  Currency: భారత కరెన్సీకి రూపాయి అనే పేరు ఎలా వచ్చిందో తెలుసా? ఏ దేశాలు తమ కరెన్సీగా రూపాయిని కలిగి ఉన్నాయి? ఫౌండర్ ఎవరు?

Currency Intresting Facts: మనం నిత్యం వాడే ఈ కరెన్సీకి పేరు ఎలా వచ్చింది. దానిని ఎందుకు రూపాయి అని పిలుస్తున్నాం. దీని వెనకున్న ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఏంటో తెలుసుకోవాల్సిందే.

Written by - Bhoomi | Last Updated : Dec 10, 2025, 09:22 AM IST

Currency: భారత కరెన్సీకి రూపాయి అనే పేరు ఎలా వచ్చిందో తెలుసా? ఏ దేశాలు తమ కరెన్సీగా రూపాయిని కలిగి ఉన్నాయి? ఫౌండర్ ఎవరు?

Currency Intresting Facts: డబ్బు మన జీవితంలో ఎంతో కీలకమైనది. డిజిటల్ చెల్లింపులు ఎంత పెరిగినా.. మన చేతిలో ఉండే నోటు లేదా చిన్న నాణెం విలువ ఏమాత్రం తగ్గలేదు. కానీ మనం రోజూ వాడే రూపాయి అనే పదానికి ఎందుకు ఆ పేరు వచ్చింది... దాని ప్రయాణం ఎక్కడ మొదలైంది.. ఈ విషయాలు చాలామందికి తెలియదు. స్వాతంత్ర్యం 75 ఏళ్ల పుర్తి సందర్భంగా ముంబైలో ప్రత్యేకంగా ఒక చారిత్రక ప్రదర్శన ఏర్పాటు చేశారు. ఈ చారిత్రక ప్రదర్శనలో రూపాయి అభివృద్ధి పథాన్ని మరోసారి ప్రపంచానికి చూపించారు. ఈ ప్రదర్శనలో 2,500 ఏళ్ల కరెన్సీ మార్పుల కథను అరుదైన నాణేలు, చారిత్రక నోట్లు, సామ్రాజ్యాల రాజచిహ్నాల రూపంలో ఉంచారు. భారతీయ కరెన్సీ సామ్రాజ్యాలు మారిన కొద్దీ ఎలా రూపాంతరం చెందిందో ఈ ప్రదర్శనలో స్పష్టంగా చూపించారు.

రూపాయి పేరు ఎలా వచ్చింది?

రూపాయి చరిత్ర 20వ శతాబ్దానికి మాత్రమే పరిమితం కాదు. 1538లో షేర్ షా సూరి ఉత్తర భారతదేశ ఆధిపత్యం చేపట్టిన తర్వాత దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న నాణేల వైవిధ్యాన్ని ఒకే ప్రమాణంలోకి తీసుకురావాలనే లక్ష్యంతో వెండితో ఓ కొత్త నాణెం చేయించాడు. సంస్కృతంలోని రూప్య (వెండి) అనే పదం తర్వాత రూపాయి గా మారింది. అప్పటి నుంచి ఈ పేరు దాదాపు ఐదు శతాబ్దాలుగా మార్చకుండా కొనసాగడం భారత కరెన్సీ చరిత్రలో ఓ విశేషం.

మొఘలుల కాలంలో రూపాయి రూపాంతరం:

షేర్ షా మొదలుపెట్టిన కరెన్సీ వ్యవస్థను మొఘల్ చక్రవర్తులు మరింత బలపరిచారు. ప్రతి పాలకుడు తన చిహ్నాలు, పదాలు, వారసత్వ గుర్తులు నాణేల్లో చెక్కడంతో కరెన్సీ రాజకీయ వారసత్వానికి నిదర్శనంగా మారింది. సిక్కు రాజుల నాణేల్లో తాటి ఆకులు, అవధ్ నవాబుల నాణేల్లో చేపలు వంటి సంకేతాలు ఆ కాలపు సంస్కృతి, ఆచారాలను ప్రతిబింబించాయి.

బ్రిటిష్ పరిపాలన- కరెన్సీ విప్లవం:

ఇంగ్లీష్ పాలన వచ్చిన తర్వాత, చేతితో కొట్టిన నాణేలను యాంత్రిక పద్ధతిలో తయారు చేయడం ప్రారంభించారు. ఈ మార్పుతో దేశవ్యాప్తంగా ఒకే రకం రూపాయి వ్యవస్థ అమల్లోకి వచ్చింది. నాణేలు రూపం, లోహం, విలువ ప్రమాణం అన్నీ ఒకేసారి స్థిరీకరించారు. ఈ ప్రదర్శనలో కనిపించే అరుదైన నాణేలలో చాలా భాగం పాల్ అబ్రహం అనే సేకరణకర్తది. చిన్ననాట తండ్రి నుండి బహుమతిగా వచ్చిన పాత నాణేల పెట్టె, కాలక్రమంలో వేల సంవత్సరాల కరెన్సీ చరిత్రను కలిగిన అద్భుత సేకరణగా మారింది.

రూపాయి ప్రపంచవ్యాప్త ప్రయాణం:

భారత రూపాయి కేవలం మన దేశానికే కాదు.. పూర్వంలో తూర్పు ఆఫ్రికా, పర్షియా ప్రాంతాలు, గల్ఫ్ తీరాలు, పాపువా న్యూ గినియా వంటి ప్రాంతాల్లో కూడా వినియోగించారు. అందుకే నేటికీ నేపాల్, పాకిస్తాన్, శ్రీలంక వంటి దేశాలు తమ కరెన్సీ పేరును రూపీ/రూపాయ్ గానే కొనసాగిస్తున్నాయి. 18వ శతాబ్దం నాటికి పేపర్ మనీ ప్రవేశించగా.. స్వాతంత్ర్యం తర్వాత 1950లో అశోక స్తంభం చిహ్నంతో భారత గణతంత్ర రూపాయి మొదటిసారి అధికారికంగా విడుదలైంది. ఆ రోజునుంచి గాంధీ నోట్ల వరకూ రూపాయి ఎన్నో మార్పులను చూసినా, దాని చరిత్రాత్మక ప్రాధాన్యం మాత్రం తగ్గలేదు.

