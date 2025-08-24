Next Week IPOs: ఈ వారం కూడా ఐపీఓలదే జోరు..10 కంపెనీలు..2 మెయిర్ బోర్డు ఐపీఓలపై ఫోకస్..!!

Next Week IPOs: ఈ వారం కూడా ప్రైమరీ మార్కెట్ రద్దీగా ఉండే అవకాశం ఉంది. మొత్తం 10 కంపెనీలు ప్రాథమిక ప్రజా సమర్పణకు రెడీ అవుతున్నాయి. రెండు మెయిన్ బోర్డ్ ఐపిఓలతో పాటు 8 ఎస్ఎంఈ ఐపీఓలు ఉన్నాయి. వీటిలో విక్రమ్ ఇంజనీరింగ్ ఐపీఓ అన్నిటికంటే పెద్ది. ఏకంగా 772 కోట్లు సమీకరించనుంది. అలాగే టాటా క్యాపిటల్ ఐపీఓ సెప్టెంబర్ లో రానుంది. అనధికారిక మార్కెట్లో దీనికి డిమాండ్ తగ్గుతుంది.
ఈ వారం కూడా వరుస ఐపీఓలు స్టాక్ మార్కెట్లో సందడి చేయనున్నాయి. రెండు మెయిన్ బోర్డు ఐపిఓలతో పాటు 8 ఎస్ఎంఈ ఇన్వెస్టర్ల కోసం సిద్ధమవుతున్నాయి. మొత్తం 10 కంపెనీలు 1,190 కోట్లను సమీకరించనున్నాయి. విక్రమ్ ఇంజనీరింగ్ ఐపీఓ ఈ వారం అతిపెద్ద ఐపిఓగా నిలవనుంది. ఈ ఒక్క కంపెనీ 772 కోట్ల రూపాయలు సేకరిస్తుంది. ఆగస్టు 26న సబ్ స్క్రిప్షన్ కోసం ప్రారంభమవుతుంది. ఒక్కో షేరు ధరల శ్రేణి 92 నుంచి 97 మధ్య ఉండనుంది. ఆగస్టు 29వ తారీఖు దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ. ఈ కంపెనీ ఇంజనీరింగ్ అండ్ ప్రొక్యూర్మెంట్ సేవలను అందిస్తుంది. ఐపిఓ ద్వారా వచ్చే ఆదాయాన్ని వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అవసరాల కోసం సాధారణ కార్పొరేట్ అవసరాల కోసం కేటాయించనున్నట్లు కంపెనీ తెలిపింది. ఆగస్టు 26నే అన్లోల్ హెల్త్ కేర్ ఐపిఓ కూడా సబ్ స్టేషన్ కోసం ప్రారంభమవుతుంది. 121 కోట్ల రూపాయలు సమీకరించాలని కంపెనీ భావిస్తోంది. ఒక్కో షేర్ ప్రైస్ బ్యాండ్ 86 నుంచి 91మధ్య ఉండనుంది. ఇది ఆగస్టు 29న క్లోజ్ అవుతుంది
మిగతావన్నీ ఎస్ఎంఈ ఐపీఓలే ఉన్నాయి. గ్లోబ్ టైర్ ఇన్ఫోటెక్, ఎన్ఐఎస్ మేనేజ్మెంట్ ఐపివోలు ఆగస్టు 25నే సబ్ స్క్రిప్షన్ కోసం ప్రారంభమవుతాయి. వరుసగా 31కోట్లు రూ. 60కోట్లు సేకరించనున్నాయి. వీటి సబ్ స్క్రిప్షన్ గడువు ఆగస్టు 28వ తేదీతో ముగుస్తుంది. ఇక ఆగస్టు 26న కరెంట్ ఇన్ఫ్రాప్రాజెక్ట్, సత్వా ఇంజనీరింగ్ కన్ స్ట్రక్షన్ సబ్ స్క్రిప్షన్ కోసం ఓపెన్ అవుతాయి. వరుసగా రూ. 41.8కోట్లు, రూ. 35.4కోట్లు సేకరించనున్నాయి. ఆగస్టు 26వ తేదీన ముగుస్తుంది.
ఆగస్టు 28న ఓవల్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇంజనీరింగ్ ఐపీఓ, ఆగస్టు 29న సగ్స్ లాయిడ్, స్నేహాఆర్గానిక్స్, అబ్రిల్ పేపర్ టెక్ ఐపీఓలు సబ్ స్క్రిప్షన్ ప్రారంభిస్తాయి. ఆగస్టు 29న ఇవి ముగుస్తాయి. అయితే అన్ని ఐపీఓల్లో విక్రన్ ఇంజనీరింగ్, అన్లాన్ హెల్త్ కేర్ మెయిన్ బోర్డు ఐపీఓలే ఇన్వెస్టర్ల ద్రుష్టిని ఆకర్షించే ఛాన్స్ ఉందని మార్కెట్ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. మార్కెట్లో వీటి స్థానం, ఫండ్ సైజ్ దీనికి కారణమన్నారు. మిగతావి ఎస్ఎంఈ ఐపీఓలు కావడంతో రిస్క్ ఎక్కువగా ఉంటుందని చెబుతున్నారు.
ఇక టాటా గ్రూప్ నుంచి చాలా రోజుల తర్వాత వస్తున్న టాటా క్యాపిటల్ ఐపీఓ ఇది. ఇది సెప్టెంబర్ లో పెట్టుబడిదారుల కోసం అందుబాటులోకి వస్తుంది. అయితే అన్ లిస్టెడ్ మార్కెట్లో ఈ షేర్లకు డిమాండ్ తగ్గుతోందని చెప్పవచ్చు. కొద్ది రోజుల క్రితం ఒక్కో షేరు ధర రూ. 865 వరకు పలకగా..ఇప్పుడు 8శాతం తగ్గి రూ. 795 వద్ద ట్రేడ్ అవుతుందని మార్కెట్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. 2024 అక్టోబర్ లో ఒక్క షేర్ ధర రూ. 1,095గా ఉంది. అప్పటితో పోల్చితే 27శాతం వరకు క్షీణించిందని చెప్పవచ్చు.
