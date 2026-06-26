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Thalassemia: జాతకాలు కలవకపోయినా పర్లేదు కానీ.. పెళ్లికి ముందు ఈ ఒక్క టెస్ట్ కచ్చితంగా చేయించుకోవాల్సిందే..!

Thalassemia: తలసేమియా.. ఈ వ్యాధి ఇప్పుడు ప్రపంచాన్ని కలవరపెడుతోంది. ముఖ్యంగా మన దేశంలో ఈ కేసులు రోజురోజుకు పెరిగిపోతున్నాయి. తలసేమియా  వ్యాధి  రాకుండా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు.. ఈ వ్యాధిపై అవగాహన మరింత పెంచాలని అవసరం ఉందంటున్నారు వైద్యులు. జాతకాలు కలవకపోయినా పర్లేదు కానీ.. పెళ్లికి ముందు ఈ తలసేమియా స్క్రీనింగ్ టెస్టు తప్పకుండా చేయించుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ఏంటీ తలసేమియా? ఎందుకంత డేంజర్?

Written ByBhoomi
Published: Jun 26, 2026, 02:52 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 02:52 PM IST
Thalassemia: జాతకాలు కలవకపోయినా పర్లేదు కానీ.. పెళ్లికి ముందు ఈ ఒక్క టెస్ట్ కచ్చితంగా చేయించుకోవాల్సిందే..!
Image Credit: googleSource: Bureau

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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