీధులలో ఇది విపరీతంగా అమ్ముడవుతుంది.

ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే, ఈ బామ్ ధర కేవలం రూ.60-రూ.70 మాత్రమే ఉంటుందట. అంటే చాలా చవకైన ధరలో లభించడంతో స్థానికులు, పర్యాటకులు ఎవరైనా సులభంగా కొనుగోలు చేస్తారు. ముఖ్యంగా భారత్ నుండి వెళ్ళేవారు డజన్ల కొద్దీ బాక్సులు కొని తమ బంధువులకు, స్నేహితులకు గిఫ్ట్‌లా తీసుకువస్తారట.

హాంగ్ థాయ్ బామ్‌లో ప్రధానంగా మెంథాల్ ఉంటుంది. ఇది ముక్కును క్లీన్ చేసి శ్వాసను సులభం చేస్తుంది. అలాగే ఇందులో ఉండే యూకలిప్టస్ ఆయిల్,  బోర్నియోల్ నాడీ వ్యవస్థను ఉత్తేజపరుస్తాయి. వీటి వల్ల అలసట వెంటనే తగ్గిపోవడంతో పాటు తేలికగా అనిపిస్తుంది. ఈ కారణంగానే దీనిని వాడే వాళ్లకు ఇది "మ్యాజిక్ బామ్"గా అనిపిస్తుంది.  థాయిలాండ్‌లో సువాసనకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. అక్కడి వైద్య విధానంలో వాసన ఆధారిత చికిత్స (Aromatherapy) చాలా ప్రాచుర్యం పొందింది. హాంగ్ థాయ్ బామ్ కూడా అదే కాన్సెప్ట్ ఆధారంగా తయారైన ఒక మూలికా ఉత్పత్తి. అందుకే దీన్ని వాడే వారు కేవలం రిలీఫ్ మాత్రమే కాదు, మానసికంగా కూడా ఒక రిఫ్రెష్ ఫీల్ పొందుతారు.

Also Read: AP Mega DSC: ఏపీ డీఎస్సీ అభ్యర్థులకు బిగ్ అప్‎డేట్.. ఎంపికైన అభ్యర్థుల తుది జాబితాలు ఖరారు..!!

ఈ బామ్‌ను తయారు చేసిన వ్యక్తి పేరు టెరాపాంగ్ రబుతం (కెంగ్). సుమారు 20 సంవత్సరాల క్రితం ఆయన ఒక పేపర్లో రెసిపీ చదివి ఈ బామ్ తయారు చేసి, పెట్రోల్ బంక్ దగ్గర అమ్మడం ప్రారంభించాడు. ప్రజలు దీన్ని విపరీతంగా ఇష్టపడటంతో మౌఖిక ప్రచారం ద్వారా పెద్దస్థాయిలో డిమాండ్ పెరిగింది. నేడు ఆయన వ్యాపారం 14 మిలియన్ డాలర్ల స్థాయికి చేరుకుంది. ఈ రోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా పర్యాటకులు ఈ బామ్ కోసం ప్రత్యేకంగా వెతుక్కుంటూ వస్తున్నారు.

థాయిలాండ్‌కి వెళ్లేవారు కేవలం బీచ్‌లు, పార్టీలు కాకుండా, హాంగ్ థాయ్ బామ్ కూడా తప్పనిసరిగా కొనుగోలు చేస్తారు. చవకైన ధర, తక్షణ ఫలితాలు, మూలికా సువాసనలు దీన్ని అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పాపులర్ చేశాయి. అందుకే సోషల్ మీడియాలో ఇది "థాయిలాండ్‌కి వెళ్తే తెచ్చుకోవాల్సిన బెస్ట్ ఐటమ్"గా ట్రెండ్ అవుతోంది.
Also Read: Price Drop: సామాన్యులు ఎగిరిగంతేసే న్యూస్...భారీగా తగ్గనున్న షాంపూ, సబ్బు ధరలు.. ఎంత తగ్గుతాయో తెలుసా?   

 

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

