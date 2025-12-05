English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Rupee vs Dollar: రూపాయి బలహీనపడటం వల్ల మన జేబుకు పెద్ద చిల్లు తప్పదా? మీకు తెలియని భయంకర నిజం ఇదే..!!

Rupee vs Dollar: దారుణంగా పడిపోతున్న రూపాయి విలువ మన కంటికి కనిపించని దెబ్బ కొడుతోంది. డాలరుతో రూపాయి మారకం విలువ రూ. 90దాటింది. రూపాయి విలువ బలహీనపడుతున్నా కొద్దీ దిగుమతి సుంకాల ధరలు భారీగా పెరుగుతుడటం.. ఎగుమతి అయ్యే వస్తువులు చౌకగా మారిపోతున్నాయి. ముఖ్యంగా చమురు, ఎలక్ట్రానిక్స్ వస్తువుల ధరలు భారీగా పెరుగుతున్నాయి. పతనం అవుతున్న రూపాయి విలువతో విదేశాల్లో చదువుకుంటున్న భారతీయ విద్యార్థుల ప్రధానంగా ప్రభావితం అవుతున్నారు. ఇది వారి కుటుంబాలకు కంటికి కనిపించని రీతిలో దెబ్బ కొడుతోంది.   

Written by - Bhoomi | Last Updated : Dec 5, 2025, 04:56 PM IST

Rupee vs Dollar: రూపాయి బలహీనపడటం వల్ల మన జేబుకు పెద్ద చిల్లు తప్పదా? మీకు తెలియని భయంకర నిజం ఇదే..!!

Rupee vs Dollar: భారత రూపాయి ఇటీవల డాలర్‌తో పోలిస్తే చరిత్రలో తొలిసారిగా 90 మార్కును దాటి బలహీన స్థాయికి చేరుకోవడం ఆర్థిక రంగంలో పెద్ద చర్చనీయాంశమైంది. మారకపు విలువ పడిపోవడం అనేది కేవలం గణాంక పరిమితి మాత్రమే కాకుండా, దేశపు ఆర్థిక స్థితి, సామాన్య ప్రజల వినియోగ సామర్థ్యంపై నేరుగా ప్రభావం చూపే పరిణామంగా మారతుంది. ఒక డాలర్ కొనుగోలు చేయడానికి ఇప్పుడు మరింత రూపాయలు అవసరం కావడంతో, దిగుమతులపై ఆధారపడే రంగాలు ముఖ్యంగా దెబ్బతింటాయి.

భారతదేశం భారీగా చమురు, ఎరువులు, యంత్ర సామాగ్రి, ఎలక్ట్రానిక్ ఉపకరణాలు, వైద్య పరికరాలు వంటి అవసరమైన వస్తువులను విదేశాల నుంచి తెచ్చుకుంటుంది. రూపాయి బలహీనపడటం వీటి దిగుమతి ఖర్చును పెంచి దేశీయ మార్కెట్లో ధరలను కూడా పైకి నెట్టేస్తుంది. ముఖ్యంగా ఇంధన ధరలు పెరగడం వల్ల ట్రాన్స్‌పోర్ట్ చార్జీలు పెరుగుతాయి. దాని ప్రభావం చివరికి రోజువారీ వినియోగ వస్తువులైన కూరగాయలు, పాలు, పప్పు ధాన్యాలు, కిరాణా సరుకులు, సేవలకు కూడా చేరుతుంది. ఒక రంగంలో ప్రారంభమైన ధరల పెరుగుదల మరిన్ని రంగాలకు వ్యాపించడం వల్ల ఈ పరిస్థితిని డొమినో ఎఫెక్ట్ గా భావిస్తారు.

దిగుమతి ఖర్చులే కాకుండా విదేశాల్లో చదువు, పర్యటనల వ్యయం కూడా పెరుగుతుంది. అమెరికా లేదా యూరప్‌లో విద్య అభ్యసించే విద్యార్థులకు ట్యూషన్ ఫీజులు, వసతి వ్యయాలు మరింత భారంగా మారతాయి. మారకపు విలువ తగ్గిన కొద్దీ విదేశీ విద్య రుణాలపై ఆధారపడే పరిస్థితి పెరగడం సహజం. అంతేకాకుండా అంతర్జాతీయ ప్రయాణ ఖర్చులు కూడా పెరగడం వల్ల ట్రావెల్ రంగంపై ఒత్తిడి పెరుగుతుంది.

Also Read: Business Ideas: 8 గంటల ఉద్యోగం చేయడం కంటే.. రోజుకు 2 గంటలు ఈ 5 వ్యాపారాలకు కేటాయిస్తే.. లక్షాధికారి కావచ్చు..!!

విదేశీ పెట్టుబడుల ప్రవాహం కూడా రూపాయి బలహీనతతో అనిశ్చితిని ఎదుర్కొంటుంది. కరెన్సీ విలువ తగ్గుతుండటంతో FIIలు తమ పెట్టుబడులను ఉపసంహరించే ప్రమాదం ఉంది. ఇటువంటి సందర్భాల్లో స్టాక్ మార్కెట్‌లో అమ్మకాల ఒత్తిడి పెరిగి సూచీలు క్షీణించడం సాధారణం. అయితే మార్కెట్‌పై ప్రభావం శాశ్వతం కాకపోయినా, పెట్టుబడిదారుల్లో జాగ్రత్త భావన పెరుగుతుంది.

ఇక ప్రభుత్వ విదేశీ అప్పు వ్యయం కూడా పెరగడం వల్ల ఆర్థిక విధానంపై అదనపు ఒత్తిడి ఏర్పడుతుంది. దిగుమతులు ఖరీదైనప్పటికీ, రూపాయి బలహీనత వల్ల భారతీయ ఉత్పత్తులు విదేశాల్లో తక్కువ ధరలకు అందుబాటులోకి రావడంతో ఎగుమతులకు ప్రోత్సాహం లభించడం మాత్రమే ఈ పరిస్థితిలో సానుకూల అంశంగా చెప్పుకోవచ్చు.

Also Read: RBI Repo Rate Cut: భారీ గుడ్ న్యూస్ వినిపించిన ఆర్బిఐ.. వడ్డీ రేట్లపై మరో పావు శాతం కోత.. సామాన్యులకు తగ్గనున్న EMI భారం..!!

 

